“… Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” Juan 20:18-20

El texto nos dice: “que los discípulos, estaban reunidos en casa con las puertas cerradas” ¿Por qué razón? La respuesta es, por miedo de los judíos”

El Miedo y el Temor, son sensaciones inmediatas que el cuerpo muestra ante determinadas circunstancias.

Las reacciones ante el miedo pueden variar desde la huida hasta la paralización completa de nuestra capacidad para reaccionar. Lo cierto es que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación que es completamente nueva en nuestras vidas.

Los discípulos, ante el miedo pusieron seguros, trancas a la puerta de la casa pues se sintieron amenazados, inseguros y decidieron encerrarse por temor a los judíos. Ellos habían estado con Jesús por tres años, habían formado fuerte relaciones, y tenían grandes esperanzas la interrogante que seguramente se hacían era. ¿Ahora qué es lo que nos va a pasar?

En medio de esta incertidumbre emocional que atravesaban los discípulos, atemorizados porque ya no estaba Jesús con ellos pensando que ya no iban a tener su apoyo, es cuando viene Jesús, y puesto en medio, les dijo: “Paz a vosotros”

Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.”

Seguramente habrá algunas cosas o situaciones que está atravesando en su vida que le han afectado emocionalmente, el miedo, el temor frente a lo desconocido, se ha apoderado de su mente y le están dejando paralizado sin saber qué hacer.

Tenga usted presente que Jesús puede traer paz en medio de cualquier situación que atravesemos en la vida, aun en medio de muchos temores y miedos El trae paz.

Jesús es nuestra única esperanza, él es nuestro socorro única persona que puede brindarnos seguridad ante cualquier amenaza que tengamos que enfrentar en la vida.

David en su experiencia nos dice: “Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,

Y los defiende. Salmo 34: 4-8

La invitación es: Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.