– Las significativas bajas que tuvo el equipo para el estreno en el Torneo Nacional 2021 se notaron, pero hay valores a rescatar y que en Viña del Mar mostraron que son alternativa de fiar.

– El resultado, 1-1, terminó siendo justo porque cada equipo dominó una etapa, primero los dueños de casa y después los celestes.

Por: Ricardo Obando.

Cuando en los días previos al estreno en Viña del Mar frente a Everton se conoció el largo listado de lesionados que se sumaron a los que acarreaban castigos de la temporada anterior, el panorama para Dalcio Giovagnoli parecía cuesta arriba en lo que a armar un once titular se refería.

Con ese escenario el trasandino, junto a su cuerpo técnico, se las ingenió para confeccionar un equipo competitivo, que pese a un arranque flojo en el partido, mejoró ostensiblemente en el complemento para rescatar un punto, pero pensando que perfectamente pudieron ser los tres.

Nombres nuevos en el campo, como el juvenil Cristóbal Castillo asumiendo responsabilidad de entrada para el corte en el medio terreno, más otros experimentados como Ramón Fernández y Matías Cahais, hizo que O’Higgins fuera tomando ritmo con el transcurso de los minutos. Los locales eso sí, con sus cinco refuerzos en cancha (Torgnascioli, Bravo, Barroso, Campos y Oyarzún), se mostraron más activos en los primeros 45 minutos, apuntalando el arco de Augusto Batalla que, en aquella instancia, respondió con categoría, salvo en el gol donde no logró llegar a un balón que iba muy esquinado.

Así el conjunto dueño de casa se hizo del juego. Con velocidad en el medio terreno, aportado principalmente por la recuperación de Madrid, Moya y Echeverría, los Oro y Cielo no dejaron accionar a los celestes. El propio Castillo y Romero corrían tras el balón buscando un robo, pero aquel tridente viñamarino se imponía en esa zona de la cancha. Es más, si hasta Ramón terminó 20 metros más atrás de su posición habitual para intentar iniciar el fútbol prácticamente desde área propia. La presión del elenco de la ruleta fue intensa y la anotación de Matías Campos López, en los 31’, puso justicia para ese primer tiempo. El fin de la etapa inicial fue un aliciente, porque el café estuvo bien cargado en camarines y la actitud de O’Higgins en el cierre del encuentro fue otra.

DOS PENALES, UNO CONVERTIDO

El primer movimiento que intentó Giovagnoli fue dar frescura al ataque. El ingreso de Matías Meneses por Fabián Hormazabal (no hizo un buen cometido), activó el circuito ofensivo que en este partido contó con Gustavo Gotti y Matías Sepúlveda, disfrazado de extremo.

Además, el equipo se soltó, adelantó líneas y complicó a Everton. Aquel adelantamiento desconcertó a Roberto Sensini, que también quiso emparejar la propiedad del balón, pero no lo consiguió. En pocos minutos O’Higgins se hizo del partido y la presión en medio campo, con Castillo y Romero, sumado al ingreso y debut de Iván Rozas (reemplazó a Castillo, por lesión muscular) fue clave para emparejar el marcador.

El arco de Franco Torgnascioli estaba pronto a caer, pese a que el meta uruguayo trataba de ordenar a su defensa. En los 60’, una acción colectiva celeste culminó en una clara falta penal en su área, pero que el juez Nicolás Gamboa increíblemente desestimó. Tuvo que salir del balón de la cancha para que el VAR lo llamara. Había infracción, lo tenía que cobrar y así lo hizo. Se paró en el punto penal Gustavo Gotti y definió con un tiro potente, a un rincón. Golazo y el 1-1 devolvió a los rancagüinos al partido.

Tras el empate, O’Higgins estuvo muy cerca de cerrar el encuentro a su favor. Pese que Sensini buscó una mejora evertoniana con el ingreso de Menéndez y el juvenil Sepúlveda, una acción por derecha armada por Matías Fracchia y el “Tucu”, terminó en un nuevo penal tras la mano del defensor Diego Oyarzún. Aquí Gamboa no dudó, pero sí lo hizo Matías Sepúlveda. Pese a que el designado para lanzar era Ramón Fernández, el canterano pidió la pelota para buscar el 1-2. Si bien es cierto el volante finiquitó fuerte a un rincón, todo el mérito fue para Torgnascioli que voló a su rincón izquierdo y tapó el tiro de manera notable.

Corría el 75’ y tras eso, el partido decayó. De un lado y de otro el recorrido bajó. Llegadas hubo en la parte final, más para el local. Claro está que, es necesario consignar que Everton tuvo dos claras por intermedio de Rodrigo Echeverría, quien quedó solo frente a frente con el portero Batalla y no fue capaz de definir.

El empate, a la postre, terminó siendo un punto ganado para los rancagüinos, que para la próxima fecha tendrán casi el cartón completo, pues retornarán a la citación Facundo Castro, Francisco Arancibia y Albert Acevedo, mientras que Marcelo Larrondo lo hará recién en la tercera fecha, cuando haya que visitar a Colo-Colo. Y también se sumará Tomás Alarcón, tras su paso por la Selección Nacional.

El debut de O’Higgins en Viña del Mar, pese a las importantes bajas, dejó cosas muy positivas para el conjunto rancagüino. Los celestes jugarán por la segunda fecha del Torneo Nacional el próximo domingo a las 21.30 horas frente a Audax Italiano en el estadio El Teniente.

Ficha del Partido

Everton (1): Franco Torgnascioli; Camilo Rodríguez, Julio Barroso, Diego Oyarzún, Dilan Zúñiga; Gary Moya (72’, Gianfranco Sepúlveda), Rodrigo Echeverría, Álvaro Madrid; Juan Cuevas, Matías Campos (72’, Cristian Menéndez), Christian Bravo (57’, Matías Leiva). DT: Roberto Sensini.

O’Higgins (1): Augusto Batalla; Moisés González, Diego González, Matías Cahais, Matías Fracchia; Cristóbal Castillo (54’, Iván Rozas), Santiago Romero, Ramón Fernández; Fabián Hormazabal (46’, Matías Meneses), Gustavo Gotti (82’, David Salazar), Matías Sepúlveda (87’, Antonio Díaz). DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Nicolás Gamboa, Claudio Urrutia, Alan Sandoval, Juan Sepúlveda.

VAR: Héctor Jona, Gustavo Ahumada.

Amonestados: Echeverría, Sensini DT (EVE); Fracchia (OHI).

Goles: 1-0, 31’, Campos; 1-1, 63’, Gotti (penal).

Estadio: Sausalito, Viña del Mar.