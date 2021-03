El actual escenario epidemiológico de casos COVID-19 en la región mantiene en alerta al Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO) y al Ministerio de Salud.

“Este lunes, el ministerio a través de la Subsecretaria Daza, anunció cuarentena para Rancagua, sin embargo, quiero dar la tranquilidad que este Hospital Regional continuará atendiendo a todos quienes lo requieran”, aseguró el Director del HRLBO, Dr. Fernando Millard, quien agregó que “las atenciones de urgencia no necesitan permisos especiales, pero en el caso de controles, exámenes, retiro de medicamentos, y otras atenciones; los pacientes sí deben presentar el permiso temporal de salud que obtienen en comisaria virtual”.

Adicionalmente, el facultativo informó sobre un nuevo plan de contingencia que considera una serie de medidas para reducir la circulación de personas al interior del establecimiento y con ello evitar contagios, tanto a pacientes como en funcionarios de la salud. “La segunda ola de la pandemia ha crecido mucho. Nosotros obligadamente tenemos que disminuir la afluencia de público en el hospital para evitar contagios y para ello dispusimos de una nueva modalidad de atención virtual y mediante llamado telefónico”, afirmó el Dr. Millard.

Las medidas de contingencia buscan “evitar el desplazamiento de 2 mil personas aproximadamente de un total de 4 mil que circulan diariamente por el hospital”, aseguró Elisabeth Moreno, jefa del Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria.

Para dar cumplimiento al plan, el Hospital Regional suspendió de forma temporal los controles en el Consultorio Adosado a Especialidades (CAE) de adultos y pediátrico. “Los pacientes que van hacer atendidos presencialmente son los que asisten a su primera cita con el médico, control post alta, procedimiento, oftalmología y TACO. En cambio, los controles se harán de manera remota a través de un llamado telefónico del especialista”, indicó la jefa CAE, Dra. Verónica Menares.

En tanto, el SOME atenderá a la comunidad a través del chat de Facebook del Hospital Regional, permitiendo que los usuarios no viajen largas distancias para la solicitud de horas asociadas a control, consultas y exámenes. “No es necesario asistir al hospital, nosotros atenderemos a los usuarios por el chat de Facebook (@HopsitalRegionalLibertadorBernardo0’Higgins). Para aquellos que no cuenten con redes sociales, se recomienda buscar ayuda con familiares o amistades. De todas formas, quienes no tengan esa posibilidad, el hospital dispuso de módulos para realizar las solicitudes respectivas” señaló Elisabeth Moreno.

El resto de los servicios o unidades ubicadas en el primer y segundo piso del recinto continuarán su funcionamiento habitual. “Se permitirá el ingreso de usuarios al establecimiento con permiso temporal y documento de confirmación de hora agendada. Además, se restringirá el ingreso de acompañantes, a excepción de casos estrictamente necesarios como personas con movilidad restringida o personas de la tercera edad”, concluyó el director del HRLBO, Dr. Fernando Millard.