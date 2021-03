Ximena Mella Urra

En medio de la pandemia, los adultos mayores son quienes más han debido sortear los embates del prolongado confinamiento, no tan solo en cuanto a su salud por ser un grupo de riesgo, sino que también han sufrido más que nunca de soledad, abandono y estrés emocional.

La kinesióloga de la Universidad Autónoma Sede Talca, Carolina Morales, participa como instructora de Pilates para el Adulto Mayor desde San Fernando, para el proyecto Talleres Deportivos Online que el Ministerio del Deporte ejecuta en tiempos de pandemia en nuestra región. “Estoy contribuyendo a una mejor calidad de vida, especialmente de los adultos mayores. Al inicio hice una encuesta para saber qué plataforma social usaban más ellos y era el Facebook por eso comencé a usar mucho este sitio e incluso abrí una página especial para empezar a subir videos. Y la retroalimentación con ellos fue genial, me enviaban fotos haciendo ejercicios, me escribían, me enviaban comentarios positivos, etc.“, según la profesional.

El Pilates es la conexión de la respiración con el cuerpo y mente, nos explica. “A través de alguna posición y ejercicios, activamos los músculos conectándolos siempre con nuestra respiración. Es un ejercicio más consciente, disminuye las lesiones, ayuda al equilibrio y sirve para fortalecer la musculatura esencial y lumbar. En este grupo etario es más complejo trabajarlo porque no estoy observándolos, y no sé cómo están haciendo los ejercicios”, dice. Por eso ha debido adaptar la disciplina para sus alumnos mayores, con ejercicios más suaves y sin riesgos. “El que se mantengan activos y con ejercicios sin riesgos es genial y vital para su salud”.

Carolina utiliza en vez de una mat, una silla o la misma cama para aquellos que les cuesta ponerse de pie, siempre en un lugar cómodo. “Al principio mostré ejercicios muy sencillos y después va aumentando su complejidad. Siempre me preocupo de ellos que no tengan dolor, y si lo sienten que detengan el ejercicio. Es muy importante que se mantengan concentrados para mantener la respiración en todo minuto”, aseguró la kinesióloga.

EJERCICIOS EN CASA

Desde noviembre pasado la profesional realizaba clases en vivo y ahora sube a las plataformas cápsulas con sus ejercicios dos veces a la semana, las que pueden volver a reproducirse cuantas veces se desee. Recomienda que si algún seguidor quiere hacer más veces, repita alguna de las clases.

A sus 72 años la profesora retirada Magdalena Rojas, de San Fernando, es una fiel seguidora de las clases de Carolina en estos talleres online. Dice que se siente más joven, optimista y renovada gracias al Pilates, mejorando la movilidad de sus músculos y ayudándola a desplazarse mejor. “Son muy entretenidas las clases, usamos siempre una silla, o una pañoleta o una pelota, etc. Yo estaba muy sedentaria porque sufro de artrosis. Ahora con ella me siento animada. Con esto del encierro uno espera con ansias las clases porque distrae”. Además nos cuenta que no se pierde las dos clases semanales de Pilates a través de su celular y con ayuda de su marido realiza los ejercicios en el living de su casa.

«Los talleres online han sido un gran acierto, sobre todo para aquellas personas que producto, no solo de la pandemia, tienen inconvenientes para asistir a un recinto deportivo. Hemos encontrado una ventana que ha servido para fomentar y profundizar la actividad física. Lamentablemente el Covid no da tregua, por lo que ya existen conversaciones con el Consejo Regional para ampliar esta iniciativa, que se extendería por todo el primer semestre», adelantó por su parte el Seremi del Deporte, Diego Ramírez.