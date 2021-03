Por Camila González Villarroel

Pasadas las 21:00 horas del domingo, Sebastián Piñera realizó una cadena nacional para anunciar el envío de un proyecto de ley que buscará aplazar las elecciones de alcaldes, constituyentes, concejales y gobernadores el próximo 10 y 11 de abril. Durante semanas se especuló con este anuncio a raíz de la grave situación sanitaria por la que está pasando el país, que día a día ve como los casos de contagios por Covid-19 aumentan. Bajo el deseo de proteger la seguridad pública y la de la población es que no se hizo esperar más y se entregó una nueva posible fecha para los comicios: el sábado 15 y domingo 16 de mayo.

La modificación anunciada por el Jefe de Estado también contemplaría que la segunda vuelta de los candidatos a la gobernación será desplazada hasta el 4 de julio, fecha en la que también se encuentran programadas las elecciones primarias presidenciales. Es en este tema que los candidatos a gobernadores por la región de O’Higgins alzaron su voz y en su mayoría se mostraron de acuerdo con la medida, pero también preocupados por los otros fines que se le podrían otorgar a la postergación.

La voz de los aspirantes a la gobernación regional

Los mayores interesados son los implicados en las modificaciones, y es por eso que conversamos con cuatro de los cinco candidatos a la gobernación. Cada uno nos entregó sus visiones, las que en el punto de cuidado de la ciudadanía coinciden en un 100%.

Pablo Silva

El candidato por la Unidad Constituyente (PS), se mostró claro en su postura en cuanto a la salud de la ciudadanía, pero propone un aplazamiento menos prolongado para los comicios, indicando que “cualquier modificación que se realice que tenga que ver con la salud de las personas y con la cantidad de casos que hay en la región y en el país hace recomendable cambiar estas elecciones, por lo menos unos 15 días digo yo. Antes que los votos hay que empatizar con la salud de las personas “.

En cuanto a lo necesario para llevar a cabo el deber cívico de las personas, el ex intendente comento que “es necesario que se compatibilicen dos cosas como lo es una elección segura y en segunda instancia una participación activa de la ciudadanía, lo que es muy importante, pero solo si se pueden resguardar todas las medidas de seguridad. Si este gobierno considera que estamos en una situación tan crítica como la que estamos pasando, es importante también que ponga énfasis en que cuidemos a todas las personas”.

Franklin Gallardo

El aspirante a la gobernación que recibe el apoyo del partido ecologista verte, expresó su conformidad con lo anunciado por el presidente Piñera ayer, puntualizando que “si es por el bien estar de la ciudadanía y para bajar los contagios, estoy totalmente de acuerdo”. A esto, añadió su opinión con respecto a otras teorías que circulan sobre los motivos del aplazamiento, indicando que ”hay varias opiniones y versiones al respecto de otros candidatos, las que dicen que esto puede ser una maniobra política por parte del gobierno. Yo no soy tan mal pensando y creo que se está haciendo exclusivamente por resguardar el estado de salud de las personas, nada más”.

Finalmente, el candidato apoyó la medida pero no se mostró conforme con los plazos ya que según su punto de vista “el gobierno está actuando bien, pero se demoraron mucho en tomar la decisión, ya que según mi punto de vista, esto debió anunciarse hace dos semanas atrás”.

En cuanto a las dificultades que podría traer a las campañas políticas, Gallardo comentó que “este cambio de fecha a mi y mi campaña me favorece, ya que recién ayer me llegó el material de papelería que me ofreció el partido Ecologista Verde, por lo tanto me permite los 30 mil volantes que me llegaron”.

Esteban Valenzuela Van Treek

Basta es la trayectoria del candidato apoyado por el Partido Regionalista Verde, presentándose como una voz clara en materia política. Para Valenzuela, el aplazamiento de las elecciones es “desde el punto democrático, es horrible, pero no queda otra por razones sanitarias. Esto es crónica de una muerte anunciada y es toda la responsabilidad de Sebastián Piñera y su gobierno”.

El ex alcalde de Rancagua se muestra firme en su postura de acuerdo en temas sanitarios, pero para él, el tema democrático es importante, ya que se transgreden, sin mencionar los costos económicos que puede conllevar para algunos aspirantes al cargo. “Lo grave de este aplazamiento es la cuestión democrática, como los candidatos han gastado sus recursos, han dado cheques para tener el reembolso de gastos del Servel, entonces enfrentar una campaña, en el caso de los gobernadores regionales hasta el 4 de julio que sería la segunda vuelta, me parece horroroso

Finalmente, Valenzuela Van Treek hace un llamado a la autoridad para que exista un espacio para que los candidatos a la gobernación sean más visibles, pro lo importante de su elección. “Me parece muy penoso por parte del gobierno central que no haya una franja electoral de los gobernadores, siendo una elección histórica. Se debería corregir eso para exista algún nivel de simetría”.

Ricardo Rincón

El candidato independiente a la gobernación de la región de O’Higgins se mostró de acuerdo, pero coincide con unos de sus contendores, indicando que la modificación en las fechas de las elecciones llegó de manera tardía y que existe otro motivo por el que se realizó. De esto, el abogado de profesión puntualizó que “hemos dicho hace varios días que lo que corresponde, si verdaderamente, el interés es la salud de la ciudadanía, postergar los comicios. Es casi obvio que las elecciones deben postergarse, pero el presidente Piñera lo que ha querido siempre es abortar, boicotear el proceso constituyente, del que nunca fue partidario”.

Sobre la fecha indicada por el mandatario, Rincón comentó que “el cambio que él indico es muy extraño, ya que a la nueva fecha que el presidente propone para las elecciones podemos estar igual o peor. Se debería fijar la fecha en torno a la total vacunación de la población”. Pero, el aspirante al cargo público fue más allá, postulando una idea para retomar el proceso de elecciones. “El sentido de este cambio debería ser la salud de la población y ese es el sentido, yo creo, entonces si estamos con un nivel de excelencia en materia de vacunación entonces por qué no establecemos la fecha en función a la total vacunación de la población, algo que es muy obvio y evidente”, finalizó.