El Ministro de Salud, Enrique Paris, informó que durante las últimas 24 horas se registraron 7.945 nuevos casos, de los cuales un 4% se diagnosticó por test de antígeno, un 26% se originó por búsqueda activa de casos (BAC) y un 28% de los notificados son asintomáticos.

Asimismo, destacó que durante la última semana hubo seis regiones que lograron disminuir el número de nuevos casos, mientras que en los últimos 14 días fueron siete las que lograron bajar sus cifras. Las regiones que disminuyeron en la última semana son Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Biobío, Los Ríos, Los Lagos.

Paris indicó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional fue de -1% y de 15% para la comparación de 7 y 14 días, respectivamente.

Mientras que las regiones que registraron el mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Atacama, Magallanes, Aysén y Maule. Los Ríos (374) tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por Maule (343), Tarapacá (309) y Araucanía (293). La tasa nacional es 236.

“Los invito a no bajar los brazos, la pandemia nos sigue afectando fuertemente y por ello no podemos bajar la guardia. Hay que mantener en todo momento las medidas de autocuidado, que son pequeñas acciones que pueden ser una gran ayuda para evitar nuevos contagios. Use la mascarilla de forma adecuada, lávese las manos en todo momento y mantenga distancia física con otras personas, además de ventilar periódicamente sus casas y espacios de trabajo”, señaló la autoridad.

El secretario de Estado recordó la importancia de vacunarse contra el COVID-19, según la programación dispuesta por calendario. “Los invito a vacunarse, según el calendario que hemos propuesto, y que indica que durante la semana que se inicia, le corresponde la primera dosis a las personas entre 48 y 49 años y estarán disponibles las segundas dosis para quienes se inocularon entre el 15 y el 21 de marzo”.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 7.945 casos nuevos de COVID-19, 5.162 corresponden a personas sintomáticas y 2.024 no presentan síntomas. Además, se registraron 759 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.076.499. De ese total, 45.792 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.005.860.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 133 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 24.346 en el país.

A la fecha, 3.155 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 2.741 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 174 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 72.297 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 11.897.931 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 10,6% y en la Región Metropolitana es de 12%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 193 recintos de hospedaje, con 13.883 cupos, de los cuales, 7.907 están ocupados, a lo largo del país. Para mayor información las personas pueden llamar al Fono 800 726 666 o visitar el sitio web del Ministerio de Salud www.minsal.cl.