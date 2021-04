Por: Fernando Avila.

El robo de vehículos y también de motocicletas, es un delito que siempre se está informado en nuestras páginas, es por eso que quisimos conocer con un poco más de detalle cómo están operando los delincuentes, delito que según lo que pudimos corroborar se ha ido adaptando a los tiempos que vivimos.

Según la Teniente y Jefa de Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas, Luz Pizarro, debido a la pandemia y la situación sanitaria que vive el país, se ha registrado un aumento en la venta de motocicletas, y una disminución en los repuestos de estas, pero asegura que el robo de motocicletas no ha tenido un aumento durante este año 2021. Es así como a marzo de este año se han robado 26 motocicletas, de las que se han recuperado 19, número no menor, por lo que carabineros mantiene investigaciones y planes de servicio para prevenir a la ciudadanía.

Según la Teniente, la mayoría de las motocicletas que han robado han sido desde el exterior de los domicilios, sin ninguna medida de seguridad. Agrega que el hecho que la gente esté comprando motocicletas también se debe a los negocios de delivery, por lo que los delincuentes al percatarse de ello las roban para su posterior reventa o también para el desarme y posterior venta de repuestos.

La comunidad ha sido fundamental para encontrar las motocicletas robadas, ya que muchos al verlas en las villas o poblaciones, deciden llamar de manera anónima al 133, donde acude personal de carabineros y se verifica o no si había sido robada. Personal policial ha podido constatar que las personas no dejan con medidas de seguridad sus motocicletas, lo que hace más fácil el trabajo de los delincuentes.

Otro tema importante es que, si se compra una motocicleta usada, se debe tener la documentación, factura, transferencia, ya que muchas personas desconocen donde poseen el número de identificación de chasis y motor, las cuales también adulteran. Es por eso que la Teniente hizo un llamado a que la gente se pueda acercar a ellos para así resolver alguna duda.

ROBO DE VEHÍCULOS

Otro tema preocupante es el robo de vehículos, haciendo un llamado a que la comunidad tome las medidas de seguridad para prevenir este delito. Según la Teniente, muchas veces la comunidad les facilita el trabajo a los delincuentes al dejar los automóviles sin ninguna medida de seguridad, ya que por ejemplo, los antisociales usan inhibidores de señal, sumado a que al bajarse de sus vehículos no se percatan si lo dejó cerrado o no.

Es por ello que el llamado es a mantener una seguridad permanente. A los inhibidores de señal, se ha podido apreciar robo de vehículos que mantienen botón de encendido, robo de especies que están a la vista como bolsos y carteras, breve momento que es aprovechado por los delincuentes.

El delincuente se adapta a los tiempos. Antiguamente no poseían elementos para reemplazar la llave de estos, lo que se reflejaba en cometer robos con intimidación, pero en la actualidad al tener elementos tecnológicos como inhibidores de señal, se han logrado adaptar al avance de la tecnología. Estos son obtenidos desde el extranjero por plataformas tecnológicas, de libre acceso, dándole un segundo uso, como por ejemplo, también obtener máquinas que gravan metales que usan para alterar y grabar series de chasis y motor. En el caso de los inhibidores, su buen uso es en caso de pérdida de llaves, y confección de llaves, sin embargo, el delincuente la da el uso que no corresponde.

Sobre el tipo de vehículos que más roba el delincuente en la región, corresponde a camionetas y Station Wagon, siendo frecuente el robo con el sistema de motor encendido, no registrándose mayormente delitos como el “portonazo”. Se trata de delincuentes que en su mayoría son de la Región Metropolitana, quienes en la región engañan a personas que son compradores de buena fe, vale decir, un vehículo que es robado en la Región de O’Higgins, es derivado a Santiago, y luego es vendido en la propia región de O’Higgins. Es importante verificar y asesorarse al comprar ciertas marcas y modelos, ya que por lo general la gente no sabe dónde está la serie identificatorias de un vehículo.

El llamado es a realizar las consultas en el Registro Civil, que sea del propietario, no comprar un vehículo a bajo costo sabiendo que ese no es su valor real, así como no adquirirlos si no se cuenta con los papeles y antecedentes del automóvil.