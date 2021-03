Por Camila González Villarroel

Importante es para la comunidad religiosa la celebración de este fin de semana, ya que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús. Es por eso, que mucho se ha insisto por parte de los fieles la posibilidad de asistir -con todas las medidas de autocuidado, de aforos y de distanciamiento- con un permiso especial a las misas y actividades características de esta fecha. Pese a esto, las autoridades no han tomado una decisión. Por ahora, las comunas que se encuentren en Cuarentena o fase de Transición deberán seguir los cultos de forma online.

El administrador apostólico de Rancagua, y obispo de San Bernardo Juan Ignacio González se muestra inquieto por no tener una pronta respuesta, y a su vez, no se siente conforme con que existan permisos para desplazarse a un supermercado, pero no a una santa misa. En cuanto a los cultos que se podrían llevar a cabo durante este 2, 3 y 4 de abril, el monseñor indicó que “estamos a la espera de que la autoridad pueda darnos una solución en cuanto a este tema. En los lugares donde hay cuarentena no hay permisos especiales para acudir a la Santa Misa y en fase 2, la subsecretaria ha dicho que efectivamente habrá permisos en Semana Santa, pero lo que se espera es si habrá permisos particulares”.

Ante la duda de la posible duda de utilizar un permiso de desplazamiento general para acudir a la celebración de una misa, el Obispo comentó que “el punto es que, si hay permisos, pero no hay ninguno que diga que se puede asistir a oficios religiosos. Estamos a la espera de que en estas horas la autoridad decida”. Acá, es importante destacar que, a pesar de contar con 1 permiso de desplazamiento general, este solo puede ser utilizado para trámites esenciales, además, el contar con un permiso no significa que las iglesias o catedrales tengas abiertas sus puertas para recibir a fieles, ya que esto depende de las normas sanitarias impuestas por la autoridad.

Pese a no existir certezas de si se podrá asistir de forma presencial o no, ya que aún no existe una postura oficial al respecto, monseñor González nos contó que las santas misas serán transmitidas vía online, sea cual sea la determinación de la autoridad. “Se va a transmitir todo por internet como siempre, desde las distintas parroquias de la diócesis y el obispo lo transmitirá a través desde la iglesia catedral de San Bernardo. Toda esta información está publicada en la página web del obispado de Rancagua”.

Finalmente, el prelado también realizó un llamado para que la situación se aclare lo antes posible, ya que, según indicó “no sabemos si podrá venir gente y cuanta podrá asistir”.

Si eres parte de alguna comunidad o perteneces a alguna parroquia, te invitamos a visitar la página del obispado de Rancagua (www.obispadoderancagua.cl) donde se publicará toda la información actualizada.