El administrador público de 44 años, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, Héctor Orellana Sánchez asegura que tiene todas las competencias para convertirse en el nuevo alcalde por Coinco. Y es que con 19 años de experiencia en servicio público donde trabajó como profesional de apoyo de SECPLA de Quinta de Tilcoco, DIDECO y Administrador Municipal en Coinco, su trabajo en el Ministerio Público como administrador de Fiscalía en Santa Cruz, Rengo y San Fernando, así como Director del Departamento de Salud en Olivar y SECPLA en Mostazal, le entregaron la experiencia para que los vecinos lo elijan como opción para los próximos cuatro años, expone.

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Si tuviera que resumir lo que he podido recoger de nuestros vecinos, una de las principales problemáticas se encauza hacia el desarrollo económico, donde se debe promover la empleabilidad ya sea a través de la intermediación laboral o desarrollo endógeno de nuestros emprendedores. Así mismo, el tema saneamiento sanitario es grave, solo un 59% de nuestra comuna cuenta con un sistema de alcantarillado ya sea particular o conectado a la red de distribución. Por otro lado, los temas de vialidad y conectividad son ejes estratégicos a desarrollar, hoy tenemos una sola gran vía que nos conecta, además de una serie de callejones sin pavimentar. Por el lado de medioambiente, tenemos microbasurales, animales abandonados y asilvestrados, zonas de humedales sin proteger, contaminación por quemas y uso inadecuado del guano para fertilización. Respecto a materias sociales, somos una de las comunas con más alta tasa de adultos mayores en el país, y no contamos con la infraestructura adecuada que responda a sus necesidades. Las comunas urbano rurales tienen un sinfín de carencias, aquí describí solo algunas, tengo claro el gran desafío que se viene por delante y hacia donde debo apuntar los esfuerzos.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- El programa que propongo para los próximos 4 años se basa en dimensiones, cada una con líneas de acción y proyectos asociados. No le llamaría propuesta de campaña, es más bien un plan de desarrollo en los ámbitos medioambiental, social, económico, de seguridad ciudadana y de desarrollo urbano. Ahora claro, tiene proyectos emblemáticos que principalmente buscan responder a las principales problemáticas comunales, partiendo por resolver ciertos nudos críticos, por ejemplo, pavimentar los callejones de tierra eso es un compromiso y algo que pareciera básico para otras comunas, aquí es un desafío. También me gustaría destacar la construcción de un centro de atención diurna para nuestros adultos mayores con alimentación, cuidados, estimulación cognitiva y física, entre otras prestaciones. General Convenios con otros organismos para la creación de la OMIL y OPD. Solucionar el tema sanitario de Villa Chillehue, fortalecer el Departamento de Seguridad con más mecanismos de Televigilancia y mayor monitoreo. Los invito a leer mi programa y empaparse de las propuestas, es difícil destacar unas pocas, pues en 4 años se puede hacer mucho.

¿Por qué se destaca usted frente a otros candidatos?

R.- Todos tenemos un fin en común, queremos lo mejor para Coinco. Nuestro municipio ha hecho una gran labor en materia de ayuda social y no podemos perder eso de vista prometiendo grandes cambios. Sin embargo, creo que hay mucho aún por hacer, debemos apuntar al desarrollo sin perder nuestra identidad, y así convertirnos en la mejor comuna para nacer, vivir y envejecer de la región. Analizando propuestas de los otros candidatos, hay muchas cosas que son complejas de cumplir únicamente por un tema de desconocimiento respecto a la factibilidad financiamiento y si son o no los fondos adecuados que proponen para ciertas iniciativas en particular. Por mi lado, tengo conocimiento y vasta experiencia respecto a la administración pública y la gestión de fondos para financiamiento de distintos tipos de proyectos.

¿Por qué los vecinos deben votar por usted?

R.- Soy coincano, cercano a la gente, conozco mi comuna como la palma de mi mano, desde El Cajón a la Punta del Viento, cada apellido, cada anécdota, cada problemática. Me gusta explicar lo que veo y como planeo resolverlo, más que enredarme en analizar lo que no se ha hecho. Trabajaré sin descanso para cumplir mi programa el cual ha sido transparentado a lo largo de toda mi campaña y que se es factible de cumplir. Más que un voto propongo un trabajo conjunto, tú me apoyas, yo te apoyo. Héctor Orellana Sánchez XX 251.