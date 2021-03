-Su experiencia quedó plasmada en sus redes sociales y en su blog de viajes. Además conoció la Ruta del Cobre en un recorrido que organizó Codelco Chile División El Teniente.

La pasión de Julia Jasper es viajar, conocer nuevas experiencias y crear contenido para conhecendoomundo.com y Trivago. Con esta expectativa llegó a la Escuela de Orfebres de Coya a aprender sobre este ancestral oficio y difundirlo al mundo.

Hoy en las Historias de su Instagram @conhecendoomundocomjulia comparte con sus más de 24 mil seguidores lo que vivió al elaborar su primera pieza en cobre.

Hace una semana se encuentra en el país y llegó a la región para conocer la Ruta del Cobre en un recorrido que organizó Codelco Chile División El Teniente.

Denis Celery, profesor de la Escuela, fue el encargado de enseñarle sobre cómo trabajar el cobre.

“Una mujer muy agradable y se fue feliz. Valoró mucho la experiencia de aprendizaje y esto se refleja en el contenido que está compartiendo a sus seguidores al dedicarle varias historias a lo que fue este día en la Escuela de Orfebres de Coya”, expresó Celery.

Jasper participó activamente del taller y elaboró su paila en cobre que se llevó de recuerdo publicando en su perfil “Ja estou me achando a ourives…amei minha panelinha de cobre”, expresando que “Ya me estoy encontrando una orfebre… me encanta mi pequeña paila de cobre”.

Esta experiencia quedará alojada en su blog que cuenta con 30 mil viajeros inscritos, desde donde entrega consejos para hacerles la vida más fácil a los amantes de recorrer el mundo.