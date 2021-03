Era un anuncio que todos presagiaban y esta semana de confinamiento, se hizo realidad. La alcaldesa (s) de Graneros, Miriam Jorquera se reunió con la directiva de las Ferias Libres para acordar en conjunto el funcionamiento de este mercado que abastece a toda la comunidad.

“Tuvimos una muy grata y provechosa reunión y decidimos que la feria funcionará solo dos días a la semana. Miércoles y viernes se instalarán en calle Luis Barros Borgoño para comercializar solo productos de primera necesidad, es decir, alimentos y útiles de aseo. Todos lo demás, se encuentra prohibido por orden de la autoridad sanitaria”, dijo la edil.

En la misma línea, la actual jefa comunal, sugirió que la visita a estos centros de ventas, “sea solo en caso de ser muy necesario. No olvidar el uso de mascarilla y mantener la distancia social. Es relevante que, si se trata de familias numerosas, sea solo un integrante el que salga del hogar y haga todas las compras para impedir aglomeraciones”.

“SI NO RESPETAMOS SERÁ DIFÍCIL ABANDONAR EL ENCIERRO”

La alcaldesa (s) de Graneros, Miriam Jorquera, hizo un llamado a todos los vecinos para que, en este período, “exista un verdadero compromiso, no solo con uno mismo y el autocuidado, sino también, con el entorno. El virus lamentablemente sigue propagándose y si no respetamos la cuarentena será muy difícil salir del encierro. Recordar por último, que este fin de semana no existen permisos individuales para salir de casa”.