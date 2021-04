Las aglomeraciones, las fiestas, el relajo, las juntas familiares, las vacaciones, la mala comunicación, el cansancio entre otras miles de causas parecen explicar la anunciada segunda ola que hoy vivimos en Chile, tal como lo hizo antes en Italia, Francia, España o Inglaterra, así hemos visto como lamentablemente en las últimas semanas se ha incrementado el número de contagios,

En este escenario Rancagua, capital regional y centro de servicios, donde se mueven aproximadamente unas 400 mil personas al día, vivimos un momento muy delicado. La red asistencial está en estado de alerta, con una disponibilidad de camas críticas que si bien aún no se acerca a 0 va disminuyendo,

Se necesitan autoridad, orden, unidad y una comunicación del riesgo mucho más eficiente del Gobierno, pero el ciudadano tiene que entender que su vida, la de su familia y la de los demás dependen de la disciplina. Si esta no existe, el único ganador será el virus.

Es de esperar que este retroceso sea la llamada de atención que nuestra gente necesitaba para entender que la pandemia no ha terminado, estamos cansados, hartos de esta situación que tantas libertades nos ha costado pero el no tomar en cuenta las medidas de autocuidado, en una mala entendida rebeldía, no hará sino que esta misma situación que nos tiene hastiado se prolongue en el tiempo.

Por otra parte es cierto que la vacuna existe, pero faltan meses aún para que toda la población pueda ser inmunizada y comiencen a notarse los efectos, y no sabemos si el covid es la primera o solo una más de muchas enfermedades que ya sea por el daño que como humanidad hemos realizado al planeta, por lo que el uso de mascarillas, el lavado de manos y la distancia física parecen haber llegado para quedarse.

Luis Fernando González V

Sub Director