Todo comenzó en el 2019, con un cajón de madera tapado con hojas secas que me regaló Juan; Que es esto?, lo abro y dentro habían unas movedizas y brillantes lombrices, adquiridas en una feria holística que hubo en Rancagua. Estaban mezcladas con un poco de tierra, cáscaras de papas, frutas y hojas de lechuga: eran lombrices rojas californianas. Antes de ese particular regalo, habíamos preparado un rincón del patio muy pequeño de 2 metros por uno de ancho para sembrar almácigos, sin saber en ese entonces la transformación que estaba llegando a nuestro diario vivir. Comenzamos esta experiencia como un aprendizaje más para nuestros niños, conocer en familia el cuidado de las plantas y las lombrices, conocer sus partes, el tallo, las hojas y, también ver cómo mueren y dejan sus semillas para una nueva siembra: que gran descubrimiento!. El mismo comportamiento de las plantas hace que se siga reproduciendo el mundo vegetal, sin lucha, naturalmente, y es sorprendente la abundancia de especies disponibles que hay para sembrar, junto a todo lo que nos ha dado este gran espacio del hogar: la huerta. No hay nada más sabroso que preparar unas ricas hamburguesas caseras con perejil, ajo y orégano cosechados de tu propio patio o, una tortilla de acelgas, mermelada de ciruelas, infusiones de hierbas frescas, sin necesidad de salir a comprarlas. No se necesitan grandes recursos para iniciar una huerta, ya que se pueden encontrar semillas de hortalizas desde 690 pesos, un saco de tierra de hojas en 2 mil quinientos pesos y, si no se tuviera un patio, se puede reciclar una caja de tomates, sellarla, sembrar y, ser usada como decoración para un balcón de departamento. Eso si, las grandes compañeras de esta experiencia son las lombrices: grandes sanitizadoras naturales, se alimentan de los desechos orgánicos que son transformados en Humus (feca de la lombriz) un fertilizante natural por excelencia que contiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fósforo, 5 veces más potasio, 2 veces más calcio que la materia orgánica que ellas ingieren. Con esto, pasamos de acumular tres bolsas por semana de “basura” a tan sólo UNA, ya que ahora todas las cáscaras de fruta son recuperadas para conseguir una mejor calidad de tierra. Hoy nuestra huerta, luego de meses de confinamiento por la pandemia, es nuestra gran inyección de energía, una oxigenación necesaria y tan valiosa práctica que una vez iniciada, es imposible dejar de cuidar. En cientos de estudios, la experiencia de la naturaleza se asocia con un aumento de la felicidad y la disminución de la tensión mental y, es por eso que cada día son más las personas que se animan a producir sus propios alimentos así como también la conciencia del consumo responsable, vinculado sin duda a una mejor calidad nutricional y ahorro económico ya que en varias ocasiones, por el pasillo de las verduras del supermercado simplemente pasamos de largo. Las huertas en casa son una tendencia que llegó para quedarse. Queda en tus manos! Muchas semillas esperan!

Pamela Cayumil Ulloa

Periodista licenciada en comunicación social

pamelacayumil@gmail.com