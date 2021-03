La abogada de 36 años que se presenta en la papeleta con la opción XU 250, Claudia Guajardo Valenzuela, cuenta que toda su vida ha vivido en Copequén, una de las localidades de Coinco desde donde ha ejercido el servicio público y privado, asegura que está preparada para ser la nueva alcaldesa de la comuna. Y es que su experiencia en el rubro, además de ser ex Seremi de Bienes Nacionales, asesora parlamentaria y concejala de Coinco, le da un sinfín de herramientas para desarrollar el cargo, sostiene.

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- A la comuna le falta que la municipalidad esté en terreno, cerca de las necesidades de los vecinos para así abordar y dar solución definitiva a lo que les afecta. Tenemos sectores donde aún no hay agua potable, eso hay que trabajarlo en conjunto con las APR, con la Dirección de Obras Hidráulicas para sacar adelante proyectos que están pendientes tanto en ampliación de la red, como en generar nuevas matrices para llegar con suministro a vecinos de El Chaval y El Cajón donde hay casos de falta de agua potable.

El estado de pasajes y callejones que no tienen una adecuada mantención o pavimentación, algo impensado para esta administración y es un tema que debemos abordar de manera urgente. Hay grandes temas en materia de vivienda donde en Coinco hay que esperar 25 años para obtener una casa para la gente que está en un comité y hay que dar una dirección nueva al Departamento de Vivienda que debiera tener todas las herramientas para hacer un acompañamiento a los comités desde su formación hasta la recepción de escrituras definitivas en caso de poder adjudicarse un subsidio habitacional.

¿Qué propuestas de campaña usted destacaría?

R.- Una de las principales es poder buscar los recursos para poder crear un Departamento de Salud Municipal y así llevar materias de promoción y prevención en salud. Éste dependería 100% de la municipalidad y nos da la posibilidad de llegar a Coínco con una farmacia popular. Además, dar un nuevo giro al Departamento de Vivienda para que la gente no tenga que morir esperando su vivienda definitiva, personas vulnerables que no tienen los recursos para poder tener una casa propia y tenemos que ver cómo llegamos a tiempo para dar una solución y asesorar a esas familias. Otra cosa muy importante es la Oficina de la Mujer, también la oficina de Derechos de Niños y Niñas, también cómo mejoramos y cuidamos a nuestros adultos mayores, tenemos que trabajar en temas de inclusión para personas en situación de discapacidad y todo lo que conlleva dar un nuevo trato a los emprendedores de la comuna. Uno de los ejes principales de mi gestión será una municipalidad de puertas abiertas, donde el buen trato sea el sello, donde los vecinos sientan que no van a pedir un favor; sino a ejercer un derecho y nos vamos a preocupar desde el día uno en que se asuma la alcaldía de estar preocupados de nuestros vecinos, en terreno, llevando a los sectores la municipalidad y las sesiones del concejo.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Soy la primera mujer en la historia candidata a alcaldesa en Coinco, soy la persona más joven que se postula a este cargo, y de manera muy humilde lo digo que cuento con la experiencia, capacidad para poder administrar la municipalidad de Coinco, porque tengo experiencia en administración pública durante cuatro años dirigiendo un servicio público a nivel regional que me permitió tener contacto con muchas personas, tejí redes a través de la región completa, administré el territorio fiscal de esta región con soluciones para los vecinos, eso me permite contar con la experiencia necesaria para asumir este tipo de desafíos. Tengo la cualidad de estar siempre a disposición de mis vecinos más allá de los cargos públicos que uno pueda ocupar.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- En el debate comunal pude transmitir de manera transparente y clara cuáles son nuestras propuestas, la gente nos pudo ver en otras facetas, no solamente haciendo una crítica a la administración actual; sino que me basé cómo con nuestras propuestas e ideas podemos generar un Coinco distinto y renovado, con un equipo de trabajo que está preocupado de las necesidades de las personas; pero por sobre todo porque soy una persona cercana, sencilla como lo son los vecinos de la comuna. Además, porque tengo la capacidad de dirigir un servicio, en este caso un municipio que es la puerta de entrada que cada vecino toca cuando tiene una necesidad o una dificultad, por eso la gente tiene que elegir nuestra opción Claudia Guajardo 250, la primera en el voto, porque soy una mujer comprometida, que tiene las ideas claras, que no me baso en atacar a otros, sino que en destacar las virtudes y propuestas de nuestro equipo.