Gisella Abarca

Este domingo salió a la luz un documento referente a acciones respecto una auditoría en el Servicio de Salud O’Higgins (SSO), esto luego que en la repartición pública se investigue irregularidades con dineros fiscales tanto para contratación de médicos y funcionarios externos en torno a la pandemia.

Es por esto que la División Jurídica del Ministerio de Salud (Minsal) propuso a la Subsecretaría de Redes Asistenciales que inicie tres sumarios administrativos en el SSO.

Según expone el documento, el Servicio de Salud de O’Higgins y los establecimientos de la red asistencial en la región contrataron el año pasado “965 personas para jornadas permanentes bajo la modalidad de compra de servicios profesionales por medio del subtítulo 22 (…) del presupuesto del sector público 2020, en la partida del Ministerio de Salud por un monto de al menos $14.147.329.047 millones”.

El documento firmado por el jefe jurídico del Minsal, el abogado Jorge Hubner agrega que la cuenta llamada Anticipos por Rendir a Funcionarios “no fue saldada al 31 de diciembre de 2020. Siendo usada indebidamente para la contabilización de horarios médicos y no médicos (…) sin contar con el respectivo presupuesto”. Este monto superó los $1.470 millones de pesos, correspondiendo en más del 90% de ese monto al Hospital de Rengo, dinero que deberá cargarlos al presupuesto 2021, mermando el presupuesto para este año.

El escrito agrega “Se constató que el Servicio de Salud de O’Higgins amplió su cartera de servicios y complejizó la red sanitaria sin que los respectivos proyectos fueran validados por el Minsal, motivo por el cual mantienen un déficit presupuestario significativo en subtítulo 21 de gastos de personal”.

El documento añade que respecto a una consulta formulada por el mismo Servicio de Salud O’Higgins a Contraloría General de la República respecto la facultad que entrega el Minsal a los directores de establecimiento de salud para la contratación de servicios, ésta le responde “tratándose de labores específicas (…) es posible sostener, a contrario que la intensión del legislador ha sido excluirlas de aquella restricción presupuestaria, debiendo entender que para contrataciones relacionadas con aquellas funciones no rige la limitación antes referida”.

Considerando lo anterior, es que el jefe jurídico del Minsal propuso tres sumarios en Servicio de Salud O’Higgins, uno de ellos referente a eventuales infracciones a la probidad administrativa, otro por eventuales infracciones en la mala asignación de fondos y un tercero por la existencia de dobles contrataciones que se podrían traducir en infracciones al principio de probidad.

Junto a los sumarios administrativos, el documento aconseja a la Subsecretaría de Redes Asistenciales denunciar los hechos a la Contraloría General de la República para el desarrollo de una auditoría en el SSO. Finaliza el escrito argumentando la interposición de una demanda civil para la restitución de los fondos pagados en forma indebida.

“QUEREMOS LA DESVINCULACIÓN INMEDIATA DE ESTA DIRECTORA DE SALUD”

Respecto a lo que pasa al interior del Servicio de Salud donde la semana pasada parlamentarios de ChileVamos –diputados Diego Schalper, Issa Kort, Ramón Barros y el senador Alejandro García Huidobro- exigieron aclaraciones respecto de lo que está ocurriendo al interior del Servicio de Salud O’Higgins en cuanto a contrataciones, intentos de despido y compras de servicios por parte de la directora de la entidad pública, situación que expusieron en la Sala de la Cámara de Diputados y al Ministro de Salud, Enrique Paris.

Ante esta situación el senador Alejandro García-Huidobro expuso:

“Estamos en una situación muy compleja en que no hay dirección de salud. Aquí hay una persona que ha venido a crear conflictos con los gremios, con directores de hospitales, con funcionaros y lo que debiera haber hecho es aunar voluntades, pero llega con personas de otros lugares que no conocen el funcionamiento de la salud en la región”, expuso el parlamentario.

A esto García Huidobro agregó que “Lo único que ha hecho (la directora) es crear conflictos, el hecho que haya intentado el 31 de diciembre echar más de mil funcionarios por compras de servicio cosa que está validado por Contraloría y tratar que esas personas fueran contratadas por una empresa, eso es impresentable. Queremos la desvinculación inmediata de esta directora de salud, porque nuestra región merece una dirección profesional, que integre a las personas y que no venga a crear conflictos”.

En cuanto al hecho que destaca la directora del SSO, Soledad Ishihara, en que asegura que gracias a su gestión la entidad ha logrado mejorar los indicadores de Compromisos de Gestión, pasando del lugar 29 al 15 entre los 29 Servicios de Salud del país, el parlamentario rebate exponiendo “Eso es absolutamente falso, nosotros estábamos en un lugar superior al que estamos hoy, estábamos en el 11 y ahora estamos en el 15, no avanzó como lo destaca ella”, subraya García Huidobro.

A estos antecedentes el senador por O’Higgins agrega que, por medio de un documento, el rector de la UOH’ se habría sumado a la solicitud de los parlamentarios para que la directora del Servicio de Salud O’Higgins de un paso al costado luego que Rafael Correa insistentemente solicitara reuniones con la aludida sin tener respuesta “me llama la atención que ellos están a 50 pasos de las oficinas y el hecho de no recibir a la autoridad máxima de nuestra Universidad es impresentable. El rector se ha sumado y le envió una carta al Intendente que me llega copia de petición de renuncia a la que se suma por razones en que la UOH’ ha colaborado con lo que ha sido la pandemia, los exámenes PCR y vemos que la directora de salud no ha sido capaz de tener una reunión con el rector, lo que habla pésimo de la relación de un servicio con la Universidad. Espero que sea desvinculada porque me da la impresión que ella no tiene ninguna intención de renunciar”, expuso.

En tanto el diputado Diego Schalper sostuvo que “hemos estado revisando muy de cerca la situación del Servicio de Salud y nos parece que no ha habido la suficiente claridad al momento de justificar la contratación de algún equipo venido desde Santiago, nos parece que hay una mala interpretación de un dictamen de Contraloría en lo relativo a la compra de servicios y además hubo la pretensión de poner fin a contratos de algunos funcionarios. Nos parece que la persona que hoy día está ejerciendo la dirección no tiene las competencias para conducir el Servicio de Salud O’Higgins en un momento tan complejo como éste”, remató Schalper.

“Es una conducta que se realiza a nivel nacional y que nos da la posibilidad de operar a partir de compra de servicio”

Consultado por los hechos al interior del Servicio de Salud O’Higgins, el Intendente de O’Higgins, Ricardo Guzmán sostuvo que “el tema del Servicio de Salud se arrastra hace algún tiempo y hay distintas situaciones. Hay una discusión en las compras de servicio donde la directora ha señalado que es regular, la Contraloría hace unas semanas también señaló que la compra de servicios estaba aceptada, es una conducta que se realiza a nivel nacional y que nos da la posibilidad de operar a partir de esta compra de servicio con los profesionales en distintos hospitales, hoy día en una pandemia se requiere más contratación de personal y se ocupó esa fórmula”.

Agregó que “El Ministerio de Salud ha pedido un sumario administrativo respecto a esta situación y el que tiene que resolver qué es lo que pasa con esta contratación de servicio. Lo que me parece lamentable es que a partir de relaciones personales o de problemas de manejo en el servicio, se hayan provocado discusiones públicas que en este momento de pandemia no nos colaboran en nada”, finalizó Guzmán.

“Cuando enfrentamos una crisis sanitaria no es posible despedir gente, terminar con contratos o modificar condiciones laborales”

Respecto a la situación, la coordinación FENPRUSS regional del Servicio de Salud O’Higgins expuso que “Llama la atención que el Minsal hable del principio de probidad respecto de estas contrataciones bajo compra de servicios, en medio de la crisis sanitaria más grande enfrentada en los últimos años y no se haya pronunciado en otros momentos de la historia de nuestro Servicio cuando también se contrataba en esta misma modalidad”.

La gremial agrega que “La ley de presupuesto vigente, permite a los Servicios de Salud y a los hospitales de alta complejidad, contratar personal a través de esa modalidad, con la limitación de que no sean jornadas permanentes; entonces, cómo entendemos el accionar de la Directora. Por su parte la Contraloría Regional a través del oficio E 814663, informa al Servicio lo mismo, y la Directora y sus asesores siguen poniéndolo en duda”.

Y es que desde la Coordinación FENPRUSS si bien reconocen que el ser contratado bajo la modalidad de contrata, honorarios y compras de servicios es “una precariedad laboral”, añaden que “hoy, cuando enfrentamos una crisis sanitaria sin precedentes en la historia moderna, no es posible despedir gente, terminar con contratos, modificar condiciones laborales sólo por el simple capricho de una mala gestión”.

Agregan que “si la Directora de Servicio avala el término de las compras de servicio, contradiciendo su compromiso de darle continuidad y solicitar los cargos al Minsal para su regularización que adquirió con los gremios, los directores de los Hospitales de mayor complejidad de la región, está equivocada y faltando a su palabra”.

Y es que según expone la Presidenta Fenpruss Base SSO, Ana María Bustamante “el tema que nos ocupa son las contradicciones en que ha caído la directora donde asegura que no va a terminar con las compras de servicio y que espera que el Ministerio traspase estas personas al subtítulo 21 de contratación de recurso humano”.

Agrega “Todavía no existe una política clara desde la Dirección de Servicio, respecto de cómo solucionar el tema de las compras de servicio que están hace mucho tiempo desarrollando funciones permanentes en los servicios clínicos, porque son ellos quienes están atendiendo a la población que demanda atención por la pandemia. Es la oportunidad para regular la situación”.

Respecto a la posición en el ranking nacional en que se ubica el SSO, Bustamante comentó que por mucho tiempo, la entidad estuvo en una situación crítica y “efectivamente éramos el último servicio de salud”. A fines de diciembre del 2019, el SSO se ubicaba en el lugar 29. No obstante, hubo cambio de jefatura en el Departamento de Gestión y Control, entidad que lleva los antecedentes y al 31 de marzo del 2020 el SSO caminó hacia el lugar 20, “habíamos mejorado 9 puestos”, expone Bustamante. Al 30 de junio el SSO avanzó al lugar 11. Cabe destacar que la directora Soledad Ishihara llega al SSO el 24 agosto de 2020, mientras el tercer corte se produce el 30 de septiembre situando a la entidad en el lugar 17.

El 31 de diciembre del 2020 el SSO cierra el año en el lugar 15 de los 29 servicios a nivel nacional, comenta la presidenta de la FENPRUSS “pero es un servicio que tiene un equipo permanente de profesionales que trabajan incansablemente para ir mejorando en estos compromisos. La directora no puede decir que desde agosto este avance es mérito de ella. Esto es una sumatoria de elementos que permiten que el servicio vaya mejorando. La directora no puede señalar que esto sea mérito de su gestión, porque ya veníamos con una mejora bastante considerable mucho antes que ella llegara”, sostiene.

Agrega Bustamante “Esperamos que la directora comprenda que el servicio es un lugar donde se administra la salud pública de la región y no puede administrarse desde una mirada político partidista trayendo personajes que no aportan, porque no es la forma de hacer la pega. Ella debiera estimular a las personas que han mostrado fidelidad por años al servicio público y sumarse a un trabajo”.