“Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte;” Lucas 22:31-32

Una especial relevancia tiene las palabras del Señor Jesús a Pedro.

Poco antes del Getsemaní Jesús le avisa a Pedro las horas difíciles, que le tocaría atravesar y le dice: «Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero “yo he rogado por ti que tu fe no falte.”

Estamos aquí ante una auténtica oración modelo hecha por Jesucristo en tiempo de prueba. Debemos tener presente que el mismo Señor que rogó por Pedro sigue hoy “intercediendo por nosotros desde la diestra del Padre” Romanos 8:34

Amados hermanos, en la hora de la prueba, lo más importante no es entender enigmas, sino encontrarnos con Dios. La Palabra de Dios nos dice: “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo… soy tu Salvador Isaías 43:2-3

La pregunta es ¿dónde está Dios ahora? El texto Bíblico nos responde nos habla de la presencia de Dios junto a nosotros y nos dice: “Yo estaré contigo”

Cuando la tormenta arrecia, la fe en Dios es el bien supremo a preservar y a cultivar, es el vínculo inquebrantable que nos mantiene unidos a Cristo.

Pedro lo aprendió y lo entendió por esto en su carta nos dice: “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro… sea hallada en alabanza, gloria y honra… “1 Pedro 1:7

Por ello, cuando atravesamos el río de la prueba lo primordial es cuidar tu fe, «que tu fe no falte». ¿Le ha faltado la fe?

Tenga presente que el mismo Señor que rogó por Pedro sigue “intercediendo por nosotros desde la diestra del Padre, “para que su fe no falte” Romanos 8:34.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.