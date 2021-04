Tras ser infraccionado por el artículo 318 del Código Sanitario por movilizarse sin el permiso respectivo en una comuna en cuarentena, el abogado y candidato a gobernador por O’Higgins, Ricardo Rincón González, señaló que “debido a varias alertas y llamados sobre nuestra publicidad, hemos recorrido parte de la región para autofiscalizarnos y verificar que la publicidad cumpla con la normativa que nos impone la Ley”.

Esto en relación a publicidad en espacio público, que no debe existir, como en sitio privado autorizado que es la que según la ley el Servel ha permitido y debido mantener luego de que aplazaran las elecciones a última hora.

En este sentido, el abogado lamentó la situación, dado que señaló que a simple vista hay diferencias de interpretación en la misma institución de Carabineros, puesto que “fui controlado en la mañana en el cordón sanitario de Machalí y al pasar no tuvimos ningún problema con el permiso «candidato» que mostramos, nos desplazamos por varias comunas, pero luego al ser fiscalizados por un funcionario municipal de Las Cabras me señalaron que dicho permiso no permitía ni siquiera verificar mi publicidad permitida por la ley”.

Además, Rincón González señaló que es lamentable que la situación se tergiverse, dado a que “nosotros nos estamos auto fiscalizando para hacer las cosas bien, ya que pensamos que es clave cuando queremos sentar las bases para un cambio en nuestra región y si bien entendemos la importancia de las cuarentenas por la emergencia sanitaria del Covid 19, también sabemos que tenemos que respetar lo impuesto por la Ley en cuanto a la propaganda, lo cual también es nuestra responsabilidad y que no podemos trasladar a terceros”, manifestó.