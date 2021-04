Por: Gisella Abarca.

Este jueves 8 de abril, a las 05:00 horas, las comunas de Peralillo, Requínoa, Las Cabras y Mostazal retroceden a Cuarentena en el plan Paso a Paso informó el Ministerio de Salud, mientras que Pumanque retrocede a Transición en la misma fecha.

De este modo, en la región desde el jueves habrá 23 comunas en cuarentena total y 7 en Transición, totalizando para este fin de semana 30 comunas en cuarentena.

En detalle, las comunas en cuarentena son Rengo, Pichilemu, Palmilla, Navidad, Nancagua, San Fernando, Peumo, Pichidegua, Chépica, Chimbarongo, Rancagua, Graneros, Olivar, Litueche, Placilla, Santa Cruz, San Vicente, Malloa, Codegua, Peralillo (Jueves 8 abril, 5:00 am), Requinoa (Jueves 8 abril, 5:00 am), Las Cabras (Jueves 8 abril, 5:00 am), Mostazal (Jueves 8 abril, 5:00 am).

Mientras que en transición son Quinta de Tilcoco, Marchigue, Coltauco, Machalí, La Estrella, Doñihue y Pumanque (Jueves 8 abril, 5:00 am). Por su parte, sólo tres comunas Paredones, Lolol y Coinco se mantienen en Preparación.

Bajo este panorama el Seremi de Salud O’Higgins, Pablo Ortiz se refirió a la situación de las comunas que retrocedieron en el plan Paso a Paso “30 comunas de nuestras 33 comunas están en una compleja situación sanitaria, si queremos cambiar este escenario la única forma de hacerlo es con la ayuda de cada uno de ustedes”.

Indicó que con estos nuevos cambios, en que 23 comunas estarán en confinamiento desde el jueves “significa que la población que va a estar en cuarentena en nuestra región va a ser equivalente a un 84.5% del total de la población regional; es decir, 837.564 personas van a estar situación”.

En cuanto a la justificación de los cambios, la autoridad sanitaria explicó que “Pumanque tiene 283 personas por cien mil habitantes que es bastante elevado y un aumento en los contagios en estos últimos siete días donde duplicó su cuantidad de contagiados. La semana anterior tuvo 7 y la última semana 14 contagiados”.

En el caso de Peralillo, agregó, “la situación es un poco más compleja, por cuanto su tasa es de 439 personas por cien mil habitantes. En los últimos siete días tuvo un crecimiento exponencial de casos, la semana anterior tuvo 8 casos y en los últimos siete días tuvo 54 casos nuevos”, expuso Ortiz.

Requínoa, en tanto, “había estado en una condición de bastante suspensión el Covid, y en los últimos siete días registró 72 casos nuevos v/s que la semana anterior había registrado 34, elevando su tasa de incidencia a 240 personas por cien mil habitantes”, detalló Ortiz.

En cuanto a la comuna de Las Cabras, indicó el Seremi de Salud de O’Higgins “los últimos siete días registró 59 nuevos contagiados, v/s la semana anterior había registrado 29 duplicando su cantidad de contagiados, elevando su tasa de casos activos confirmados a 194 por cien mil habitantes”.

En el caso de Mostazal, añadió Ortiz “en los últimos 14 días hemos verificado un aumento exponencial. Los últimos siete días fueron 38 casos, la semana anterior 30 casos, se había decretado Paso 2 para Mostazal buscando bajar la cantidad de contagiados, pero no fue así y la tasa de incidencia ha crecido poderosamente sobre 140 por cien mil habitantes, más por la cercanía con Santiago está con alta tasa de contagio y una carga viral muy alta”.

Cabe destacar que este lunes, en la región las autoridades informaron de 270 nuevos casos Covid 19. En tanto sobre la distribución de pacientes hay 343 personas hospitalizadas en la red integrada público privada. 112 de ellos conectados a ventilación mecánica

286 NUEVOS CASOS CONFIRMADOS ESTE LUNES

Este lunes hubo 270 nuevos casos Covid 19, donde el detalle por comunas es el siguiente:

San Fernando: 67 casos

Rancagua: 60 casos

Santa Cruz: 10 casos

Machalí: 10 casos

Peralillo: 10 casos

Las Cabras: 9 casos

Quinta de Tilcoco: 8 casos

Nancagua: 8 casos

Olivar: 8 casos

Palmilla: 8 casos

Requínoa: 7 casos

Chimbarongo: 7 casos

Graneros: 7 casos

San Vicente: 6 casos

Doñihue: 5 casos

Placilla: 4 casos

Chépica: 3 casos

Rengo: 3 casos

La Estrella: 3 casos

Pichilemu: 2 casos

Pumanque: 2 casos

Litueche: 2 casos

Malloa: 2 casos

Marchigue: 2 casos

Mostazal: 1 caso

Peumo: 1 caso

Pichidegua: 1 caso

Otras regiones: 4 casos

Sin notificar: 10 casos

CASOS ACTIVOS EN LA REGIÓN

El total de casos activos en la región de O’Higgins es de 2.208 personas con Covid actualmente. El detalle por comunas es el siguiente:

Rancagua: 632

San Fernando: 366

Graneros: 99

Chimbarongo: 94

San Vicente: 87

Rengo: 85

Machalí: 76

Requínoa: 73

Nancagua: 61

Peralillo: 52

Las Cabras: 52

Placilla: 44

Olivar: 43

Santa Cruz: 42

Pichilemu: 39

Mostazal: 38

Malloa: 34

Pichidegua: 33

Codegua: 32

Doñihue: 32

Litueche: 26

Coltauco: 25

Marchigue: 21

Quinta de Tilcoco: 21

Chépica: 20

Peumo: 19

Palmilla: 14

Navidad: 11

Pumanque: 10

La Estrella: 10

Lolol: 7

Paredones: 7