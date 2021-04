–Además de fabricar shampoo, acondicionadores y jabones totalmente naturales y veganos, sin químicos, utilizan envases completamente reciclados.

Por: Ximena Mella Urra

Ecosmética Hana Kiri (que en Rapa Nui significa “Querer la piel”), es un emprendimiento rancagüino sustentable basado en la economía circular fabricando shampoo, acondicionador y jabón líquido que son 100% naturales a base de plantas, es decir, sin químicos que traen los que tradicionalmente usamos como sulfatos, parabenos, derivados del petróleo, entre otros.

Su fundadora y gerente, Natalia Abarca, quien trabaja con otras 8 personas más, comentó en entrevista en vivo en las redes sociales de #DiarioElRancagüino que esta idea partió hace cuatro años atrás cuando se dio cuenta que debido a su problema a la piel trató de resolver sus propios problemas ante “una deficiente oferta en el mercado convencional, productos costosos y altamente químico, que usan envases no amigables con el medio ambiente”. Además, estos envases de polietileno de alta densidad que encontramos en el mercado habitualmente, tardan hasta 500 años en biodegradarse, explicó. “Por eso buscamos soluciones amigables con nuestro cuerpo y con el medio ambiente”.

Cuenta que comenzó con 10 mil pesos haciendo jabones, cremas y labiales de cosmética natural. Así se fue insertando en este emprendimiento y averiguando sobre apoyos y proyectos para salir adelante, obteniendo diversos financiamientos, becas y asesorías. El año pasado se integró al programa de incubación Potencia O’Higgins de OHCowork con capacitaciones que la ayudaron a crecer en todos los conocimientos que necesita un emprendedor. Asimismo, pudieron financiar que un laboratorio produzca sus productos para poder comercializarlos con las normas requeridas por el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud.

Ecosmética Hana Kiri fabrica cuatro variedades de NO Shampoo, su producto estrella, un bálsamo ecológico llamado Econdicionador, la crema capilar y el ecojabón. “El nombre de NO shampoo tiene muchas aristas. Es debido a su composición ya que los convencionales anotan en su composición químicos que no entiendes de qué se tratan y sus nombres están en inglés. Siendo más busquilla nos damos cuenta de lo que esos ingredientes están generando. Por ejemplo, el Sodium Laten Sulfate, es lo que da la espuma y en verdad daña nuestra fibra capilar siendo muy abrasiva barriendo con los aceites naturales que crea nuestro cuerpo. Es decir, es antinatural, nos están dañando”.

ENVASES REUTILIZADOS

Además de fabricar shampoo, acondicionadores y jabón totalmente naturales, sin químicos, utilizan envases completamente reciclados. “Recibimos envases de shampoo ya usados y desechados de cualquier marca, que estén en buen estado. La idea es que el cliente nos entregue sus envases vacíos. Con esto hacemos una retornabilidad y creamos conciencia sobre los envases de plástico de uso rápido”, dijo esta emprendedora rancagüina.

Hasta hace poco la entrega de los envases reutilizables era sin costo. “Nos dimos cuenta que este proceso tiene un alto costo. Somos los primeros en levantar una logística en recuperación de este tipo de envases, por lo que no sabíamos cómo hacerlo. Hay una importante inversión en que el mensajero traiga los envases, en limpiarlos e higiene, tiempo para clasificar los tipos de envases, etc. Es por eso que junto a otro proyecto llamado Circulife , estamos en alianza para que ellos nos traigan los envases ya limpios. Durante un mes el retiro es gratuito”, aclaró Natalia. Si los clientes devuelven los envases con la etiqueta de Ecosmética no habría cobro alguno, solo cuando se quiere entregar envases de otras marcas.

Pero eso no es todo. “El producto llega a la casa de cada cliente arriba de una bicicleta”, dijo la responsable de Ecosmética Hana Kiri. “Esto es un sistema de bicimensajería. Trabajamos con cuatro empresas de este estilo por lo que de esta forma la experiencia total de compra nos invita a ser distintos”.

Cabe destacar que para adquirir este producto se puede ingresar a su sitio web: www.ecosmeticahanakiri.cl, donde podemos encontrar esta propuesta e incluso packs de ofertas con despachos a todo el país. De forma presencial también se puede adquirir e “incluso los clientes pueden llegar con su envase a tiendas especializadas donde llegamos con nuestros productos y rellenarlo”. Actualmente se encuentran presentes en tiendas distribuidoras ubicadas en Providencia, Moneda, Viña del Mar, San José de Maipo. “Mediante bicimensajería llegamos a 27 comunas de la región Metropolitana, así como en Rancagua y Machalí”, destacó Natalia.