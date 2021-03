Gisella Abarca

Rancagua, Olivar y Graneros a las 05:00 horas de este jueves 25 de marzo estarán bajo cuarentena, así lo informó el Ministerio de Salud, sumándose así a las comunas de Pichidegua, Rengo, Peumo, San Fernando, Nancagua, Palmilla, Pichilemu, Navidad, Chépica y Chimbarongo.

Además desde el Minsal informaron que las comunas de Mostazal y Codegua retroceden en el plan Paso a Paso de Preparación a Transición y sólo la comuna de Las Cabras avanza de cuarentena a Transición.

Respecto al retroceso de las comunas que se hace efectivo este jueves, el Seremi de Salud O’Higgins, Pablo Ortiz expuso que la medida está plenamente justificada “Olivar, Graneros y Rancagua retroceden al paso 1 de cuarentena. En base a las cifras de los últimos 15 días y considerando la tasa regional promedio de casos activos conformados su promedio es de 190 por cien mil habitantes, los cambios están plenamente justificados y eran completamente esperables”, argumentó.

LAS COMUNAS AUMENTARON CONDIDERABLEMENTE SUS CASOS

En detalle, la autoridad sanitaria sostuvo que “Rancagua registra una tasa de casos activos confirmados de 180 personas por cien mil habitantes y subió en las últimas semanas de 330 casos a 491 casos. En el caso de Graneros, su tasa de casos activos confirmados es de 293 personas por cien mil habitantes y subió de manera muy poderosa prácticamente más del doble en los últimos 7 días la cantidad de contagiados, de 34 que tuvo la semana anterior a 87 los últimos 7 días. En el caso de Olivar, su tasa de casos activos confirmados es de 308 por cien mil habitantes y los casos han seguido al alza, en los últimos días tuvo un descenso, pero su tasa de casos activos sigue siendo muy elevada”.

Ortiz agregó que “En el caso de Mostazal, se registra una tasa de casos activos de 102 por cien mil habitantes, y en los últimos 7 días aumentó prácticamente en un 30% el total de sus nuevos casos. Y en el caso de Codegua, que registra una alta tasa de casos confirmados activos de 213 personas por cien mil habitantes, aumentó al triple su cantidad de casos de la semana anterior, los últimos 7 días tuvo un aumento considerable de casos que justifican el retroceso”, expuso.

Cabe destacar que este lunes, en la región hubo 283 nuevos casos y 4 personas fallecidas, llegando a la fecha a 854 personas que han partido por Covid en la zona.

Con 1.884 personas con la patología activa, la región presenta una positividad de 7.9%.

“Me sorprende que no haya sido considerado Machalí en esta medida”

Luego del anuncio del Ministerio de Salud en que informó que Rancagua por segunda vez retrocede a cuarentena, el edil rancagüino, Eduardo Soto expuso que “Es una medida que la esperábamos la semana pasada que era la opinión coincidente del Colegio Médico, y este lunes nos anuncian que a contar del jueves volvemos a cuarentena. No hay nada más doloroso que eso desde el punto de vista del impacto que va a tener en varios miles de rancagüinos, especialmente en la gente de más esfuerzo, muchos que viven de sus trabajos del día; pero hoy en primer lugar está la salud y la vida de las personas”, sostuvo Soto.

Si bien los rancagüinos ya vivieron bajo confinamiento el año pasado en que la estricta medida de se extendió por 51 días, el edil rancagüino agregó “sabemos a lo que vamos, y por eso pido más responsabilidad”, pero no dejó pasar la oportunidad para expresar su asombro al no ser incluida a cuarentena la comuna vecina “me sorprende que no haya sido considerado Machalí en esta medida. Rancagua-Machalí debiera ser una sola ciudad, porque una intercomuna con esta conurbación que hace que unos estudien, vivan o trabajen acá o allá, debiera haber entrado Machalí más allá de las cifras, sino que por la conexión. Para todos los efectos si yo fuera autoridad de salud lo tomaría como un todo, no hay ninguna barrera o diferenciación entre una comuna y otra”, argumentó Soto.

Ya sumido en la decisión, el jefe comunal de Rancagua llama al autocuidado, “a la gente la protección personal, eliminar las fiestas y celebraciones porque hoy no hay no ambiente, ni ánimos para alguna fiesta por muy familiar que sea, ojalá no recibir visitas, no fumar ni comer en la vía pública para no desprenderse de la mascarilla, más el lavado de manos y distancia física es tan importante como la cuarentena misma. Si logramos hacer esas medidas saldremos pronto de este estado”, finalizó.

“La medida se condice con el aumento en el número de casos en la comuna”

El alcalde (s) de Olivar, Christian Droguett Campos, indicó que “la medida se condice con el aumento en el número de casos en la comuna. Esperamos que la medida permita controlar la situación comunal. No obstante, el llamado es extremar el auto cuidado y las medidas sanitarias. Estamos ante un escenario muy incierto y como comuna sólo nos queda acatar las decisiones que están tomando las autoridades de Gobierno en sus respectivas carteras”.

NUEVOS CASOS DE COVID EN LA REGIÓN

De los 283 nuevos casos casos informados este lunes, el detalle por comuna es el siguiente:

Rancagua: 61 Casos

Rengo: 34 Casos

Graneros: 25 Casos

San Fernando: 23 Casos

Chépica: 16 Casos

Santa Cruz: 14 Casos

Machalí: 11 Casos

Codegua: 10 Casos

San Vicente: 9 Casos

Peumo: 8 Casos

Las Cabras: 8 Casos

Olivar: 7 Casos

Doñihue: 5 Casos

Malloa: 5 Casos

Placilla: 5 Casos

Requínoa: 5 Casos

Palmilla: 4 Casos

Peralillo: 4 Casos

Coltauco: 4 Casos

Mostazal: 3 Casos

Navidad: 3 Casos

Litueche: 3 Casos

Chimbarongo: 2 Casos

Coinco: 1 Caso

Marchigue: 1 Caso

Pichidegua: 1 Caso

Pumanque: 1 Caso

Quinta de Tilcoco: 1 Caso

Otras regiones: 3 Casos

Sin notificar: 6 Casos