-Según datos recientes entregados por la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, siete destinos del país mostraron un alza en su ocupabilidad sobrepasando el 70% durante febrero pasado. Entre ellos están Valle de Colchagua (81%) y Lago Rapel-Navidad (75,4%).

Por: Ximena Mella Urra

Hace algunos días, la Subsecretaría de Turismo y Sernatur dieron a conocer la Tasa de Ocupabilidad de los Establecimientos de Alojamientos Turísticos realizada en 41 destinos del país durante febrero pasado. Pese a la pandemia del Covid 19, esta ocupación alcanzó un 43,5%, 3,7 puntos porcentuales superior a la alcanzada en enero de 2021 (39,8%). Debido a la situación actual de pandemia, el reporte compara esta vez los resultados con el mes inmediatamente previo.

Según estos datos oficiales, en febrero fueron siete los destinos del país que mostraron una Tasa de Ocupación Hotelera (TOH) superior al 70%: Caldera-Pan de Azúcar, en la Región de Atacama (86,7%); Valle de Colchagua (81%) y Lago Rapel-Navidad (75,4%), en la Región de O’Higgins; Valle del Elqui (75%), en la Región de Coquimbo; Siete Lagos (72,8%), en la Región de Los Ríos; Quillón (72,6%) en la Región de Ñuble; y Araucanía Andina (72,5%), en la Región de La Araucanía. También destacaron con una TOH superior al 50% los destinos Valdivia-Corral (67,2%), Olmué-La Campana (63,7%), Valle Las Trancas (61,3%), Saltos del Laja (60,8%), La Serena-Coquimbo (59,9%), Chanco-Pelluhue (58,4%), Araucanía Lacustre (56,7%) y Pichilemu (56,2%).

En 2020 y ante la propagación de los contagios, el país cerró la frontera para los turistas en viaje de placer entre el 18 de marzo y el 23 de noviembre del año pasado. Esto significó una baja esperable de más de 3 millones de turistas extranjeros menos en comparación con el año anterior, es decir, Chile experimentó una baja de un 75,1%. Esta cifra es muy cercana a la caída de los viajes internacionales que según la Organización Mundial del Turismo (OMT) llegó al 74% en el año 2020. En tiempos normales, la provincia de Colchagua recibe a cerca de un 20% de turistas extranjeros que llegan entusiasmados por su valle vitivinícola, reconocido a nivel mundial. Sin embargo, el resto de los turistas, un porcentaje cercano al 80%, es de origen nacional, según indicó a #DiarioElRancagüino, Diego Cardoen, presidente de la Cámara de Turismo de Colchagua.

“Todo el destino, al igual que muchos en el país, ha estado con una situación muy compleja. El año pasado en Colchagua tuvimos meses con cero ventas, y por lo menos unos ocho meses. En este tiempo aprovechamos de hacernos más fuertes, y hacer productos que se presenten en su conjunto, con una coordinación muy estrecha entre todos. Estas oportunidades se presentaron desde noviembre del año pasado cuando la gente salió a buscar experiencias de viajes en espacios abiertos como son nuestras bodegas y viñedos, y se encontraron con un destino con un muy alto estándar sanitario. Esto nos privilegió mucho al momento de que el turista toma la decisión, sobre todo en meses de verano”, explicó el representante del gremio turístico.

Agregó que al entrar en Fase 3 durante el verano, en febrero tuvieron “una ocupación muy buena, un 70% a un 75% de ocupación registramos. “Por eso no estoy muy de acuerdo con el 81% que dice este estudio, porque no sé de donde lo obtienen. En febrero estuvimos al borde del 75%”, especificó Cardoen. “El permiso de vacaciones ayudó en el sentido en que parte de los visitantes esta vez venían por una estadía más prolongada que antes. Pero no fue uno de los destinos más favorecidos con este permiso, sino que el hecho de estar en Fase 3”, aclaró. Además, “se dio que el sur estuvo muy complicado con las cuarentenas entonces la gente buscó algo muy parecido, y se encontró con el valle de Colchagua y su naturaleza”.

En esta pandemia se transmitió una confianza turística en todos los establecimientos hoteleros de la zona. “No tuvimos ningún foco de contagio-aseguró Diego Cardoen-. Es que los protocolos son perfectamente aplicables a la hotelería que tenemos que es totalmente distinta a la de ciudad. Acá los espacios son más holgados, al aire libre y de forma natural”.

Finalmente afirmó que al turismo de Colchagua le queda mucho por crecer, “porque tenemos tal diversidad de oferta que somos muy auténticos y coherentes a lo que la gente busca en nuestro destino. Estos son proyectos de vida y creados con mucha pasión. Son propietarios con proyectos de vida y eso le da un carácter que el turista agradece mucho”.

TURISMO LACUSTRE

El 20 por ciento de las personas que visitan el Lago Rapel en la comuna de Las Cabras son de regiones, mientras que el 80 por ciento proviene de la Región Metropolitana, según dice la Cámara de Turismo del Lago Rapel. Su presidenta Solange Peñaloza, explicó que ya son tres periodos estivales consecutivos en que han visto una baja en los veraneantes que visitan la zona, primero por la baja cota que tuvo el lago, el segundo año por el estallido social y este debido a la pandemia.

En enero pasado Las Cabras entró en Fase 2 manteniéndose por un buen tiempo, hasta que el pasado 4 de marzo comenzaron el confinamiento total en esta comuna donde se encuentra el lago. “Siempre cerrábamos nuestra temporada con Semana Santa. Nunca esperábamos la cuarentena porque en ningún momento las autoridades nos advirtieron. Teníamos incluso un plan de acción para Fase 3 de Preparación después de un arduo trabajo”, dijo la gremialista. Para ellos el futuro aún no es muy claro, incluso muy triste. En este destino existían reservas hasta abril y ahora están en proceso de devolución, explicó.

Cuenta que durante febrero, el turismo se activó de lunes a viernes. Incluso las personas se atrevieron a pasar la cuarentena con todas las restricciones dentro de las instalaciones recreacionales. “Tuvimos mucha solicitud y demanda en febrero, Incluso tuvimos que hacer una especie de colador con turistas que llegaban sin sus correspondientes permisos. Este verano nos sorprendió al recibir muchos turistas provenientes de la Quinta Región de Valparaíso, quizás escapando un poco de su realidad local”, dijo Peñaloza. “Tenemos certeza que trabajamos durante la temporada con trazabilidad propia que nació de nosotros como destino, con el control de todos los turistas que ingresaban. Eso nos hizo saber que no hubieron focos de contagios en nuestros establecimientos”.

Actualmente, este gremio se encuentra preparando un nuevo re encanto para el turista del Lago Rapel. “Estamos viendo qué ofrecemos para que el turista se sienta seguro, recibiendo también capacitación constante y fortaleciendo y ayudando a los empresarios más afectados para que resistan hasta una nueva apertura”.