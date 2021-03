Los emprendedores son esenciales para el desarrollo de la economía de la región y es por eso que en esta ocasión te presentamos la Cervecería Stower, su fabricación se realiza en Machalí y su sello es que mezcla sus ricos sabores con las imágenes de la región de O’Higgins.

Por Camila González Villarroel

Desde marzo del año pasado que se puso en marcha una idea que Patricia Abarca y sus hijos tenía en mente. Desde agosto del 2019 que esta familia se decidió por tener su propio emprendimiento, el que estuvo inspirado en una de las pasiones familiares: la escalada. Pero, cómo se puede mezclar el alcohol con las montañas, de una forma sencilla: nombrando cada una de las variedades de cervezas en honor a torres de nuestra región.

En la entrevista que le concedió a nuestro medio, Patricia nos cuenta que la idea de comenzar a realizar cervezas artesanales salió netamente por el gusto de sus hijos por beberlas. Desde ahí, buscaron darle un giro y mezclar el sabor con la historia de las montañas de la región. “La verdad es que a mis hijos les encantan las cervezas y eso fue lo que los motivó. En lugar de comprar cervezas comerciales, por qué no hacerlo uno. Hacer cervezas artesanales ha sido algo que jamás en la vida me imaginé que haría”. En cuanto al labor dentro de el emprendimiento, la mujer nos comentó que “Mi rol en el emprendimiento en un comienzo era total, pero en este minuto estoy ligada más a lo administrativo por problemas de salud, lo que me ha apartado un poquito del proceso de preparación de la cerveza”.

En la conversación, también se tocó el tema de la pandemia y el manejo de su trabajo bajo esta, a lo que Abarca nos respondió “la pandemia nos favoreció un poco por el tema del delivery. Donde la gente no podía salir, nosotros llegábamos a ellos. La verdad, es que nosotros no tenemos un antes y un después de la pandemia porque comenzamos con ella, hemos tenido que adaptarnos”.

Finalmente, le preguntamos a Patricia Abarca sobre el sello de la cervecería que implementó junto a sus hijos, indicando que “para ser honesta, no siento que hay que competir a veces, cada uno debe ir surgiendo y superándose a si mismo. Nosotros hacemos un producto y a través del camino lo hemos ido perfeccionando. Yo sé que hay muchas cervecerías artesanales pero siento que para todos hay mercado”.

Te dejamos el link de la página web de este emprendimiento (https://www.cerveceriastower.cl/), en el que puedes encontrar variedades de cervezas artesanales, las que son nombradas en honor a nuestras montañas y torres de la región.