La cantautora rancagüina nos presenta parte de su variado repertorio, en el que destaca una canción dedicada a la renombrada escritora y figura nacional, a partir de un estudio de sus textos sobre la necesidad de una reforma agraria en Chile y la importancia de relevar a otros planos del arte.

«Me dibujé varias veces cantando en un escenario porque la idea siempre me gustó», cuenta Maka Mel desde Rancagua, donde nació y vive hoy. Esa remembranza se entronca a su madre y a su abuela , quien también participó activamente en su crianza, cuyo trabajo era de profesora normalista y entre su repertorio didáctico estaban talleres artísticos, espacio desde donde recibió el estímulo inicial para su carrera. En tanto, primer recuerdo musical fue haber escuchado a Stevie Wonder, sonido que determinó su gusto profundo por la Black Music.

Durante su enseñanza media, fue parte del coro «Crecer cantando» del teatro municipal de (SANTIAGO), incursionando en el canto lírico como soprano. Sin embargo, llegado el momento de salir del colegio, Macarena sucumbió a habitual duda a seguir la carrera musical debido a la inminencia de la precariedad laboral. Entró a estudiar diseño gráfico más su impulso por la música la llevó a que ingresara paralelamente a Canto Popular en el Balmaceda Arte Joven en Santiago. Luego de sus primeros ensayos y grabaciones en estudio profesional, empezó a generar colaboraciones con diferentes artistas tales como DJ Raff, Jaco Sánchez, Panteras Negras, Moyenei (de Mamma Soul) , entre otras.

Empezó a habituar y crear una amistad con artistas que hacían pistas con beats y hip hop como su amigo y colega Geoslide (1980–2010). Fue en una de esas tardes donde una idea, un pensamiento en forma sonora empezó a ocupar espacio insistentemente en su cabeza: “Era una canción, de principio hasta el final, con letra, melodías y coro.. Macarena vivió por primera vez la iluminación de los cantautoras y así lo recuerda: «Fue justo en un momento en que estaba alejada de la guitarra y no sabía que yo podía ser compositora. Con la ayuda de unos amigos la armamos y la presentamos en un concurso. Me fue bien».

Ese concurso es el certamen Luis Advis, Premio a la composición musical que desde 2005 organiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuya versión 2007 le otorgó el primer lugar en categoría «Música Popular» por su canción «El mismo cielo».

A su camino como compositora, el cual está dedicada de lleno hace cuatro años, se le agrega su rol como voz Interprete Oficial del Festival de la Canción de Viña del Mar hace 10 años de manera consecutiva.

HUAYNO A GABRIELA MISTRAL

Sabía de Lucila Godoy Alcayaga (Vicuña, 1889 – Nueva York, 1957) por la pincelada de su vida que dan a conocer en el colegio. Así fue, hasta en los meses previos y durante la pandemia, donde profundizó en su trabajo. Llegó a artículos que escribió sobre la necesidad de una reforma agraria (concretada en las décadas siguientes) en Chile. Por lo mismo, concluye Maka Mel, «cuesta encasillarla en su plano literario dado que es una figura transversal y adelantada para su época. Me maravilló». Al leerla, cuenta Maka, le ocurrió algo parecido al principio de su canción laureada: «Agarré la guitarra y me vino una melodía con un claro inicio y final. Me emocionó y me convenció de que su figura, más en los tiempos que corren, es necesaria ser ,releerla y reencontrarnos con ella, como una gran referente e icono Latinoamérica en este caso con la música, dada su transversalidad en la cultura del país». Para «El Huayno a Gabriela» Macarena convocó a músicos de la Región de O`Higgins para luego postular y ganar un espacio en el Día del Músico Chileno.

HUAYNO A GABRIELA

Oportunidades y gustos personales se combinaron para que Maka buscara conectarse con géneros más populares. “Solito los dos” y “Why Not” parte de su reciente trabajo exploran en el trap y dancehall, en tanto “Amor de finales” tiene cosas mas soul, con pasajes que evocan a la generación musical de los 90s. Esta versatilidad fue un tema que generó en ella diversas reflexiones, desde un cuestionamiento para luego llegar a una respuesta que reafirma su actual convicción artística. Así lo explica: «En algún momento me lo plantié y fui muy dura conmigo por no querer seguir una línea definida. Pero pasa que cuando nace una melodía que busca ser canción, o su poesía, es algo no puedo matarla, porque la creatividad se debe alimentar. Ahí es cuando recuerdo las palabras de la Violeta (Parra) que llamaba a probar todas las formas, incluso si gritar era lo que se acomodaba a la canción naciente». De hecho, esta descripción de su camino disciplinar e intuitivo en la música, cree Macarena, «pueden ser un realmente un aporte, sea del estilo que fuera» siempre con mensaje e identidad propia , como son AMOR DE FINALES, WHY NOT y SOLITOS LOS DOS.

Maka aprovechó el espacio de entregar una mirada crítica en cuanto ha sido su experiencia propia y las de sus pares. Si bien no quiso detenerse en la deuda de más de un año que el Festival de Viña tuvo con ella, habló de dificultades en el ambito laboral en el caso de las artistas mujeres, de la dificultosa condicion actual del arte en el pais , las condiciones de los eventos en los que son invitadas: «Desde la inseguridad de la noche cuando nos presentamos en bares, pasando por la ausencia de espacios para músicos padres y madres para que puedan tener un sector para cuidar a sus niños en festivales. Con los años, ojalá las futuras generaciones de mujeres puedan llevar de una manera más amena el camino de la música».

Actualmente está volcada a su trabajo hacia la música urbana, preparando sencillos con distintas productoras nacionales e internacionales. Asimismo, busca seguir desarrollando sus composiciones propias y continuar trabajando con músicos de su Región, paralelo a la educación.