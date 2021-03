La candidata del Chile Vamos se ha posicionado como la favorita por los rancagüinos para quedarse con el sillón edil de la capital regional, según las encuestas realizadas por su sector, lo que la tiene feliz y expectante de lo que pueda pasar el próximo 11 de abril.

Por Camila González Villarroel

Fotos Nicolás Carrasco

Pese a no ser nacida en Rancagua, Pamela Jadell, se siente feliz de haber elegido esta comuna para avanzar en su vida. Hace 28 años llegó a capital regional, lugar en el que se convirtió en madre y encontró el amor, es por esto que la candidata a la alcaldía señala que “en Rancagua he sido la mujer más feliz del mundo, es por eso que me defino como rancagüina por adopción y opción”.

La mujer que se ha desempeñado como concejala durante 8 años se prepara para afrontar las elecciones del próximo 11 de abril, en un paso que ella define como importante, pero también necesario para demostrar que las mujeres si se la pueden.

Según algunas encuestas que se han realizado en la región y comuna, Jadell corre con ventaja para quedarse con el sillón edil. De esto y la situación sanitaria que enfrenta Rancagua conversamos con la candidata de Chile Vamos.

¿Cómo se siente al saber que según encuestas lleva la delantera para quedarse con la alcaldía de Rancagua?

Me siento sumamente contenta, esto lo refleja un par de encuestas que están dando vueltas en la comuna y región, las que me ponen en el primer lugar de las preferencias. Estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir trabajando, ya lo hice 8 años como concejala y hoy día es el momento de poder demostrar que las mujeres somos capaces de estar en la toma de decisiones y dirigir el destino de esta comuna que quiero tanto”.

¿Cómo proyecta su campaña en cuarentena?

Nosotros vamos a acatar absolutamente lo que dice la ley, en este momento está la posibilidad de que el candidato salga con un par de personas, pero no vamos a exponer a los vecinos de Rancagua a reuniones como se hizo con otros candidatos en época de cuarentena. Nosotros no vamos a exponer a los vecinos de Rancagua para sacarlos a reuniones, vamos a hacer lo que realmente nos permite la ley.

¿Qué le parece el paso a cuarentena de Rancagua, cree que era algo necesario?

Mira yo creo que era algo necesario, ya que tuvimos un alza en los contagios por lo tanto creo que la decisión la tomaron tarde. Hoy día es estrictamente necesaria la cuarentena, pero si me preocupa la situación económica de varias familias rancagüinas que tienen economía diaria que venden en la feria o en algún punto y ellos van subsistiendo día a día, y esa parte me tiene muy preocupada. El gobierno tiene que hacerse cargo de ellos.

Finalmente… ¿Qué mensaje les dejaría a esas personas que confían en usted y que la tienen en el primer lugar de las preferencias?