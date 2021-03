Gisella Abarca

Fotos: Marco Lara

Este fin de semana, la región nuevamente presentó una cifra de contagios superior a las tres centenas por día al anotar 349 casos nuevos el sábado y 328 personas contagiadas este domingo, sumando en ambos días 677 nuevos casos de Covid 19 en la región de O’Higgins. En tanto, 1.868 personas se encuentran con la patología activa, lo que da cuenta de una positividad de un 10.4% en las 33 comunas.

Esta tendencia de más de 200 casos informados a diario, se viene repitiendo hace una semana. El sábado 20 de marzo hubo 349 nuevos contagios, el viernes 19 hubo 310 nuevos casos, el jueves 18 la región anotó 286 nuevos casos, el miércoles 17 hubo 216 casos nuevos, el martes 16 se informó de 302 nuevas personas contagiadas y el lunes 15 de marzo hubo 228 nuevas personas contagiadas en la región de O’Higgins teniendo un promedio en estos últimos 7 días de 288 nuevos contagios, números que dan cuenta que por quinta vez en el mes se supera la barrera de los 300 contagios.

Preocupada por los altos números de contagio en la zona se encuentra la presidenta del colegio Médico Región de O’Higgins, Leslie Salvatierra quien sostiene que las cifras son “nada de esperanzadores estos números que van al alza, no hemos bajado de los 300 casos en estos días, así que hay que seguir con la educación y con la campaña del cuidarse, también pedir más control en actividades agrícolas, faenas mineras, en general en los trabajos donde hay grupos”, solicitó la gremialista.

Y es que para la especialista, los números no son favorables sobre todo para la capital regional. “Rancagua ha tenido malos números todos estos días anotando por sobre los 70 casos diarios, y el año pasado con esos mismos números, estábamos en cuarentena; entonces tenemos que hacer el máximo esfuerzo, porque la situación no da para más”, subrayó agregando que le causa preocupación que “la población de tanto escuchar números comienza a acostumbrarse, número de fallecidos, de casos y comienza a perder la empatía con la pandemia o con el dolor de las otras personas, como que ya es una costumbre escuchar cifras”.

“EL ESCENARIO PARA RANCAGUA LAMENTABLEMENTE ES PASAR A CUARENTENA”

En la región existen once comunas que están viviendo por estos días bajo el paso 1 de cuarentena -Las Cabras, Pichidegua, Rengo, Peumo, San Fernando, Nancagua, Chépica, Chimbarongo, Palmilla, Pichilemu y Navidad- por lo que consultamos a la representante del Colegio Médico en la zona, si ¿será ese el futuro para las otras comunas de la región?. “Esas medidas si están acompañadas de ayuda a las familias, además de control y fiscalización pueden ser efectivas; pero si no hay nada de eso, los permisos se sacan para cualquier cosa y las empresas empiezan a hacer ampliación de rubro y pasan a ser esenciales en su funcionamiento buscando la manera de evadir controles, va a existir de igual manera movilidad y no vamos a tener resultados, solo vamos tener gente estresada porque el sacrificio de algunos no se va a reflejar en los resultados”, argumentó Salvatierra.

Consultada por los anuncios que este lunes entrega el Ministerio de Salud en que define qué comunas avanzan o retroceden en el Plan Paso a Paso, la gremialista espera que haya un movimiento para la capital regional. “El escenario para Rancagua lamentablemente es pasar a cuarentena, y sería lamentable si existen los anuncios que no estén a la par con las fiscalizaciones y ayudas a las familias, debe haber un equilibrio en esa ecuación, de lo contrario seguimos sacrificado la salud mental de la población sin resultados”, finalizó la profesional.

HAY 262 PERSONAS HOSPITALIZADAS

Sobre la distribución de pacientes en la red asistencial, hay 262 personas hospitalizadas.

En detalle 101 pacientes se encuentran en el Hospital Regional de Rancagua, 28 pacientes en el Hospital de San Fernando, 29 pacientes en el Hospital de Santa Cruz, 26 pacientes en el Hospital de Rengo, 22 pacientes en Clínica Fusat, 11 paciente en la Clínica Isamédica, 12 pacientes en la Clínica Red Salud, 10 pacientes en el Hospital de San Vicente, 8 pacientes en el Hospital de Graneros, 4 pacientes en el Hospital de Coinco, 3 pacientes en el Hospital de Pichidegua, 3 pacientes en el Hospital de Marchigüe, 3 paciente en el Hospital de Nancagua, un paciente en el Hospital de Litueche y un paciente en el Hospital de Pichilemu.

Cabe destacar que desde el inicio de la pandemia, O’Higgins acumula 35.390 contagios de coronavirus. En la región, el número total de fallecidos asciende a 850 personas. Mientras que en el país, los contagios acumulados ascienden a 931.939 casos. En las últimas 24 horas, se informó de 6.836 nuevos casos.

PLAN PASO A PASO

Este fin de semana, 29 comunas de la región estuvieron en cuarentena de manera simultánea, 18 de ellas por haber retrocedido en el plan Paso a Paso del gobierno de Chile a la etapa de Transición donde se encuentra Rancagua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Olivar, Quinta de Tilcoco, Requínoa, San Vicente, Lolol, Peralillo, Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche y Paredones.

Y 11 de ellas se mantienen en cuarentena total por el alto número de contagios de Covid que presentan donde se ubican las comunas de Las Cabras, Pichidegua, Rengo, Peumo, San Fernando, Nancagua, Palmilla, Pichilemu y Navidad, las últimas en ingresar a la extrema medida fueron Chépica y Chimbarongo.

Sólo Marchigue, Pumanque, Mostazal y Codegua tuvieron un fin de semana más libre, en etapa 3 de Preparación, paso al que desde este lunes 22 a las 05:00 horas se le agrega Coinco y Peralillo.

NUEVOS CASOS DE COVID DURANTE EL FIN DE SEMANA

Según el informe entregado desde la Intendencia Regional, de estos 677 nuevos contagios, el detalle es el siguiente:

Rancagua: 177 casos

San Fernando: 119 casos

San Vicente: 35 casos

Graneros: 32 casos

Santa Cruz: 29 casos

Chépica: 22 casos

Nancagua: 20 casos

Rengo: 23 casos

Chimbarongo: 27 casos

Pichilemu: 18 casos

Placilla: 13 casos

Requínoa: 11 casos

Mostazal: 11 casos

Olivar: 16 casos

Machalí: 12 casos

Pichidegua: 11 casos

Coltauco: 13 casos

Doñihue: 7 casos

Litueche: 8 casos

Palmilla: 4 casos

Peumo: 12 casos

Quinta de Tilcoco: 5 casos

Malloa: 4 casos.

Las Cabras: 6 casos

Codegua: 5 casos

Coinco: 1 caso

Marchigüe: 3 casos

Navidad: 6 caso

Palmilla: 4 casos.

La Estrella: 2 casos

Paredones: 1 caso

Peralillo: 3 casos

Coinco: 1 caso

Otras regiones: 4 casos

Sin notificar: 17 casos