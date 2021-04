Por: María Esther Gómez de Pedro *

Directora Nacional de Formación e Identidad

Instituciones Santo Tomás

Parece que ese refrán de “en abril, aguas mil”, debido a los cambios climáticos habría quedado un poco obsoleto, al menos en buena parte de la geografía chilena. Sin embargo, hay un ámbito en que sigue teniendo total vigencia: en el espiritual. ¿Por qué? Porque la celebración de la Semana Santa es una especie de diluvio de gracias desde el cielo sobre todos los que las reciban. No es otra cosa, dicho de manera muy sencilla, el volver a actualizar a través de las celebraciones litúrgicas y en cada una de nuestras vidas, la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo – incluso si lo seguimos online, como tocará a muchos. Es como vivir de manera real, pero sin derramamiento de sangre, lo que sucedió en Jerusalén en el Gólgota hace dos mil años. Impensable a nuestra creatividad.

Sí. Lo que sucedió es para dejar sin respiración a cualquier observador atento que lo contemple sin prejuicios y sin rutina: Dios hecho hombre – primera cosa digna de maravillarse – se entregó a Sí mismo a la muerte para de esa manera devolver a cada persona el vínculo de amistad con Dios que había perdido -no sólo con el pecado del origen, sino con cada acto y actitud personales contrarios al amor de Dios. Su entrega rompió el muro que cerraba la puerta al cielo y a esa amistad, y sabemos que lo rompió porque el último capítulo de esta historia tan maravillosa no es la cruz, signo terrible de humillación y sufrimiento, sino la Resurrección. La vida venció la muerte, y la venció porque el amor es más fuerte que el odio y el bien más fuerte que el mal. Nos lo confirma el sentido más profundo que llevamos en el corazón, hecho para el bien, a pesar de que no siempre la experiencia lo corrobore. La apertura a esa vida de Dios quedó disponible y cae a raudales del cielo, empapando la tierra y haciéndola fecunda.

“En abril aguas mil”, cierto, porque lo que sucedió entonces, se hace vida cada año a través de la celebración, verdadero misterio de fe en que Cristo vuelve a morir y resucitar, haciéndonos posible recibir el agua de la gracia divina y transformarnos en hijos de Dios y herederos del cielo. Lluvia muy especial esta que recibimos en abril, siempre que la queramos acoger. Esta es la invitación de esta Semana Santa 2021 en plena pandemia: revivir el gran diluvio de la Redención de Cristo, que “hace nuevas todas las cosas”.

* Sobre la autora: Licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, España. Profesor asociado de la Universidad Santo Tomás y ha sido profesora de pregrado de la Universidad Gabriela Mistral y del Magíster Biojurídica de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Desde el 2011 es miembro del Nuevo Círculo de Discípulos de Joseph Ratzinger / Benedicto XVI. También, es directora ejecutiva de los Congresos Católicos y Vida Pública.