Por: Camila González Villarroel

Solo buenas palabras son las que se pueden escribir de la señora Teodora, madre de 3 hijos y profesora de 93 años que partió de este mundo el jueves recién pasado. Su familia, amigos, conocidos y comunidad escolar reconocen en ella virtudes como la amabilidad, la solidaridad, el cariño, la pasión por su trabajo y la entrega. Manuel Calvo, quien es director subrogante del establecimiento educacional, recuerda a la directora como una mujer dedicada a su trabajo, que era de tratar de “hijos” a las personas que eran parte de su comunidad, muy cercana y por sobre todo como “una persona extraordinaria”.

Es por su pérdida, Manuel quiso dedicarle unas palabras a la profesora que ya no está con nosotros. “Que no le diría, ella más que una directora o jefa, era una mamá. A todos nos trabaja de hijos. Fue una persona entrañable y la verdad es que me cuesta encontrar las palabras para decir cosas de ella porque era una persona amable, cariñosa. Fue tan buena que era capaz de meterse la mano al bolsillo para pagarle la educación a alumnos que no tenían para estudiar. Becó a medio colegio porque veía que tenía alumnos que querían estudiar, pero no tenían recursos. La vamos a extrañar”, comentó.

Alguien que no quiso mantenerse al margen de recordar la figura de esta generosa y solidaria educadora fue su hija, Ana María Villa. La enfermera de profesión solo tuvo palabras bondadosas para su madre, quién la acompañó y apoyo en cada paso que dio durante su vida. “Mi mamá fue una gran mujer, una tremenda educadora y siempre estuvo presente en todo ámbito. Cuando era el día de la enfermera, era de enviarme flores, o sea, siempre se preocupó hasta del último detalle. Ella fue, una súper mujer y una súper mamá de sus tres hijos”.

En cuanto a su calidad como docente, Ana María detalló que “ella entregó más de lo que se espera de una maestra y yo me di cuenta en su velatorio. Se me acercó una persona a contarme que su hija salió del colegio en el año 1997, y desde ahí se fue con una beca que le pagó todos sus estudios superiores. Eso, era mi mamá, ella inventaba reglas para cada alumno para que ninguno quedara sin la opción de educarse”.

En cuanto al mensaje que dejó en vida esta profesional de la educación, para su hija es claro “ella sembró mucho y ahora está cosechando lo que sembró, porque era una persona sin egoísmo, que siempre pensó en el prójimo y en sus queridos alumnos”

Los restos de la señora Teodora Santibáñez fueron cremados el pasado sábado, en una ceremonia íntima por motivos de la pandemia. Desde esta tribuna, su familia agradece todas las muestras de cariño recibidas, desde diferentes partes de Chile y del extranjero. Tras 93 años en este mundo, Teodora se fue en paz, dejando marca en cada una de las personas que fueron tocadas con su cariño, con su solidaridad y con su compromiso de formar buenos estudiantes y por sobre todo, buenas personas.