Estimado Director, hemos escrito en varias oportunidades respecto de variadas problemáticas; del comercio ambulante, de lo nefasto de los arreglos en el centro de Rancagua, en lo mal planificado del antojadizo proyecto de ciclovías, en fin, hemos hablado de varios temas que afectan directamente a las personas que viven en el centro de la capital regional y en particular al comercio, los servicios y al turismo de Rancagua.

Sin embargo, no nos habíamos pronunciado mucho respecto de la seguridad en el centro, sobre todo en estos tiempos de encierro por pandemia, donde “se supone” sólo deben estar abiertos los locales que venden productos o servicios esenciales.

Por lo mismo es, que a raíz del robo perpetrado al local de nuestro socio La Botica Anich, hacemos un llamado urgente a Carabineros para que no nos olviden mientras estamos en cuarentena, encontramos que no es posible que nos obliguen a cerrar nuestros locales y que éstos queden totalmente expuestos, a merced de la delincuencia, sobre todo en las noches, que es cuando no debiera andar NADIE en las calles.

Creemos firmemente que toda medida tomada por la autoridad no sirve de nada mientras no exista una fuerte “fiscalización” detrás. Por ello, todas las autoridades deben cautelar que la seguridad sea una prioridad, por ello deben existir rondas periódicas de Carabineros en el damero central, puesto que es ahí donde se concentran la mayor cantidad de delitos en lugar no habitado de Rancagua.

Por ello necesitamos mayor presencia policial en el damero central de Rancagua, pedirle a la PDI que coopere en esta misión, ellos también pueden hacer rondas, ambas son policías y como tales, les requerimos para la seguridad del comercio en pandemia.

En este último mes, en Chile nos ha azotado con fuerza la pandemia, un “virus maldito” que ha cobrado la vida de muchas personas a través de todo el mundo. El comercio se cuadra con el plan Paso a Paso para disminuir los contagios, pero también exigimos de las autoridades que se esmeren en hacer su trabajo de cuidar nuestros negocios.

Rodrigo Zúñiga Morales.

Presidente.

Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo