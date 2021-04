Poco antes de las elecciones de 1992, Bush (padre) era considerado imbatible por la mayoría de los analistas políticos, fundamentalmente debido a sus éxitos en política exterior, como el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo Pérsico. Su popularidad entonces había llegado al 90 % de aceptación. ? En esas circunstancias, James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton, señaló que éste debía enfocarse sobre cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos y sus necesidades más inmediatas. Con el fin de mantener la campaña enfocada en un mensaje, Carville pegó un cartel en las oficinas centrales donde decía It´s the economist , stupid, en español “es la economía, estúpido”. Aunque el cartel era solo un recordatorio interno, la frase se convirtió en una especie de eslogan no oficial de la campaña de Clinton, que resultó decisivo para modificar la relación de fuerzas y derrotar a Bush, algo impensable poco antes.

Se preguntará que tiene que ver esta historia política con la actual situación que estamos viviendo en el mundo, es que si bien la salud debe ser lo primero también hay que pensar en tener sociedad a la que volver una vez que se termine la cuarentena. Que exista una economía capaz de satisfacer las múltiples necesidades de todos los individuos.

Un posible contagio de la pandemia hacia la economía es lógico, ya que el necesario y correcto aislamiento produce ciertamente una importante baja en el consumo, lo que causa a su vez que muchos no tengan los ingresos que necesitan para consumir eternizando un complejo circulo vicioso. Al desmoronarse el consumo, las empresas registran menores ingresos, y a las más endeudadas les resulta cada vez más complicado honrar sus obligaciones, por lo que el riesgo de quiebra aumenta y con ello el desempleo.

En segundo lugar, se presenta una pérdida de confianza, un crecimiento de la incertidumbre porque las consecuencias de las medidas adoptadas para combatir el coronavirus son totalmente desconocidas, así como también la duración de la cuarentena y los cierres de fronteras.

Al mismo tiempo esta actual situación para el emprendimiento es una verdadera tragedia. Un emprendedor pequeño, un restaurante o un negocio de barrio, en muchos casos vive del día a día, y no tener ventas es no tener capital de trabajo, es no tener flujo de caja. Quiere decir no tener ingresos, aunque los gastos siguen corriendo todos los días, con virus o sin virus. Los arriendos no bajan por estar cerrado por Covid-19, tampoco se puede dejar de pagar sueldos e imposiciones.

Es decir, para un emprendedor pequeño la alternativa para reducir gastos es cerrar su negocio, así no tiene que pagar arriendo ni servicios, y despedir a los empleados para no tener que pensar en sus remuneraciones.

Por eso es tan importante ante esta coyuntura el trabajo coordinado entre el sector productivo, gremios, academia y sector público, para enfrentar una enfermedad que no solo afiebra a los mercados financieros, sino también a la economía real y a sus principales actores: las pymes.

Luis Fernando González V

Sub Director