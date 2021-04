Por: Gisella Abarca.

El aumento de nuevos casos de Covid que se registra en el país y la región hacían presagiar este momento. Todo advertía que llegaría el día en que el Colegio Médico debía denunciar ante la ciudadanía el colapso en camas críticas a nivel regional.

Y ese día llegó, pues este jueves la directiva del Colegio Médico Regional (Colmed) asegura que los equipos de salud “están sobrepasados, ya no se cuenta con el equipo de salud más especializado para seguir abriendo camas”, agregan que estas soluciones de abrir nuevos cupos de camas “son a corto plazo”, pues aseguran que no permitiría terminar la contingencia que hoy se vive para poder entregar una atención de calidad; “y menos con los recursos físicos más adecuados para la gravedad de esta enfermedad”, exponen los facultativos. “Tenemos que visibilizar las ‘camas calientes’, donde muere un paciente e inmediatamente es ocupada por otro paciente con un incierto futuro”, recalcan desde la entidad.

TOTAL COLAPSO DE LA RED INTEGRADA

Colmed regional critica que “las medidas de cuarentenas, restricciones y fiscalizaciones llegaron a destiempo” y es que a juicio del equipo médico “el periodo estival fue con una alta movilidad, la que traería los altos índices que vemos reflejados hoy en el total colapso de la red integrada pública y privada”, precisan los galenos. Agregan, que “ya está confirmado el permiso de desplazamiento para este fin de semana, lo que complicará aun más el panorama epidemiológico nacional”, sentencian.

“Pacientes esperando ventilador en las urgencias, esperando en sus casas por un cupo en el hospital o en las urgencias primarias, familias rotas por la pérdida de sus seres queridos… lamentablemente hoy debemos comunicar a la ciudadanía que colapsamos en la región”, recalcó Colmed O’Higgins.

El Colmed había advertido que “si teníamos en circulación variantes del virus tendríamos que partir de cero y en peores condiciones de soporte sanitario; hasta el momento no se ha informado de circulación de cepas variantes en la región, pero tampoco tenemos la certeza que se esté haciendo la búsqueda adecuada, pues el alto nivel de contagio y casos en la región nos genera incertidumbre”, puntualizaron los médicos.

La Directiva del Colmed O’Higgins recalca que la vacuna contra el Covid no impide contagios, a lo que agregan que ser adultos y jóvenes no asegura una menor complicación al contraer Covid. “Es necesario transparentar a la comunidad la edad promedio de los pacientes que están en camas críticas, a diferencia de lo que se vivió el 2020 en estas mismas fechas, era población adulta mayor y con comorbilidades, el Covid no discrimina y estamos en la peor etapa desde la llegada de la pandemia”, subrayan.

Es por esto que el cuerpo colegiado es enfático en declarar que “Se hace necesario aumentar fiscalizaciones, el autocuidado, sobre todo estos días de feriado, mantener el distanciamiento físico y los protocolos básicos, además de aminorar la movilidad no sólo en la región, en todo el país. Es urgente cerrar fronteras, no es momento de viajes internacionales, que el confinamiento sea real”, aseguran.