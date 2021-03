Felicidad absoluta tuvieron dos jugadores en Casino Monticello estos últimos días. Como siempre, en dos jornadas llenas de emociones y adrenalina en las distintas mesas y máquinas de juegos, un empresario textil y un jugador que visitó este viernes el Casino, lograron sendos premios de casi $120.000.000 y más de $40.000.000, respectivamente.

El empresario, con residencia en la Región Metropolitana y quien se mostró muy feliz, fue el ganador esté sábado 20 de marzo del jackpot (pozo progresivo o acumulado) de $118.262.500 tras participar en un juego de Draw Poker.

Cabe señalar que dicho premio lo obtuvo tras su decisión de poner una apuesta adicional de $500 al monto que estaba apostando para así tener opción de aumentar un eventual premio y además, porque la diosa fortuna le sonrió: obtuvo una escalera real, lo que le permitió acceder al 100% del pozo progresivo que se fue acumulando entre los jugadores de las distintas mesas de póker que participaban en el salón de juego de Monticello al momento de obtener la premiación.

“Estoy muy sorprendido, es algo que no me lo esperaba, menos considerando que no estaba realizando una apuesta muy fuerte” dijo escuetamente el empresario con una gran sonrisa.

Tras la entrega de este premio por parte de Monticello, el premio progresivo del Draw Poker quedó en $24 millones.

Mientras, algunas horas antes, los juegos de máquinas también hicieron entrega de un importante monto. Este viernes 19 de marzo, hubo un ganador de $41.811.059 tras jugar en una de las máquinas de Monticello (88 Fortune).

El premiado, quien prefirió no entregar sus datos, sostuvo que esto es una importante ayuda para sus finanzas. “Es algo que me viene muy bien, estos últimos meses han sido complejos y esto sin lugar a dudas me ayuda, estoy muy contento y agradecido con Monticello”, sostuvo.

Casino Monticello felicitó a ambos clientes y espera que muchos más se sumen a la opción de acceder a millonarios premios que regularmente entrega, junto con recordar que se encuentra atendiendo público en Fase 3 del plan Paso a Paso con las máximas medidas sanitarias disponibles para sus visitantes y trabajadores.