Por Camila González Villarroel

Foto Nicolás Carrasco

El pasado jueves se realizó la presentación de los dos refuerzos ya anunciados por parte de la dirigencia del “Capo de provincia”. El portero, Nelson Espinoza y el volante Iván Rozas son los dos primeros confirmados, existiendo la opción de que se sume un tercero. De esto, habló el gerente deportivo de O’Higgins, Pablo Calandria. En cuanto a las dos incorporaciones de cara a la temporada 2021, el trasandino se mostró satisfecho, no cerrando las puertas a que otro jugador pudiera vestirse con la camiseta celeste. “Estamos contentos de que Iván y Nelson se puedan incorporar y que estén con el equipo. Estamos evaluando alguna opción más que pueda llegar a venir”. Además de los refuerzos, también explicó una situación que se vio frustrada, como fue la contratación de Matías Cavalleri, quien finalmente firmó en Unión La Calera, sobre esto, el dirigente señaló que “hemos estado intentando en una situación en particular que al fin y al cabo no terminó saliendo bien y se está revaluando la situación para ver si encontramos a alguien que cumpla con lo que buscamos, y con lo que busca el entrenador también”.

En torno a un eventual tercer refuerzo, Calandria comentó que el jugador que se vista con la armadura del “capo” tendrá que ser “en la parte ofensiva ya que el objetivo es que si hay alguien que cumpla la expectativa, con esa condición de ser un refuerzo o que creamos que nos pueda aportar. Traer por traer no está en la mentalidad nuestra porque también tenemos jugadores de casa que también creemos que están a la altura o que creemos que pueden estar cumpliendo y ayudándonos con la base que fue la que nos terminó dando resultados al final”. Otro dato a considerar es que quien llegue, debe ser de nacionalidad chilena, debido a que los cinco cupos extranjeros están cubiertos con jugadores que fueron renovados de la temporada pasada. Ante esto, el gerente deportivo indicó que “hace tres semanas que sabemos que el refuerzo que llegue debe ser jugador nacional dado que lo primero que se contempló fue la renovación de la base de los jugadores que terminaron jugando y, en esa base, estaban los cinco extranjeros”.

Una de las críticas que más se ha repetido en medios y redes sociales es la demora por parte del club para anunciar contrataciones, y es sobre esto que Calandria puntualizó “la realidad es que al principio humo mucha demanda de algunos equipos que se tuvieron que ir muy fuerte porque necesitaban prepararse para sudamericana o prelibertadores y eso hace que el jugador especule muchas veces. Sabemos que eso es parte de, cuando hay mucha oferta se trata de esperar y ver la mejor opción. En la primera etapa cuando los otros equipos fichaban, nosotros nos enfocamos en renovar la base que era el objetivo principal desde un primer momento y en eso se fueron las primeras semanas”.

El retorno de los de casa

Lo cierto es que para los hinchas rancagüinos, la cantidad de refuerzos no ha sido suficiente, algo de lo que se tiene conocimiento en el Monasterio Celeste, razón por la cual Pablo Calandria habla de los jugadores que retornaron de otros clubes y que son considerados como parte del plantel de la presente temporada, lo que es el caso de Fabián Hormazábal, David Salazar y Raúl Osorio.

Ante este tema, el ex delantero fue categórico señalando que “estamos contentos con ellos. Creemos que van a ser un aporte por que vienen de jugar un año completo prácticamente en sus equipos, y desde un comienzo eso fue lo que se buscó. Hoy, son jugadores que nos vienen a aportar y tampoco se deben ver como estrictamente jóvenes de la casa porque ya tienen algunos 25, 26 años. Nos aportarán para seguir siendo un equipo competitivo como lo fuimos a final del campeonato”, finalizó.