Por: Ricardo Obando.

Fría noche dominical en Rancagua, tanto dentro como fuera de la cancha. O’Higgins, que pareciera aún estar en rodaje, sufrió mucho para rescatar un punto que termina siendo de oro en su duelo frente al Audax Italiano.

El lance, que cerró la fecha 2 del Torneo Nacional, tuvo a un cuadro rancagüino con muy poca chispa, que durante casi todo el encuentro corrió tras el balón, y que cuando lo tuvo, lo administró de muy mala manera.

Los forasteros, que el martes pasado ya habían avisado de que contaban con un sistema aceitado y jugadores rápidos aptos para el libreto, vino a El Teniente a ganar el juego. El equipo de Dalcio Giovagnoli se vio sobrepasado, intranquilo, como si el balón quemara a la hora de tenerlo en sus pies. Los itálicos, en cambio, con dos o tres marchas más que los dueños de casa, se generaron las mejores oportunidades para vencer, pero de no mediar la contundente actuación de Augusto Batalla, los tres puntos se iban a la capital.

DORMIDOS

En la primera parte, el “Capo” no gravitó en el césped rancagüino. En defensa, las bandas hicieron agua ya que tanto Moisés González como Matías Fracchia no eran capaces de contener las entradas de los rápidos punteros de Audax; en el medio terreno Tomás Alarcón, Santiago Romero y Ramón Fernández no podían sostener el intenso ritmo de la visita; y arriba, ni Facundo Castro, Gustavo Gotti y Francisco Arancibia consiguieron sobrepasar a los laterales floridanos.

El conjunto celeste no tenía variantes. Eso lo aprovechó el elenco visitante. Audax se vio bien, así como en su partido contra La Serena. Solo que, esta vez, no encontró el gol en portería rival. Con el paso de los minutos, Augusto Batalla fue solidificando su figura en el área. Es más, el marcador en blanco al término de la primera parte, terminó siendo un duro castigo para el cuadro que hizo el gasto.

A MEDIA MÁQUINA

En el complemento, y como lo dijo el propio DT tras el partido, O’Higgins mejoró, pero no tanto. Si bien es cierto, pudo avanzar unos cuantos metros en el campo, recortando terreno en la disputa con los audinos, no fue suficiente para siquiera superar al rival.

El conjunto itálico retrocedió en la cancha, cedió espacio para que ver hacía su oponente, pero no corrió peligro. Es más, las ágiles salidas desde terreno propio consiguieron vulnerar a la defensa rancagüina, la que cometió una falta penal en los 68’.

El árbitro Héctor Jona no dudó y pitó la pena máxima. Allí, frente al arco sur, se paró Roberto Cereceda, uno de los mejores elementos en el forastero. Pero, el ex celeste dudó un segundo al momento de lanzar y eso lo aprovechó Augusto Batalla para firmar su candidatura a figura del encuentro.

Después de eso, y recién en los 80’, Dalcio Giovagnoli buscó un nuevo aire en ofensiva con el ingreso de David Salazar por Gotti, pero lamentablemente, el canterano tampoco tuvo balones con ventaja y con opciones claras para anotar.

Así las cosas, el cero a cero de mantuvo y aquel punto es de oro, considerando la actuación que tuvo O’Higgins en este encuentro. ¿Aún en rodaje? Eso parece, pero el tiempo para lamentarse pasó, esta semana en el Monasterio Celeste tendrán que recuperar el libreto del segundo semestre de 2020, elevar ostensiblemente los rendimientos individuales más cuando, el próximo domingo, visitará a Colo-Colo en el estadio Monumental.

Ficha del Partido

O’Higgins (0): Augusto Batalla; Moisés González, Diego González, Matías Cahais, Matías Fracchia; Tomás Alarcón, Santiago Romero, Ramón Fernández; Facundo Castro, Gustavo Gotti (81’, David Salazar), Francisco Arancibia. DT: Dalcio Giovagnoli.

Audax Italiano (0): Joaquín Muñoz; Carlos Labrín, Osvaldo Bosso, Fabián Torres, Roberto Cereceda; Iván Ochoa (65’, Fernando Cornejo), Oliver Rojas, Jorge Henríquez (85’, Diego Aravena), Joaquín Montecinos (85’, Nicolás Fernández); Michael Fuentes (65’, Gonzalo Álvarez), Rodrigo Holgado (80’, Lautaro Palacios). DT: Pablo Sánchez.

Árbitros: Héctor Jona, Claudio Ríos, Leslie Vásquez, Reinerio Alvarado.

VAR: Piero Maza, Loreto Toloza.

Amonestados: Batalla, González, Alarcón (OHI); Cornejo (AI).

Goles: No hubo.

Estadio: El Teniente, Rancagua.