Por Gisella Abarca.

Una falta de vacunas para primera dosis es lo que denunció el viernes por redes sociales el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien twitteó en su cuenta: “Momentáneamente no estamos vacunando con primera dosis, ya que las vacunas enviadas por Minsal son insuficientes. Toda la semana ha sido igual”. Y es que según dio a conocer el jefe comunal de Rancagua, la situación se habría repetido toda la semana, detallando que han detectado problemas con la cantidad de la primera dosis de la vacuna Sinovac.

Según el edil rancagüino, el viernes hubo reunión con autoridades de salud “pero hay discrepancia en el tema, porque tenemos que ir privilegiando las segundas dosis porque ya quedaron agendadas y esto significa que vamos disponiendo de menos dosis para los que van por primera vez. Esperamos que a contar de la semana que entra se resuelva, porque este problema se repitió toda la semana”, subrayó.

Soto argumentó que esta situación ha sido molesta para los vecinos que han asistido a la inoculación liderada por el Ministerio de Salud, porque –asegura- no han podido contar con la cotizada vacuna. “Ha habido mucho rechazo entre la gente que llega por la primera, porque las cantidades que nos mandan son insuficientes. Necesitamos que se resuelva. Nosotros tenemos seis puntos de la ciudad dispuesta para atender, pero de qué nos sirve si no hay vacunas. Llaman a la gente que se vacunen y no tenemos el stock suficiente”, finalizó.

Esta situación se habría repetido en varias comunas de la región, entre ellas Requínoa donde en su Facebook informaba “Por hoy, martes 6 de abril: se suspende la vacunación Covid-19 primeras dosis (no llegaron las nuevas dosis que envía el Gobierno). Solo se realizará la vacunación a quienes estén citados para recibir la segunda dosis (dosis que ya habían sido recepcionadas por el Departamento Municipal de Salud)”, informaban. Mientras este sábado, el municipio de Graneros vía Facebook informaba que durante la jornada sólo se aplicaría segundas dosis a rezagados, mientras que la vacuna para primeras dosis no estarían disponibles hasta nuevo aviso”.

“NO TENEMOS PROBLEMA DE STOCK NI DE DISTRIBUCIÓN”

El Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz, salió al paso para descartar un quiebre de stock de vacunas contra el Covid en la región. “Respecto al Covid tenemos un calendario bien estricto de vacunas que ya está con población sana bajo los 60 años de edad, que requiere ser rigurosamente cumplido por la atención primaria en las 33 comunas de la región para una correcta administración del stock.

Pero además -agregó Ortiz-, “se requiere el Registro Nacional de Inmunización completamente publicado y actualizado por parte de cada uno de los municipios, porque esa información oficial permite que cada una de las personas tenga un registro que permita asegurar, por ejemplo, la segunda dosis”.

En esta línea, la autoridad sanitaria informó de la llegada de vacunas en la semana. “El lunes de esta semana(5 de abril) llegaron 14.625 dosis de Pfizer y el miércoles llegaron 44 mil dosis de Sinovac, con lo que quiero dejar claramente establecido que no tenemos problema de stock ni de distribución. Lo que si tenemos es un problema de registro en el Registro Nacional de Inmunización que lo estamos corrigiendo, particularmente con 14 comunas de nuestra región y por eso hago esta aclaración para señalar que estamos en este proceso, se ha estado corrigiendo, necesitamos material actualizado. Le pedimos a todos los Departamentos de Salud que mantengan actualizado este Registro Nacional de Inmunización y que se respete el calendario de vacunas”, sentenció el seremi de Salud.

Finalmente, Ortiz destacó que la región cuanta con un 51% del total de la población objetiva vacunada, mientras que a nivel nacional es del 45%. Desde la Seremi de Salud informaron que este domingo llegaría un cargamento de nuevas dosis de vacunas contra el Covid 19.