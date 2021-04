Fernando Ávila F.

Cinco son los candidatos que aspiran ser el alcalde (sa) de la comuna de Rengo. Carlos Soto busca un nuevo período, pero a él se suma Álvaro Lizana, Yosselin Moyano, el ex alcalde suplente, Julio Ibarra y quien por varios períodos ostentó este cargo, Marcos Gatica. Conozcamos algunos de los planteamientos que tienen los candidatos para la comuna renguina.

Álvaro Lizana: (Frente Amplio Revolución Democrática)

¿Cuáles son las razones por las que se destaca frente al resto de los candidatos?

Nuestra candidatura es ciudadana y colectiva, y representa el sentir de muchos renguinos cansados de las malas prácticas políticas existente en la comuna. Por eso hemos decidido levantar una alternativa distinta y alejada de la política actual comunal. Tenemos la convicción que una autoridad es el representante del pueblo, y esa es mi principal fortaleza y compromiso en nuestro Gobierno Local, que nuestras vecinas y vecinos realmente participen en la toma de decisiones y así hemos querido realizarlo desde la génesis de este proyecto, construyendo de forma inédita en la comuna de Rengo, un programa municipal mediante un proceso abierto y participativo. Programa que mediante 3 sellos, transparencia, participación y una gestión municipal cercana a la ciudadanía, busca mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de Rengo, Rosario y sus localidades.

¿Cuáles son las problemáticas que aprecia en Rengo?

Tras el diagnóstico evidenciado en los encuentros ciudadanos para la construcción de nuestro programa municipal, el problema de base en nuestra comuna es sin lugar a dudas el abandono de los territorios, lo que se traduce en una gran desconfianza de los vecinos hacia la gestión municipal, pues sienten que el municipio no se ha ocupado de la mantención de nuestras áreas verdes y espacios públicos, los barrios son cada vez más inseguros para vivir, no hay apoyo a los emprendedores y no existen oportunidades de desarrollo para nuestro niños y jóvenes. Queremos transformar la gestión reactiva del municipio a una gestión proactiva, que se haga cargo de las demandas de nuestros vecinos antes que se transformen en problemáticas que afecten su bienestar.

¿Cuáles son algunas propuestas de su programa?

Nuestro programa posee 10 áreas de desarrollo y un total de 173 medidas. Algunas de ellas son la actualización y puesta en marcha de una Ordenanza de Participación Ciudadana actualizada, que incluya sistemas de participación efectivos como: consulta ciudadana, plebiscitos y cabildos comunales, sondeos de opinión, mesas territoriales, presupuesto municipal participativo en fondos destinados a inversión, sistemas de fiscalización al Municipio por parte de la comunidad, entre otros.

Asegurar la contratación de funcionarios competentes en la gestión municipal, incorporando el requisito de experiencia a cargos directivos o Jefaturas, de al menos 3 años en el sector público y al menos 2 años a cargo de equipos de trabajo. Esto incluirá a los cargos de confianza del Alcalde. Implementar un plan estratégico de reciclaje, que asegure efectividad en la disposición final de residuos de la comuna y sea un ahorro por concepto de disposición final. A través de convenios con particulares y recicladores comunales (fomentando la conformación de cooperativas), considerando jornadas de recolección de objetos voluminosos, chatarra tecnológica etc. y también de la ejecución paulatina de puntos permanentes de separación de residuos reciclables y/o reutilizables, y erradicar al menos el 80% de los espacios públicos residuales y el 100% de los micro basurales de nuestra comuna.

Marcos Gatica Muñoz: (Chile Vamos Renovación Nacional)

¿Cuáles son las razones por las que se destaca frente al resto de los candidatos?

En primer lugar en la experiencia de haber servido este cargo con anterioridad; en haber realizado una gran labor en beneficio de las personas que viven en mi comuna y en qué no he estado jamás cuestionado por temas de transparencia o probidad.

Y en segundo lugar, que no vengo en búsqueda de divisiones ni menos odiosidades. En Rengo no sobra nadie. En esta gran casa común cabemos todos y entre todos construiremos una comuna mejor para todas y todos.

¿Cuáles son las problemáticas que aprecia en Rengo?

La primera tarea es enfrentar la pandemia. Rengo puede hacer más a través de la Atención Primaria. El empleo y el apoyo a las pymes será prioridad. El daño económico ha sido altísimo. Tomaremos medidas concretas en esta materia.

Y hay que volver a convertir el municipio en un órgano al servicio de las personas en todos los ámbitos: en servicios municipales eficientes y rápidos; en salud y educación: en vivienda; fomento productivo; seguridad pública; en arreglo de caminos y construcción de ciclovías; etc.

Hay que retomar la senda de proyectos emblemáticos como el nuevo Hospital, el embalse Bollenar; la erradicación de campamentos, etc.

¿Cuáles son algunas propuestas de su programa?

Salud, empleo, seguridad, falta de viviendas, educación, falta de oportunidades, etc. Se han construido obras materiales, pero no se ha construido comunidad.

Hay que enfrentar la pandemia; hay que reconstruir la economía local y el empleo; faltan oportunidades; la seguridad en Rengo es un tema; los allegados y la gente que vive en campamentos son una gran preocupación, incluidos los migrantes; etc.

Julio Ibarra: (candidatura independiente)

¿Cuáles son las razones por las que se destaca frente al resto de los candidatos?

La gran diferencia entre mi candidatura y las otras es que soy una persona bastante sencilla, humilde, transparente, honesta con grandes valores formados en mi familia desde niño. La comunidad cree en mí, cree en mi candidatura, ya que represento una línea nueva en el municipio, sumado a la experiencia que tengo como concejal. Adiós a la corrupción Vamos por una alcaldía transparente, fortalecer la educación pública, educación ambiental en conjunto con la ciudadanía, la creación de la Dirección de Seguridad Pública, elaboración de políticas de turismo, promover el desarrollo económico local, e intervenciones de salud.

¿Cuáles son las problemáticas que aprecia en Rengo?

La primera problemática que tiene la comuna de Rengo es el alto nivel de Covid 19, cuando asumimos la alcaldía en suplencia tuvimos que trabajar en esta situación histórica. Tenemos una deuda con la comunidad, pero lamentablemente el desarrollo del Covid fue a nivel nacional y no teníamos los recursos necesarios para solventar la situación que se avecinaba respecto de la distribución de recursos a los sectores más venerables de la comuna renguina.

¿Cuáles son algunas propuestas de su programa?

La primera propuesta que tengo es democratizar la Municipalidad de Rengo para que haya mayor participación ciudadana. Un estado republicano necesita que todo sea más transparente, que las decisiones se tomen en consentimiento con los grandes sectores sociales, que todos estén involucrados en el desarrollo de las políticas comunales. Hay una serie de medidas que se deberán tomar a futuro y que tienen relación con el mejoramiento de la relación entre la comunidad y los vecinos.

Josselin Moyano: (candidatura independiente)

¿Cuáles son las razones por las que se destaca frente al resto de los candidatos?

Somos la primera vez en la historia de la comuna de Rengo que se propone una candidatura de una mujer. Hoy día las mujeres estamos levantando la voz y aportando con nuestra sabiduría y experiencia para poder administrar de mejor manera un municipio, pero también actuar desde la intuición y desde el corazón que las mujeres le ponemos.

Creo que es un municipio que en general necesita ser más humano y más cercano, y más digno. En ese sentido las mujeres tenemos una fuerza que es importante llevar a estos espacios. Vengo de una familia humilde de Rosario y tengo las competencias para poder asumir este desafío. Somos una candidatura de una mujer, profesional e independiente. Nuestro propósito es hacer un gobierno ciudadano.

¿Cuáles son las problemáticas que aprecia en Rengo?

Hemos estado en todo el territorio, de la mano de la gente y ellos nos están guiando en ese camino de cuáles son los temas que les preocupan. Hay problemas tremendos en materia de medio ambiente, ya que por una deficiente gestión municipal hemos sido convertidos en una zona de sacrificio ambiental, con vertederos ilegales que están contaminando las aguas del rio Claro y eventualmente las aguas potables.

Tenemos problemas con los olores que vienen de las grandes empresas, tenemos problemas con las plazas abandonadas. Nuestro objetivo es avanzar hacia una ciudad ecológica que construyamos entre todos y todas a través de una ordenanza municipal participativa y establezca las sanciones para quien contamine nuestro medio ambiente. También convertirnos en una ciudad que potencie el ecoturismo, ya que no hemos sabido avanzar hacia ese espacio. Proponemos la creación de la primera cooperativa comunitaria de reciclaje, donde los propios emprendedores trasformen la basura en emprendimiento y la municipalidad se comprometa a comercializarlos a través de una incubadora de pymes, en la creación de estas fuentes de trabajo.

¿Cuáles son algunas propuestas de su programa?

Tenemos que avanzar en un programa que apoye a la mujer para superar la discriminación y la violencia, avanzar en el apoyo a las madres solteras que sacan adelante a sus familias. En Rengo ni siquiera hay una oficina de la mujer. Esto se liga con una fuerte política de apoyo al emprendimiento, ya que en la comuna los emprendedores históricamente han sido burocratizados, y el municipio se ha transformado en un entorpecedor del emprendimiento. Uno de los objetivos es llegar al municipio con las competencias técnicas y profesionales para hacer desaparecer todas esas trabas burocráticas y transformarlas en aliados de los emprendedores. Lo otro es asegurar universalización de los derechos sociales en la salud, que no hayan más colas en los Cesfam, la llegada de la Universidad de O’Higgins que tiene que integrarse con la comunidad, y avanzar en un centro de residencia de adultos mayores.

Carlos Soto: (Unidad por el apruebo independientes)

¿Cuáles son las razones por las que se destaca frente al resto de los candidatos?

Hemos realizado un trabajo serio durante estos años, y la gente siente que logramos levantar esta comuna y que se merece y vale la pena seguir transitando por esta senda de éxito. En estos ocho años, los renguinos hemos avanzado en una senda de desarrollo donde las obras están a la vista. Es por eso que invitamos a seguir trabajando por un futuro mejor, para cada uno de nosotros, para nuestros hijos y nietos.

¿Cuáles son las problemáticas que aprecia en Rengo?

Tengo el pleno convencimiento que hemos avanzado mucho en estos años, pero también hay que reconocer que estamos 50 años atrasados en términos de desarrollo. Todo lo que hayamos hecho es insuficiente, por lo que estamos presentando una propuesta clara y concreta con 20 acciones a concretar durante los próximos cuatro años. Lo hacemos con la convicción que esos proyectos ya se iniciaron, no hay nada nuevo, y que no tenga una etapa. Ya trazamos un camino que se llama Rengo camino al bicentenario y podemos decir de 20 grandes proyectos para avanzar y poder concretarlos en la comuna. Tengo plena seguridad que estos proyectos que esperamos poder concretar en los próximos años, tendrá una ciudad distinta. La gente los sabe y lo siente, por eso va a apostar a seguir transitando por este camino.

¿Cuáles son algunas propuestas de su programa?

He planteado 20 propuestas claras y concretas, pero si hay que partir con tres, está la concreción del Embalse El Bollenar, proyecto que nosotros iniciamos y sabemos cómo terminar. Esta la instalación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad O’Higgins en el sector de El Naranjal, proyecto que también iniciamos y sabemos cómo terminar, y está la instalación del proyecto de construcción del hospital de alta complejidad, proyecto que sabemos las medidas de mitigación que tenemos que cumplir para ese gran sueño. Por último la apertura de Avenida Libertad hacia el oriente en la localidad de Rosario y para Esmeralda la concreción del programa mejoramiento de barrios.