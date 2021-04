Por: Ricardo Obando.

“Tenemos que tratar de trazar un partido inteligente”. Palabras de Dalcio Giovagnoli, DT de O’Higgins, quien expresó que irán al estadio Monumental por una necesaria recuperación futbolística, más cuando en los dos primeros partidos el equipo no rindió como él esperaba.

Respecto al encuentro fijado para el domingo a las 20 horas frente a Colo-Colo, el estratega celeste sentenció que en el arranque de esta temporada no arrancaron bien. “Hemos sido autocríticos, no fue nuestra mejor versión en cuanto a lo futbolístico, pero pensamos, creemos, confiamos y respaldamos a un equipo base que hizo bien las cosas en tiempo pasado, que queremos reivindicar en el presente”, dijo, en cuanto a que el fin de semana se verá en cancha prácticamente el once titular que levantó la pésima campaña inicial y que luego terminó a solo un punto de la zona de copas.

Es más, Giovagnoli recalcó que “creo que este partido puede ser un punto de inflexión, que el grupo no ha perdido la memoria y poder reivindicarnos, porque estamos a la altura de la circunstancias”, y que “tenemos que tratar de hacer un partido de igual a igual y tomar algunos recuados, principalmente por las bandas”.

Eso sí, no escondió de que no comenzaron adecuadamente. Es por eso que, sostuvo, “todavía nosotros futbolísticamente, estamos en deuda y son los partidos que, por ahí, el jugador siempre juega con un plus, con un extra, y por lo visto ayer y yo, se va a tratar de imponer eso”.

UN RIVAL DE CUIDADO

Este Colo-Colo versión 2021 es mucho más que el 2020. Tiene más variantes, más juventud, corre más, es intenso. Eso quedó claro en la fecha anterior cuando fueron a El Salvador y derrotaron a Cobresal en la altura del campamento minero.

“Es un equipo renovado, también tiene a Gil en la parte media, jugador experimentado y que maneja bien los tiempos”, expresó Dalcio sobre los colocolinos. Además, indicó que “seguramente pueden llegar a trabajar con un doble 9”, así como lo hizo en la región de Atacama. Pero, confía en la levantada del nivel. “Si podemos llegar a recuperar el nivel podemos llegar a balancear”, más cuando “no veo un equipo con dificultad para enfrentar a los equipos grandes, porque ya lo hemos hecho, y creo que este fin de semana, después de dos meses, vamos a volver a jugar con el equipo completo”.