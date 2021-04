Luego de agradecer el gesto, el director (s) del Hospital Regional Rancagua indicó que “Ésta es una guerra y es contra un enemigo invisible que nos va a acompañar por mucho tiempo”, subrayó.

Por Gisella Abarca.

Fotos Héctor Vargas.

Este miércoles en el mundo se conmemoró el Día Internacional de la Salud es por este motivo que las instituciones de emergencia del país, Bomberos, Carabineros, PDI y Ejército en todos los centros de salud estén rindiendo un homenaje a los funcionarios de salud que se encuentran en primera línea.

En Rancagua, el frontis del Hospital Regional Rancagua fue el escenario de este significativo acto en que se agradeció al personal de la salud estar haciéndole frente por más de un año al Covid 19, tiempo en que han trabajado incansablemente por la salud de todos los chilenos.

Así, a las 20:30 horas al unísono en todo el territorio nacional se escucharon sirenas, mientras tímidamente llegaban funcionarios del recinto asistencial base de la región a los honores, paralelamente continuaban llegando pacientes a Urgencia del establecimiento público de salud.

En la cita el Jefe de la Defensa Nacional en O’Higgins, General Patricio Amengual entregó por escrito un mensaje de saludo al Director (s) del Hospital Regional, Dr. Carlos Bisbal quien a nombre de todo el personal del hospital recibió el reconocimiento de las instituciones de emergencia. Lo propio hizo PDI, Bomberos, Carabineros e Intendencia.

“LA POBLACIÓN TIENE QUE ENTENDER QUE ÉSTA ES UNA GUERRA”

En la cita el Director (s) del Hospital Regional, Dr. Carlos Bisbal sostuvo “Alguien dijo por ahí que esto es una guerra, no una guerra como se conoce tradicionalmente, porque éste es un enemigo invisible, que no lo vemos y eso es peor. Es una guerra donde hay pocas reservas, porque somos nosotros y no hay más. El reconocimiento y el aprecio de ustedes es muy valioso, pero lo que pedimos como equipo de salud es que la gente comience a entender de qué se trata esto, porque parece que no lo están entendiendo y eso es muy fuerte”.

El Dr. Carlos Bisbal agregó “A los que han tenido la oportunidad de entrar al hospital y pasar por la UCI, ahí entienden de qué se trata. Cada diez minutos muere un chileno por Covid. Cuando dicen las cifras diarias es como un dato estadístico; pero cuando alguien lo lleva al reloj en tiempo de esta misma ceremonia, han fallecido ya tres chilenos por Covid. La población tiene que entender que ésta es una guerra y es contra un enemigo invisible que nos va a acompañar por mucho tiempo”, subrayó.

En tanto, el enfermero Eduardo Peñaloza indicó “harto tiempo hemos estado en presión tanto psíquica como psicológica. La gente tiene que hacer caso de una vez por todas, porque esto no es un juego y ver a los paciente que se quedan y ver cómo se van los familiares es lo más penoso que hay. Tiene que entender la gente de una vez por todas”.

Por su parte el Auxiliar de Servicio de Urgencia Adulto, Guillermo Lagos agregó que “para toda la gente que trabaja en el Hospital Regional Rancagua mucho ánimo porque lo necesitamos, necesitamos la compresión de toda la gente de Rancagua. Nos ha tocado muy duro, hacer doble turno, dejar la familia de lado, pasar momentos muy difíciles con los compañeros, pero acá estamos, nos damos ánimos unos a otros y este homenaje es un aliciente para seguir. Ésta es una guerra silenciosa donde todos estamos dando la lucha, lo nuestro es un compromiso con la ciudadanía, porque aquí no hay rostros, no hay colores, no hay nada, solamente existe la comprensión y el compromiso nuestro de trabajar para todos”, finalizó.

Bomberos, Carabineros y PDI saludaron a funcionarios de la salud en Rengo

Este miércoles, en las afueras del Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo unidades de Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones se posaron para tocar sus sirenas y rendir un homenaje al personal de salud de ese recinto asistencial.

El Sub Teniente Alejandro Ibarra de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Rengo, puntualizó que respecto a este homenaje que agrupó a las instituciones renguinas “quisimos hacernos parte junto con la Policía de Investigaciones y Bomberos para brindarles un gran saludo a los funcionarios de la salud, enfermeros, doctores y que sientan todo el cariño y apoyo para que sepan que el país está con ellos, porque somos uno solo”.

En tanto, el Subcomisario Jorge Méndez de la Policía de Investigaciones de Rengo dijo “estamos hoy acá con la finalidad de brindar un apoyo a quienes día a día batallan con esta enfermedad del Covid 19 que tiene al mundo y al país en un sentido de auto cuidarse y al mismo tiempo con toques de queda, cuarentenas. Junto a Carabineros y Bomberos queremos brindarles nuestro apoyo en este sentido homenaje, teniendo una admiración por lo que ellos hacen día a día, ya que muchas veces dejan a sus familias de lado para luchar contra el virus y salvar vidas”.