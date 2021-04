Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

Según los registros de la Municipalidad de Rancagua, la ex Granja Estadio tiene su comienzo en el año 1946, pero según sus vecinos, es de cerca de 1940, año en el que ya habían casas en el sector. Con el pasar de los años, los pozos sépticos y las calles de tierra han quedado atrás para dar paso a cañerías y pavimento. Pese a la evolución del tiempo y la tecnología, los habitantes de este emblemático barrio han tenido que aprender a golpes lo que es estar en un lugar con tanta historia, ya que, con las inclemencias de la naturaleza, como los terremotos, sus vecinos han recordado que sus viviendas son se adobe. Según Teresa Gálvez, quien vive desde 1951 en la Población La Granja, la mayor virtud de este sector es su gente, convirtiéndose en sustento entre unos y otros para sacar adelante su querido barrio. Conversando con la directiva de la población, recuerda como se fue dando la expansión del sector, llegando incluso a ser tan popular que se crearon varios clubes deportivos.

Lamentablemente no todo es positivo, ya que con gran lamento reconoce que, en años pasados, la gente era más buena porque las casas no tenían la necesidad de tanta protección. De esto, recuerda que en los años que arribó a la Población La Granja, su casa tenía una reja de madera muy pequeña mientras que sus vecinos podían poner solo alambres para delimitar su terreno. El tema negativo no queda ahí, ya que, según la señora Teresa “ha llegado mucha drogadicción a nuestra población, lo que es muy malo porque en cada esquina se ve droga”, lo que se convierte en una situación que la acongoja, comentándonos que por mucho tiempo han hecho un llamado a carabineros por esto, pero que son pocas las veces en las que acuden, y si lo hacen, se dan una vuelta corta y se van.

Pero, lo principal para la vecina, es que la mayor cantidad de su gente es “buena y unida” recordando con una sonrisa sus años de juventud en la que fue por años La Granja Estadio.