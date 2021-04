Ximena Mella Urra

Representantes del Comercio Detallista y Turismo, así como también de la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo, dieron a conocer su malestar por la implementación de la medida que restringe desde este lunes y por 15 días, la venta de artículos y productos no esenciales.

Desde que se anunció la medida la semana pasada solo hubo confusión total e interpretaciones por parte del comercio por saber qué era esencial. Solo la noche de este martes el Gobierno liberó el nuevo Instructivo de Desplazamiento que rige a partir de este miércoles 7 de abril. En el texto se especifica 19 categorías que definen cuáles son los bienes esenciales que pueden comercializarse.

Cabe mencionar que una decisión y discusión como esta no es nueva. Si bien en enero pasado ya se había conocido un instructivo con esta misma restricción bajo cuarentena, el comercio también presentó algunos reparos afirmando que era impracticable. A diferencia de ahora, en esa oportunidad sí se permitía el e-commerce sin restricciones.

Para el presidente de la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo, Rodrigo Zúñiga, cree que este tipo de decisión se tomó desde el Gobierno para bajar la movilidad de las personas y “que solo salgan cuando deban ir por alimentos y artículos de subsistencia en estas dos semanas”. Pese a ello, dice que ha podido constatar personalmente que el centro de Rancagua sigue viéndose a muchas personas circular, incluso dice ver comercio ilegal en sus calles. “A nosotros nos cierran que somos locales establecidos y que pagamos todo tipo de patentes, porque dicen vendemos cosas que aumentan la movilidad”, aseguró Zúñiga.

El problema-prosiguió el dirigente- es que “no hay fiscalización y las personas siguen movilizándose y terminan paseando. Más aún, en Fase 2 en Casa Zúñiga solo funcionamos de lunes a viernes por la cuarentena y en los grandes supermercados los fines de semana vendían productos supuestamente no esenciales (desde enero pasado) como los televisores. Entonces creo que no es justo, sería una competencia desleal. Toda medida tomada por la autoridad no sirve de nada si no existe una fuerte fiscalización detrás”, explicó.

COMERCIO DETALLISTA

La Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile también manifestó al principio su malestar por la falta de claridad de parte de las autoridades respecto a la definición de productos esenciales autorizados para su venta al público consumidor.

En efecto, el máximo dirigente de la organización gremial, Rafael Cumsille, expresó la inquietud del comercio detallista del país, “al que se le están poniendo obstáculos para poder vender productos esenciales que se encuentran en los mismos establecimientos comerciales. Esta situación no se comprende, más aún cuando vendedores callejeros están ofreciendo todo tipo de productos y artículos en la vía pública, que además de no contar con la autorización correspondiente, evaden los recursos que el Estado requiere para sus programas de desarrollo social y económico”.

Finalmente, Cumsille recalcó que su gremio comprende la situación que el país vive y que han prestado toda su colaboración para evitar el contagio de la población en general, y dice que lo seguirán haciendo porque “la prioridad es la salud de todos los habitantes del país”.

LISTA OFICIAL DE BIENES ESENCIALES

Se entiende como bien esencial de uso doméstico, a todos los bienes y servicios para ser usados dentro del domicilio de las personas que estén en comunas que se encuentren en Pasos 1 o 2 del Plan Paso a Paso, y que son imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación a distancia o el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble.

Subsistencia de la persona

-Alimentos y bebestibles: todo tipo de alimentos y de líquidos.

-Productos sanitarios: todo tipo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y, en general,

cualquier bien y servicio que se relaciones con la prevención, promoción y recuperación de salud y

rehabilitación de la persona enferma, tales como, medicamentos, termómetros, elementos de

rehabilitación kinesiológica, etc.

-Productos necesarios para la higiene personal, tales como pasta de dientes, jabón, crema de

afeitar, cremas dermatológicas, productos no cosméticos, etc.

-En general, cualquiera de los regulados en el Libro IV del Código Sanitario.

-Artículos de limpieza: todos los relativos a limpieza y cuidado del hogar, tales como cloro, agua

destilada, detergentes, etc.

– Artículos necesarios para la Maternidad y primera infancia: tales como ropa y accesorios para

recién nacido (incluyendo, chupetes, mantas, etc.) e infantes; ropa y accesorios para mujer en período de embarazo y lactancia; pañales, alimentos de bebe e infantiles, elementos para la protección de bebés e infantes, coches, cunas, etc.

– Artículos para mascotas tales como alimentos, accesorios de higiene y cuidado.

– Artículos para el mantenimiento de jardines, plantas y áreas verdes, tales como mangueras, regadores, plaguicidas, abono, sistemas eléctricos, etc.

Teletrabajo o educación a distancia

-Artículos electrónicos, tales como computadores, impresoras, tintas, monitores, dispositivos de almacenamiento, accesorios (por ejemplo, audífonos), tablet, parlantes y accesorios de audio, celulares, recargas telefónicas, accesorios telefonía, banda ancha móvil, etc.

-Artículos de oficina: Librería, libros, artículos de oficina, artículos para manualidades, texto, útiles

escolares, juguetes educativos, etc.

Funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble:

-Artículos de cocina: tales como menaje (ejemplos, ollas, loza, cubiertos, etc.), elementos para la conservación y manipulación de alimentos (ejemplos, utensilios de cocina, papel aluminio); elementos para el desecho de alimentos y residuos (ejemplos, bolsas, basureros), etc.

-Artículos de dormitorio: tales como camas, ropa de cama, almohadas, colchones, plumones, guateros, etc.

– Artículos de baño: tales como toallas, accesorios de baño, cortinas, artículos de limpieza, etc.

-Artículos de lavandería: tales como máquinas de lavar, planchas, tenderos y similares, etc.

– Electrodomésticos y línea blanca: Tales como productos de uso habitual como aspiradoras,

estufas, hervidores, hornos eléctricos, licuadoras, microondas, planchas, tostadores, ventiladores,

batidora, máquina de coser, calefón, cocinas, lavadoras, refrigeradores, secadora, congeladores, etc.

– Artículos de ferretería: Aquellos necesarios para la instalación, funcionamiento y conservación de

la electricidad, gas, cañerías en el hogar, tales como pinturas, herraje, fijaciones, tubos, conectores, herramientas, accesorios de seguridad, todos los materiales de obra, mantención y reparación de hogares, etc.

– Muebles: tales como sillas, escritorios, muebles de dormitorio, comedores, sillones, muebles de

trabajo, accesorios, etc.

– Iluminación: tales como ampolletas, velas, linternas, generadores, lámparas.

Otros bienes

– Pilas y baterías de vehículos, fósforos y encendedores, tabaco, combustibles (ejemplos, gas,

carbón, leña, etc.), neumáticos, cable puente de batería, aceites y lubricantes, materiales de mantención de vehículos (ejemplos, ampolletas, focos, elementos de seguridad), etc.