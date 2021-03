Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

La tarde de este miércoles un incendio de pastizal, que luego derivó a un incendio forestal, movilizó al Cuerpo de Bomberos de Rancagua, lo que provocó que se declarara alarma de incendio forestal. El siniestro se registró en la intersección de Avenida Lourdes con Calle Crepúsculo, sector poniente de la capital regional.

Se informó que el siniestro no presentaba amenaza hacia viviendas cercanas, pero si fue necesaria la presencia de funcionarios de Conaf, organismo que al lugar despachó una brigada. Además no se informó de personas lesionadas. La emergencia significó que se consumiera en pleno sector urbano de Rancagua una gran extensión de pastizal y árboles, llegando las unidades B3, Z2, B1, BX5, B6, K3, B8, pertenecientes a seis compañías del Cuerpo de Bomberos de Rancagua. La emergencia no dejó a personas lesionadas, ni tampoco se informó de infraestructura dañada.

Según el Tercer Comandante del Cuero de Bomberos de Rancagua, Cristian Araya, el llamado comenzó la noche del martes, donde tres compañías acudieron al sector poniente del mismo lugar. Hoy hubo un rebrote en horas de la mañana, el que se controló, pero luego ocurrió una nueva emergencia cuya causa se está investigando.