Jaime González ya con dos períodos buscar la continuidad de su gestión, mientras que Guido Carreño, espera entregar aires renovados al municipio con sus propuestas. Conozcamos algunos de sus planteamientos.

Por: Fernando Ávila F.

Jaime González (Unidad por el Apruebo Independientes)

¿Por qué cree que se destaca ante su contendor en esta elección?

Hemos hecho obras en beneficio de la comunidad en estos años y que la comunidad lo reconoce, y por la experiencia. Tengo 57 años, dos períodos de concejal y dos períodos de alcalde. El otro candidato es muy joven, y uno ya conoce lo que puede prometer y lo que no para hacer una política seria. Ser concejal primero es muy importante, ya que uno de familiariza con los temas, hace gestión en instancias gubernamentales, entonces ya se sabe el terreno que uno pisa, en un contexto especial que estamos viviendo donde hay que estar bien atentos a la emergencia sanitaria.

¿Cuáles son los problemas que cree se mantienen en San Vicente?

Una de las problemáticas más importante es todo lo que son plantas de tratamientos en los sectores rurales, donde hay villas y poblaciones, hay una situación estructural del país. Esto tiene que tener una política más potente a nivel de Gobierno, que se aborden estas problemáticas más mancomunadas con las autoridades del Estado. Esta problemática se mantiene en varios sectores de la comuna, donde se ha avanzado, pero en otros sectores no. La responsabilidad no puede estar sólo en los municipios, ya que es una situación sanitaria, tiene que ser compartido con las autoridades de Gobierno para darle prioridad.

¿Cuáles son algunas de sus propuestas de su campaña?

Una de las más importantes es concretar la construcción del hospital de mediana complejidad, donde ya tenemos el terreno, estamos haciendo cambios en el plano regulador para ejecutar un proyecto que permita construir más de dos pisos. Toda la microárea de la zona, Pichidegua, Peumo, Las Cabras y Coltauco se verían beneficiadas, ya que la gente no viajaría y habría más servicios y desarrollo para la comuna.

Concretar espacios abiertos dado que San Vicente tiene un bajo índice de parques y áreas verdes, no tenemos parque prácticamente. Es un proyecto comunal en el sector de La Puntilla de alrededor de 4 hectáreas, proyecto emblemático para el esparcimiento, el deporte, grandes eventos en espacios abiertos.

Guido Carreño (Chile Vamos Unión Demócrata Independiente)

¿Por qué cree que se destaca ante su contendor en esta elección?

Nuestras primeras diferencias son nuestro trabajo y nuestra cercanía en la calle. Hemos estado trabajando durante cuatro años trabajando junto a todos los vecinos de nuestra comuna de cada rincón, del norte, el sur, el este y el poniente, donde sin duda falta una autoridad política cercana que escuche a los vecinos y que esté en terreno 24/7. Por ejemplo en sectores como Pueblo de Indios queremos oficinas que estén al servicio de la gente, apuntar a tener guardias de seguridad y que tengan motos al servicio para llegar de manera oportuna a las dudas y consultas de los vecinos.

¿Cuáles son algunas de sus propuestas de campaña?

Queremos crear la primera veterinaria municipal, con el fin de que todas las personas que no pueden acceder a un veterinario particular puedan realizarlo de manera gratuita. Queremos crear también la primera defensoría popular al servicio de la gente, con abogados gratuitos para todos los vecinos que no puedan tener acceso a un abogado para distintos tipo de trámites, desde una subdivisión, hasta alguien que tenga que cobrar una pensión de alimentos. Queremos darle una relevancia al eje de la mujer en nuestra comuna, donde vayamos más allá de los típicos talleres de la mujer, trabajo con los adultos mayores, ser una ciudad amigable, que implica convenios con servicios y transporte público y darle relevancia para sus actividades de recreación.

¿Cuáles son los problemas que cree se mantienen en San Vicente?

Creo que las problemáticas más importantes son el acceso a los servicios básicos, sobre todo el tema de alcantarillado. Tenemos zonas muy grandes como Rastrojos, El Tambo y Requegua y para que decir Pencahue que no tiene este proyecto de servicio básico tan relevante como un alcantarillado. Además de personas que aún no tienen alumbrado público y no tienen agua potable rural. Creo que ahí debemos apuntar fuertemente a las reales prioridades de los vecinos, en conjunto con una salud más cerca de a gente, donde la atención primaria se acerque a la gente en cada rincón de la comuna y temas de seguridad municipal 24/7, al servicio de la gente y que apunte fuertemente a la prevención.

