Por: Ximena Mella Urra.

Este lunes fue aprobado y promulgado el nuevo paquete de apoyo económico para las familias más perjudicadas por la pandemia, dentro de lo que se denomina la Red de Protección Social. En esta ocasión se incluye el Bono a la Clase Media, préstamos solidarios, bono para pensionados, bono de transportistas y la modificación del IFE mes de abril.

Pero este nuevo escenario ha dejado en la comunidad más dudas que respuestas. Y eso fue lo que trataron de aclarar ayer las autoridades regionales encabezadas por el Intendente Ricardo Guzmán. “Ante las dificultades económicas por la que pasan muchas familias, es importante entender que todas las personas que califican para ellos, puedan aprovecharlos porque sabemos que hoy es necesario tener recursos frescos para solventar esos complicados momentos”, señaló.

De igual forma, se informó sobre el fortalecimiento de otras ayudas como el Ingreso Familiar de Emergencia y el Bono Covid para este mes. La Seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro, destacó el aumento en estos beneficios en cuanto a montos y en cobertura. “Estimamos que más de 10 millones serán beneficiadas en el país. Ahora estos beneficios suman hasta el 80% de los hogares de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares. Además se avanza en la automatización de este pago. Sube el monto a 100 mil pesos por integrante del grupo familiar para quienes vivan en comunas que hayan estado un día o más en cuarentena total y transición, con un tope de 10 integrantes decreciendo a partir del quinto”, indicó. “También lo reciben automáticamente, todos los hogares que a lo menos tengan un causante del Subsidio Único Familiar entre sus integrantes, y los usuarios de seguridades y oportunidades. Debe postular, en tanto, los hogares que estén hasta el 80% más vulnerable y que sus ingresos no sobrepasen el umbral del IFE”, relató la autoridad del ramo. A ello aportó que de las 33 comunas de la Región de O’Higgins, 27 pueden acceder al beneficio del IFE. La fecha de postulación para el nuevo IFE comienza este jueves 8 de abril y concluye el 18 de este mismo mes para ser comenzados a pagar dentro de este periodo(desde el 26 de abril).

Sobre el Bono Covid-prosiguió Toro-, este sube de 25 mil pesos por cada integrante a 50 mil pesos por cada uno. “La focalización de esta entrega es para familias vulnerables que a lo menos tengan un causante de Subsidio Único Familiar y que pertenezcan al Sistema de Seguridad y Oportunidades. En el bono Covid es sin postulación y 100% pago automático. En esta región serán 6 las comunas que estarán cumpliendo esta condición para recibir dicho bono”.

BONO CLASE MEDIA

Alejandro Álvarez, Seremi de Gobierno, recalcó en tanto que “el bono de Clase Media acompaña al Bono Covid y al IFE y es una transferencia directa a trabajadores dependientes y formales, con boletas de honorarios o empresas individuales cuyo monto del beneficio no será reembolsable. Este será un monto de 500 mil pesos”. Para acceder a él es necesario tener ingresos formales promedio mensual del año 2019, entre el sueldo mínimo ($326.000) hasta los 2 millones de pesos. “El beneficio decrece cuando el ingreso mensual es superior a un millón y medio de pesos”, aclaró este seremi.

Cabe recordar que las personas que perciben ingresos entre el sueldo mínimo y los $408.000, recibirán de forma directa el bono, sin necesidad de postular ni contar con el requisito de disminución del 20% de ingresos. “El año pasado se requería una baja mayor de los ingresos pero el esfuerzo de este año es que esta disminución sea solo de un 20%”.

De igual manera el bono aumentará si en el hogar se cuenta con una persona con discapacidad, si hay niños o adolescentes, adultos mayores, o alguna persona que reciben alguna pensión solidaria. En ese caso puede haber un incremento familiar de hasta 250 mil pesos, llegando el beneficio a un total de $750 mil.

Para postular al bono se debe esperar diez días desde la publicación en el Diario Oficial de esta nueva ley, teniendo un plazo de hasta un mes para su solicitud. Ayer, desde el Gobierno se habló de una fecha: desde el 17 de abril próximo y durante un mes. Serán 10 días máximos en que la persona podrá contar con ese dinero una vez solicitado el aporte estatal. Este bono a la Clase Media, no estará afecto a descuentos, a excepción de quienes tengan deudas de pensión alimenticia. Y no podrán acceder a él, quienes la vez anterior lo obtuvieron sin que les correspondiera y luego no lo hayan restituido.

El Intendente Ricardo Guzmán agregó a la explicación los requisitos para el Bono para Pensionados, correspondiente a $100 mil, que estará dirigido a los pensionados de rentas vitalicias, los administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS), con pensiones inferiores a $408.125, y de retiro programado, con pensiones iguales o superiores a una Pensión Básica Solidaria e inferior a $408.125. También se ofrece un préstamo solidario a pensionados bajo la modalidad de Renta Vitalicia con un monto máximo equivalente hasta por tres veces su pensión a pagar por cuatro años con un año de gracia, con cuotas mensuales equivalentes como máximo, al 5% de su pensión. “Hay una red de protección a todas las personas que hoy están sufriendo esta enfermedad y esta pandemia”, recalcó.

PRÉSTAMO SOLIDARIO

Cada persona podrá solicitar hasta tres cuotas de $650.000 cada una, excepto quienes acceden al Bono Clase Media 2021. Dicho grupo podrá pedir este crédito en un máximo de dos ocasiones. Podría beneficiar a poco más de 2.730.000 personas. Las características del crédito son las siguientes: Será en Unidades de Fomento (UF). No tiene intereses. Cuenta con un año de gracia. Se pagará al fisco a través del Servicio de Tesorerías, en 4 cuotas anuales, las cuales no podrán exceder el 5% de los ingresos anuales. Si al término del plazo existe deuda, será condonada.

A diferencia del Bono, el Préstamo Solidario Clase Media 2021 se solicitará al Servicio Impuestos Internos (SII) a partir del octavo día de cada mes. Además, el Préstamo Solidario se puede solicitar por parte de los pensionados de renta vitalicia. Para esos casos, el monto ascenderá como máximo al que el beneficiario recibe mensualmente por su pensión. Los dineros se devuelven a Tesorería en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas.

BONO TRANSPORTISTAS

Otras de las medidas promulgadas es un bono a microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros. Se trata de una actividad que se ha visto fuertemente impactada por la pandemia. Se exigirá tener permiso vigente o estar en el registro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El monto del bono es de $500.000.