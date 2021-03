Por: Gisella Abarca

Fuego cruzado es lo que se está presentando en torno al Servicio de Salud O’Higgins (SSO), luego que este miércoles parlamentarios oficialistas fueran tajantes al exigir aclaraciones respecto de lo que está ocurriendo al interior de esa repartición pública; en tanto la directora de la entidad pública sale a su defensa.

Y es que el senador Alejandro García Huidobro junto a los diputados Diego Schalper, Issa Kort y Ramón Barros oficiaron al Ministro Paris a fin de revisar en detalle contrataciones, intentos de despido y compras de servicios por parte de la directora del Servicio de Salud O’Higgins, Soledad Ishihara.

Es así que los diputados Diego Schalper como Ramón Barros intervinieron en la Sala de la Cámara de Diputados manifestando su preocupación por la situación que vive la entidad de salud en plena pandemia donde habría situaciones complejas respecto a intento de despidos de funcionarios, la contratación de asesorías y a la compra de servicios que es necesario investigar y revisar, expusieron. En esta línea, el Senador García-Huidobro y el diputado Kort se reunieron con el Ministro de Salud, Enrique Paris, para requerir información al respecto.

“Veo con preocupación el clima laboral y los conflictos que existen en el Servicio de Salud, producto de algunas decisiones de la actual Dirección. Por lo mismo, hemos oficiado al Ministro Paris, de manera que se investiguen aspectos que nos parecen delicados y urgentes” señaló el diputado Diego Schalper.

En tanto, el diputado Ramón Barros añadió “No logro entender por qué la Directora del Servicio tiene un equipo de asesores tan extenso, todos traídos de Santiago, en momentos que lo que necesitamos es fortalecer el trabajo directo con los pacientes, y dotar a nuestro Servicio de personas que conozcan la región”.

Por su parte, el diputado Issa Kort sostuvo “Me parece que debemos contar con información oportuna, precisa y clara respecto de las cosas que están pasando en el Servicio. Cualquier cosa que desvíe la dedicación al combate de la pandemia, es improcedente.”

Por consiguiente, el senador Alejandro García-Huidobro afirmó que “la Directora tiene que explicar algunas decisiones en temas como la contratación de personas, las funciones que ellas cumplen y los intentos de despidos de funcionarios en plena pandemia. Nos parece que en el Servicio de Salud de O’Higgins hay un ruido absolutamente inaceptable en tiempos de pandemia, donde todos debiésemos estar enfocados en combatir el Coronavirus.

“JAMÁS SE HA PLANTEADO LA IDEA DE

DESVINCULAR FUNCIONARIOS EN PLENA PANDEMIA”

En relación a los dichos del Diputado Diego Schalper respecto al clima laboral y conflictos al interior de la repartición pública, la tecnóloga médica Soledad Ishihara, expone “aclarar que en mi calidad de profesional de la salud y mujer, me parece de importancia máxima el mantener un clima laboral acorde, que le permita a los trabajadores de la salud cumplir con sus funciones a fin de prestar el mejor servicio a nuestros usuarios quienes son el centro de nuestra labor diaria, más aun en pandemia”.

En esta línea Ishihara agrega “desde mi designación como Directora he puesto especial énfasis en el trabajo colaborativo entre las diferentes subdirecciones, cautelando el permitir los apoyos y coordinaciones necesarias que permitan a nuestros funcionarios un ambiente seguro para el desarrollo de sus funciones en un periodo tan complejo como éste”.

La directora que llegó a la repartición pública a mediados de agosto del año pasado a través del Sistema de Alta Dirección Pública informó que ha invitado a los diputados Kort, Schalper, Barros y al senador García-Huidobro a visitar el Servicio de Salud O’Higgins a fin de informarles respecto al trabajo que están realizando entre el equipo directivo, incluidos los asesores.

Esto –comenta la directora del SSO- a fin de explicares a los parlamentarios de “cómo hemos logrado posicionar al Servicio a nivel nacional en materia de trazabilidad y búsqueda activa, complejización y gestión de camas, además de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA). Cómo hemos logrado mejorar los indicadores en cuanto a Compromisos de Gestión, pasando del lugar 29 al 15 entre los 29 Servicios de Salud del país”.

En este tema la a tecnóloga médica agrega “así como informarles respecto a materias tan delicadas como hallazgos en compra de servicios personales con funciones permanentes que ha precarizado por años la labor de trabajadores del sector y cuya regularización nos encontramos gestionando de la mano del Ministro de Salud y el Subsecretario de Redes Asistenciales, puesto que comprendemos que dicha precarización repercute en personas que son afectadas por políticas mal implementadas en direcciones anteriores”, argumentó.

La profesional de la salud continúa y de manera enfática responde los dichos del senador Alejandro García Huidobro respecto a los intentos de despido en la entidad gubernamental señalando que “jamás se ha planteado la idea de desvincular funcionarios en plena pandemia”.

Asegura que con su equipo directivo y el Departamento de Control Interno del Servicio “Nos hemos esmerado en subsanar los errores que hemos detectado en materia administrativa tales como el enorme número de compras de servicios a personas naturales con funciones permanentes. Esta situación no puede ser atribuibles a estas personas, quienes han dado un ejemplo de entrega y esfuerzo en la peor emergencia sanitaria que hemos vivido en cien años”, comenta Ishihara.

En relación a lo declarado por el diputado Ramón Barros, en cuanto al elevado número de asesores con el que contaría la directora del SSO, Soledad Ishihara aclaró que “el Servicio que dirijo cuenta con un numero de cerca de 7 mil funcionarios dependientes de la Dirección de Servicio, de los cuales alrededor de 600 están hoy destinados a la Dirección para cumplir funciones de coordinación y otras administrativas necesarias para el normal funcionamiento de los servicios a lo largo y ancho de la región. De esos 600, debo contabilizar a 3 profesionales con experiencia en áreas del derecho, administración y gestión territorial, quienes han aportado todo su conocimiento para permitir las mejoras que hemos implementado y las que aún quedan por instalar. Esos 3 profesionales conforman lo que el Diputado llama ‘extenso número de asesores’, pero que en realidad se trata de profesionales funcionarios con labores claras y determinadas en el Departamento de Control Interno”.

La directora del Servicio de Salud O’Higgins finalizó invitando nuevamente a los parlamentarios “a ser parte de este proceso de mejoras, reitero públicamente mi invitación a visitar nuestro Servicio, que conozcan a nuestros funcionarios y vean la gran labor que realizan cada día y poder complementar y responder todas las dudas que puedan tener respecto a mi gestión”.

Fenpruss base DSS O´Higgins

“La directora ha querido poner término a la contratación por compra de servicios

de aproximadamente mil funcionarios”

Respecto a las declaraciones de los parlamentarios oficialistas, la Fenpruss base DSS O´Higgins declaró que ha venido denunciando desde septiembre del año pasado las política implementadas por la nueva Directora del Servicio de Salud O’Higgins, aseguran, exponiendo que la directora aludida “no sólo ha traído una serie de asesores que no tienen la experticia para cumplir labores acorde a la salud; sino que también ha significado un nuevo atropello a los funcionarios que laboran por años en el Servicio, puesto que son contratados en los grados más altos de la escala única de sueldos, otorgándoles además, asignaciones por función crítica, que lindan en lo obsceno”.

En cuanto al desempeño y gestión de estos asesores Fenpruss base DSS O´Higgins agrega “Los resultados están a la vista. Entre las asesoras llama la atención la señora abogada Fabiola Rodríguez, quien además de demostrar escasas habilidades sociales, no se hace cargo de manera formal sin poner su firma de responsabilidad, en ningún documento ni acción que realiza”.

La gremialista es enfática en su declaración al agregar que “Las contrataciones de asesores carecen de sustentos fácticos, no se condicen con la necesidad del servicio, no se ajustan a la estructura orgánica, no existe fundamentos para su contratación, así como tampoco un proceso de reclutamiento y selección que respalde su calidad técnica”.

En cuanto a los posibles despidos Fenpruss base DSS O´Higgins sostiene que “una de las más desafortunadas medidas de la directora ha sido querer poner término a la contratación por compra de servicios de aproximadamente mil funcionarios, cuya valioso aporte ha sido significativo para enfrentar la epidemia. En el Hospital de Rengo, por ejemplo, significa nada más y nada menos que un 50% del personal que labora allí”, apuntan.

En esta línea aseguran que la Contraloría Regional de la República ha fallado a favor de las compras de servicio, “lo que es una decisión técnica y superior para la administración pública; sin embargo, tampoco se ha escuchado esta decisión”. A esto suman el apoyo parlamentario que se han pronunciado ante la situación expuesta, hechos denunciados en el Congreso.

Finalizan diciendo “Nos llama la atención que ni el Ministerio de Salud ni el Gobierno, en conocimiento de lo que aquí ocurre tome alguna decisión que ponga fin a este accionar errático que en lo inmediato y al mediano plazo, produce un daño inconmensurable a la salud pública de nuestra región”, adelantando que “los profesionales de la DSS O’Higgins, no guardaremos un silencio cómplice”.