Estamos en medio del peor momento de la pandemia, cuando ya ha pasado más de un año desde que el virus llegó a nuestro país. Las camas criticas se llenan peligrosamente al tiempo que cuarentenas cada vez más restrictivas pretenden bajar la movilidad, pero sin ir acompañadas necesariamente por una férrea fiscalización. Este punto es paradójico, no debiese ser necesario tener un carabinero o un militar en cada esquina para obligarnos a cuidar de nuestra salud, pero parece haber personas que no entienden o no pueden quedarse en sus casas. Entonces la fiscalización se hace necesaria, pero los contingentes policiales ni militares crecen, ellos también están cansados igual que todos nosotros, que ansiamos libertad de movimiento, volver a emprender, ser normales.

Esto nos lleva a una dimensión un tanto olvidada en medio de las restricciones de venta de bienes no esenciales, como lo es la salud mental. Según la última encuesta nacional de salud, diez de cada cien adultos y doce de cada diez adolescentes necesitaban algún tipo de atención -incluso sin pandemia- así las cosas, el confinamiento, el encierro, como era previsible, empeoró la situación; la depresión se ha triplicado y la ansiedad se ha multiplicado por cuatro.

Al mismo tiempo los especialistas nos advierten de consecuencias de más largo plazo, la llamada “fatiga pandémica” se ha ido acrecentando

La fatiga pandémica es un concepto instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para referirse a la reacción ante las prolongadas medidas y restricciones generadas por la pandemia por Covid-19, las que terminan generando un agotamiento generalizado caracterizado por un agobio con la rutina que ha implicado la pandemia que puede derivar en cuadros de desesperanza ante lo que se avecina, ansiedad, soledad, entre otras cosas.

En este escenario el peligro está en que este agotamiento hace que las personas se cuiden menos, usen menos mascarillas, no respeten la cuarentena, se laven menos las manos y, por lo tanto, se expongan más a la posibilidad de contagio.

La alteración de la salud mental nos afecta a todos, lo que es es natural y esperable en esta etapa de una crisis. Al comienzo, la mayoría de las personas pueden aprovechar su capacidad de reacción y generar una adaptación mental y física para la supervivencia en situaciones de estrés. Sin embargo, cuando las circunstancias extremas se prolongan, tienen que adoptar un estilo diferente de afrontamiento y la fatiga y la desmotivación puede ser el resultado, explican desde la OMS.

Estar conscientes respecto a estos estados de ánimo no solo nos va a permitir sobrellevar mejor la vida en pandemia, sino que también nos va a ayudar a mejorar nuestras medidas de cuidado personal.

Para poder sobrellevar mejor la fatiga pandémica o cansancio emocional, lo primero que se recomienda es tener un estilo de vida saludable que de paso a conductas que permitan fortalecer nuestra salud mental. Entre ellas, comer de manera saludable, realizar actividad física, tratar de dormir lo suficiente, darse espacios de ocio y recreación o realizar pausas en el trabajo. Despegarnos del celular, encontrar un espacio para leer un libro o cocinar algo que nos guste. Y no olvidar el mantener el contacto con las redes de apoyo, ya sea parejas, amigos o familia y no descuidar las medidas de autocuidado que permitan que las restricciones al menos disminuyan.

Con todo debemos reconocer que no todos tenemos las condiciones para quedarnos en casa, especialmente cuando falta que comer.

Luis Fernando González V

Sub Director.