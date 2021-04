Ximena Mella Urra

A partir del diagnóstico realizado por la Mesa Nacional del Agua, creada en 2019, el Gobierno propuso mediante un Proyecto de Ley, la creación del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con el fin de fortalecer la institucionalidad para impulsar el acceso al agua y orientar una política hídrica de Estado de largo plazo.

Para el Subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, “esta nueva institucionalidad hídrica es solo la punta del iceberg, es una de muchas cosas que tenemos que hacer y que tienen un mismo norte. Hoy tenemos agua más incierta por lo que debemos cambiar nuestros hábitos y generar mayor conciencia para su uso”, indicó la autoridad. Además, explicó en entrevista exclusiva a #ElRancagüino que la nueva subsecretaría liderará y coordinará la gobernanza de este recurso a nivel nacional. “Frente al cambio climático, debemos tomar acciones hoy. Nos tenemos que adaptar y crear nuevas institucionalidades para los recursos hídricos a largo plazo para administrar las cuencas, para hacer las inversiones necesarias y que el agua llegue a quien las use, que los ecosistemas puedan sustentarse, entre otras cosas”, dijo.

La nueva subsecretaría contará con tres ejes. El primero de ellos, agregó Leturia, es la seguridad hídrica donde se gestiona que el agua llegue donde tiene que hacerlo. “Hay un proceso de fiscalización del agua donde Chile ha invertido mucho por lo que ahora tienen el sistema más moderno de Sudamérica. El segundo es la mantención de los ecosistemas hídricos y calidad de las aguas, mientras que el tercer eje tiene que ver con la institucionalidad e información en la administración del agua”, enunció la autoridad.

COMPLEJO ESCENARIO CLIMÁTICO

Producto del cambio climático, desde hace más de una década el país está sufriendo los embates de la sequía, principalmente en la zona central. Un complejo escenario donde veremos sequías más fuertes y prolongadas, y los expertos dicen que Chile será uno de los países más perjudicados por el cambio climático. “Es por ello que todos debemos adaptarnos a la nueva situación, las personas y el Estado el cual debe tener políticas claras con respecto al agua. Por eso la Mesa del Agua que tienen distintos sectores representados, trabajó un año y medio y en silencio. Después de escuchar a tantos expertos esto dio sus frutos. Se concluyó unánimemente a que el Estado debía enfrentar este problema desde una óptica distinta, creando una subsecretaría de Recursos Hídricos y cambiando el foco desde el Ministerio de Obras Públicas”, argumentó el subsecretario de la cartera.

En esta misma línea destacó que el tema del agua y su problemática no tienen color político. “El tema de cómo enfrentar esto tiene una visión transversal, por lo que se prevé que la tramitación y discusión en el Congreso no se entrampe. No sabría decir cuánto demorará esto, pero esperamos que en el transcurso de este año debiera ser una realidad”.

Además de la subsecretaría, se creará una nueva estructura institucional conformada por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, como órgano asesor del Presidente; la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos, una instancia de coordinación interministerial en temas de agua; un Comité Técnico de Recursos Hídricos, para coordinar la gobernanza del agua a nivel nacional; y el Panel de Expertos de Recursos Hídricos, para generar recomendaciones técnicas previo a las decisiones de la Dirección General de Aguas. El Subsecretario ejerce como Secretario Técnico del Comité́ de Ministros y preside el Comité́ Técnico. De él dependerán la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Obras Hidráulicas, la Unidad de Información Hídrica (nueva, creada en el Proyecto de Ley), el Instituto Nacional de Hidráulica, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

LOS APR

La Región tiene problemas de escasez hídrica no solo para el agua de riego sino que también para el consumo de agua potable, especialmente en las zonas rurales. En nuestra región existen 220 sistemas APR (Agua Potable Rural) abarcando al 40% de la población regional. El año pasado, 8 de estos se quedaron sin agua, según la autoridad regional.

En efecto, el MOP está elaborando un Plan de Inversión en Infraestructura Hídrica hacia 2050, que cuenta con más de 700 iniciativas de APR y más de 240 iniciativas generadoras de agua en 38 cuencas. Ahora los sistemas de Agua Potable Rural son responsabilidad de esta institución por lo que el Estado invertirá solo este año más de 340 millones de dólares. “En la región de O’Higgins tenemos inversión en APR solo para mejorar los actuales sistemas en la comuna de Litueche por $3.000 millones para este año; en La Finca en Santa Cruz con $2.700 millones; y en Pataguas, Pichidegua, con una inversión de $2.500 millones”, ejemplificó Cristóbal Leturia.