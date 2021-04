Por Patricio Miranda H.

En las próximas se podrá elegir, por primera vez, a los gobernadores regionales.

Ello, en el marco de una nueva institucionalidad que en la práctica elimina la figura del Intendente, designado por el Presidente de la República, pero que también crea la nueva figura del Delegado Presidencial.

Con todo, y a pesar de lo cerca de los comicios, hay cuestiones que aún se definen en cuanto a los roles que tendrán gobernadores y delegados. Tan así es el panorama, que hace solo unos días comenzó la discusión de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley para implementar la descentralización, en la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

El diagnóstico, al menos en aquella oportunidad, fue claro y compartido de parte de todos los parlamentarios integrantes: existe temor de que el gobernador no tenga reales atribuciones al momento de asumir.

Al tenor de la discusión, el senador Carlos Bianchi (independiente) calificó el nuevo cargo como “una figura decorativa” y que ciertas indicaciones podrían “volver a empoderar al delegado presidencial”, quitando funciones al cargo que ahora será de elección popular.

En tanto, José Miguel Insulza (PS) planteó que “vamos a elegir a los gobernadores regionales y no van a hacer nada (…). Estamos creando un caballo de Troya para el futuro. Vamos a tener elegido a una persona que carece de atribuciones ejecutivas relevantes».

La presidenta de la comisión, la senadora Luz Ebensperger (UDI), secundó el punto. “Se partió al revés, por una descentralización política antes de tener claramente una descentralización administrativa”, dijo.

Aquí, los cinco candidatos al puesto en O’Higgins entran al debate.

Esteban Valenzuela (FRVS): “No quieren regiones que se metan a pedir rentas o cuestionar el modelo de desarrollo”

Para el candidato por la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Valenzuela, existen dos lecturas en esta discusión.

El otrora alcalde de Rancagua coincide con que las indicaciones del Ejecutivo estarían buscando potenciar al delegado presidencial, en desmedro del gobernador.

“Este gobierno puso al único partido que votó en contra, en diciembre de 2017, de las famosas leyes de descentralización y lo puso a cargo del Ministerio del Interior y de la Subdere. Y ellos no creen en esto, son autoritarios, no quieren regiones que se metan a pedir rentas, cuestionar el modelo de desarrollo, entre otras cosas”, afirma Valenzuela.

Con todo, el también exdiputado es optimista respecto a la figura del gobernador y el fin de los intendentes. De hecho, a cargos como estos últimos, que son designados por el Gobierno central, los califica como “unos bichitos que están muriendo” y que tendrán “un jaque mate total cuando cambie el poder a fines de este año”.

Con todo, la otra lectura que tiene el candidato Verde Social, radica en su discrepancia con la visión de los parlamentarios, respecto a que se instaló la figura del gobernador antes de definir sus competencias y que ello habría derivado en un cargo sin reales atribuciones.

“Están mintiendo, han estado con ese discurso siempre (…). Es pura retórica banal. La UDI y sectores conservadores de la Concertación como (Juan Pablo) Letelier, (Felipe) Harboe o (Ricardo) Lagos Weber, dilataron todo este proceso de descentralización, siempre con el argumento que no hay las suficientes competencias. Pero nunca propusieron competencias ni traspasar servicios”.

Ricardo Rincón (independiente): “Hay un intento de confundir las cosas”

El exdiputado Ricardo Rincón no cree que haya un problema en cuanto a las competencias y atribuciones del gobernador.

“Hay un intento nuevamente de confundir las cosas. El gobernador tiene el gasto público de la región no solo en los recursos regionales, sino también de la inversión sectorial. Es decir, si el Minvu tiene que ejecutar inversión sectorial de asignación regional, tiene que hacerlo con el gobernador”, dice Rincón. “Los delegados presidenciales no tienen la ejecución del gasto regional. Entonces no sé si estos señores (del Senado) saben de qué están hablando”.

Así, el ex demócrata cristiano plantea que el foco de la discusión no tiene que estar puesto en las atribuciones, sino en los recursos.

“Del presupuesto de la nación, que son US$73 mil millones, los 16 gobernadores regionales decidirán el 2%. Entonces les puedes entregar las competencias que quieras, ¿pero cómo la van a ejercer, si no tienen recursos?”, cuestiona Rincón. “La nueva línea 7 de Metro son US$2.500 millones de dólares, es decir 28 o 29 años de nuestro presupuesto regional. Nos están mirando la cara estos senadores, esto no es un problema de competencias, es de recursos”.

Pablo Silva (PS): “No es una figura decorativa. El desarrollo de la región estará en manos del gobernador”

El exintendente Pablo Silva no está de acuerdo con los planteamientos de los senadores. “No es una figura decorativa. El desarrollo de la región estará en manos de los gobernadores regionales que, junto con el Core, son los que manejan la cartera de recursos”, postula.

En esa línea, Silva postula que “básicamente los delegados presidenciales tienen que ver básicamente con las Fuerzas de Orden, que para mí no es tan importante mandar al General del Ejército o Carabineros, sino que tengamos una buena coordinación para un buen desarrollo de la región”.

El también exseremi de Obras Públicas puntualiza que la duración de cuatro años del mandato “permite una proyección del desarrollo de la región distinto”, gracias a la continuidad asegurada en el cargo.

Por otro lado, sobre un posible conflicto entre gobernadores, delegados presidenciales y seremis, Silva cree que no será un foco de conflicto. “En el caso de este gobierno les va a quedar un par de meses donde se están yendo con muchos problemas, así que de aquí a fin de año vamos a tener un gobierno de nuestro sector, por lo que va a haber muchas posibilidades de hacer un trabajo en conjunto”, asevera.

Franklin Gallardo (independiente ecologista): “Creo que debiésemos tener más facultades”

“Desde un principio he dicho que se apresuraron mucho en generar este cargo de elección de gobernador”, asevera Franklin Gallardo, candidato independiente del pacto Ecologistas e Independientes.

Con todo, Gallardo es claro al señalar que es de la idea “que había que crear la figura en ese momento. Si no se hacía con toda la presión social del estallido, después esto no se iba a realizar. Lo bueno es que se pueden ir modificando algunas cosas”.

Así, el candidato cree que habrá problemas entre la figura del gobernador, el delegado presidencial y los seremis. “Si el gobernador es de una tendencia distinta a, por ejemplo, los seremis, lo van a bloquear. Considero que el delegado sí va a tener más atribuciones y tengo miedo que ponga frenos. Todo indica, por como se ha comportado la política, que va a haber conflictos”.

En esa línea, Gallardo cree que se debe empoderar a este nuevo cargo de elección popular con más responsabilidades: “Creo que debiésemos tener otras facultades también, como elegir a los seremis. Me encantaría poder tener injerencia en algunos como Salud, Educación, Vivienda y Obras Públicas, al menos tener algo de opinión Es fundamental terminar con el pituto político de esos cargos donde no llegan las personas más capacitadas”.

Eduardo Cornejo (UDI): “Estaríamos precipitándonos, entregando facultades y competencias a una estructura que no está todavía capacitada”

A juicio de Eduardo Cornejo, la carta de la UDI para disputar la gobernación regional, el proceso de descentralización va en el camino correcto. “Es cierto, ha habido una larga discusión con respecto a si los gobernadores tendrán más o menos atribuciones y, en específico, un peso para poder llevar adelante los desafíos para que las regiones puedan tomar sus propias decisiones”, apunta

En esa línea, Cornejo cree que los cambios y transformaciones que vivan tanto las estructuras como los cargos mismos serán graduales. “No existe experiencia en el mundo donde los procesos de descentralización se hayan realizado con un solo proyecto de ley, en una sola oportunidad. Hay países donde la descentralización se ha demorado a lo menos 20 años y en eso nosotros tenemos que seguir avanzando”, asevera.

Así, el candidato del gremialismo postula que en el escenario actual, “no es posible pensar” en transferir todas las competencias al gobernador, dado que deben definirse primero las estructuras regionales.

Con todo, Cornejo hace hincapié en que durante la instalación de la nueva gobernanza se pueden seguir haciendo modificaciones para mejorar su funcionamiento.

“Los gobiernos regionales no tienen las estructuras para absorber, por ejemplo, todas las competencias transferidas desde los ministerios de Vivienda, Educación, Trabajo o Economía, sería un error gravísimo. Estaríamos precipitándonos, entregando facultades y competencias a una estructura que no está todavía capacitada, por eso la ley contempla el proceso de transferencia de competencias, que podría estar dado a través de oficios del Presidente de la República. Y también el gobernador, con acuerdo del consejo, puede ir pidiendo paulatinamente transferencia de competencias”, postula.

“Donde sí yo creo que vamos a tener que trabajar intensamente los gobernadores, es para en conjunto con el gobierno de turno ir impulsando la necesidad urgente de contar con más recursos”, añade.