Aún quedan días para realizar el trámite de pago de permiso de circulación en Olivar, comuna que ingresó hoy a cuarentena obligatoria, según el Plan Paso a Paso del Gobierno. En este escenario, desde la Municipalidad de Olivar explicaron cómo la comunidad podrá acceder a este servicio.

“Primero señalar que, cada vecino o vecina que quiera realizar el trámite, previamente debe obtener su permiso en la Comisaria Virtual. Posteriormente, señalar que se retiraron los puntos en terreno y solo se podrá solicitar el documento en el edificio consistorial, de lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas. Sin embargo, se debe agendar hora de atención previamente al 72 2 358370”, puntualizó el alcalde (s), Christian Droguett Campos.

Asimismo, indicó que se puede realizar el trámite en www.muniolivar.cl, “obviamente, la primera opción es elegir hacer trámites online, esto por la seguridad de las personas. No obstante, entendemos que hay personas que no pueden o no tienen cómo acceder a la plataforma y debemos tener habilitada la forma”.

En relación a la cuarentena, el alcalde (s), hizo un llamado a las personas “a salir de sus casas solo si es estrictamente necesario, dado que la disminución de las cifras de contagio y los pacientes activos, es responsabilidad de todos y todas”