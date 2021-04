Exportaciones sobre los US$ 1.729 millones durante el primer trimestre del año registra la Región de O’Higgins según cifras del Servicio Nacional de Aduanas analizadas por el Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile. Esto representa un crecimiento de 20,9% con respecto al mismo período del año 2020 y se sustenta, principalmente, en productos como cerezas frescas (US $908 millones, un alza de 84,2%), carne de cerdo (US $180 millones, un alza de 4%), vino tinto cabernet sauvignon embotellado (US $22 millones, un alza de 28%), vino tinto carmenère embotellado (US$ 11 millones, un alza de 19,9%), ajos frescos (US$ 14 millones, un alza de 24,7%) y jugo de manzana (US$ 9 millones, un alza de 239,9%).

Al respecto, Sofía Silva, directora regional de ProChile, dijo que este crecimiento “sirve como una inyección para las empresas regionales, para el dinamismo de nuestra economía, para la recuperación y sobre todo para la creación de nuevos puestos de trabajo. Este año como oficina regional tenemos planificadas varias actividades que, precisamente, lo que buscan es dar a conocer nuevas oportunidades comerciales, impulsando una reactivación para el bienestar de las empresas y familias de nuestra región”, agregó.

El principal destino de las exportaciones no cobre sigue siendo China con envíos por US$ 2.702 millones, (+33,5%). En este mercado, el subsector con mayor crecimiento fue Cerezas frescas que con envíos por US$ 1.265 millones aumentó en un 83,8%, seguido por el Hierro (US$ 411 millones, +92,1%) y Celulosa (US$ 285 millones, +11,3%). También se destacan los mayores envíos de Litio (US$ 59 millones, +68,5%), Carne de porcinos (US$ 151 millones, +18,7%) y Vino tinto Carmenere embotellado (US$ 18 millones, +257,7%).