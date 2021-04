13 meses ya han pasado desde que entramos al estado de catástrofe sanitaria en Chile. Nunca imaginamos que el Covid 19 y sus variantes mortales aparecerían para quedarse. Desde hace algunas semanas que escuchamos que los siguientes días y/o semanas serán cruciales en el contagio de este mortal y maldito coronavirus, que entramos a la peor fase en el sistema hospitalario o apostar por el día en que superaríamos los 9 mil casos diarios. Esto último si se cumplió, pero ¿estaremos ad portas del colapso total?. No lo sabemos. No sabemos qué pasará el día de mañana. Esa incertidumbre nos deprime.

Nos hemos acostumbrado a esperar las cifras diarias, los informes de los lunes y jueves esperando más anuncios que parecen no terminar con la movilidad en las calles, escuchar a las autoridades que la vacunación va en camino, que se incorporarán más camas UCI, pero pese a toda la discusión, los buenos deseos, el debate, las buenas y malas ideas, el virus aumenta, las muertes siguen y el cansancio emocional aumenta.

En los últimos días, sectores de oposición y diversos gremios, encabezados por el de Salud, han solicitado al Gobierno un cambio urgente en la estrategia sanitaria ante la pandemia. Es que los mensajes parecen llegar a la población de manera confusa, intimidante y muy débil. Fiestas clandestinas cada vez más frecuentes, locales de distintos servicios operando en cuarentena total (por ejemplo gimnasios o moteles), medidas que restringen a las pymes no esenciales, insistencia en un tercer retiro del 10%, entre muchas otras discusiones que parecen demostrarnos que falta mucho todavía por hacer, falta por golpear la mesa y gestionar medidas que sean claras, al hueso y necesarias para toda la población, no solo para algunos.

Llama la atención el caso del uso de la franja deportiva, que se estableció todos los días de 6 a 9 de la mañana y que muchos han aprovechado para salir a caminar con el perro. Ante la insistencia de la opinión pública para habilitar un horario especial por la tarde para salida de niños y niñas, la respuesta aún no llega. Solo el Ministro del Interior ha solicitado-de manera no formal-que los establecimientos educacionales retrasen su partida diaria escolar para que los más pequeños de la casa usen este espacio para salir de su hogar. Pero esto no es obligatorio y no pensaron tampoco en las condiciones climáticas de este horario para los pequeños, y que muchos padres y/o cuidadores trabajan desde temprano o simplemente no pueden ejercer esta idea. El debate queda abierto.

Ximena Mella Urra

Editora Turno