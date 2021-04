El ingeniero politécnico militar a cargo de la división regional de la Junaeb, responde a los cuestionamientos hechos por la Contraloría, sobre irregularidades en la entrega de alimentos. Con todo, asegura que los errores “fueron subsanados” y que se trató de casos “contados con los dedos de una mano”.

Por: Patricio Miranda Humeres

Uno de los tantos desafíos a nivel escolar que la pandemia trajo consigo, fue cómo resolver la situación de los alumnos adscritos al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Es decir, aquellos que toman desayuno y/o almuerzan en los colegios con la comida que entrega la Junaeb.

Las cuarentenas y, en consecuencia, que las y los estudiantes no asistieran a los recintos, derivó en que, de un minuto a otro, tuviese que implementarse un aparataje de armado y distribución de “canastas” que incluyeran dichos alimentos, y que los apoderados pudieran retirar en los colegios, jardines y liceos.

Con todo, a pesar de la existencia de manuales que se crearon para seguir los protocolos correspondientes, la Contraloría detectó irregularidades en el armado, distribución y entrega de dichas canastas.

Así lo evidencia un informe del ente fiscalizador fechado al 03 de marzo de 2021, donde se detalla que “la cantidad de canastas entregadas no cubría el mínimo establecido por parte de la Junaeb”; o la entrega de “una menor ración de alimentos entregada a alumnos beneficiarios del programa”; entre otros problemas, como productos húmedos y sobrantes no informados.

Los hallazgos del informe

En poco más de 50 páginas, la división de O’Higgins de la Contraloría puntualiza que “se constataron diversos incumplimientos en la recepción, armado y entrega de las canastas” de la Junaeb para alumnos adscritos al PAE.

Entre ellas, se advierten “alimentos y verduras en riesgo de mal estado, recepción de alimentos que no se ajustaron a las disposiciones emanadas por esta entidad de control, la falta de medidas de acreditación de beneficiarios al momento de entrega de las canastas, entre otras”.

Otro punto que releva el informe, es la excesiva demora en la entrega del beneficio, lo que habría perjudicado la calidad de los productos.

“Se entregaron canastas en un plazo superior a veinte días hábiles, efectuando la entrega del beneficio en fechas posteriores a la duración de las canastas de alimentos», se lee en el escrito.

A renglón seguido, se establece que “lo anterior se contrapone con lo señalado en el Manual para Establecimientos Educacionales (…) que la cantidad de alimentos obtenidos en cada canasta corresponde en equivalencia, a las necesidades nutricionales de cada estudiante, por un período de 15 días hábiles».

Respecto a la falta de medidas que permitieran acreditar la decisión de entregar algunas canastas a ciertos estudiantes que no estaban en los listados originales, la Contraloría fue clara al señalar que “si bien los establecimientos educacionales tienen la potestad de determinar los alumnos beneficiarios finales”, deben contar “con antecedentes que permitan acreditar dicha decisión, situación que no aconteció según lo constatado por esta sede regional”.

“A granel”

Los contratos que Contraloría analizó con las empresas que prestaron el servicio, DISTAL S.A. y SOSER S.A., indican que debe haber un representante en cada establecimiento educacional que certifique la “recepción de aquellas canastas individuales que se entreguen debidamente embaladas y listas para su entrega”.

Sin embargo, la evidencia en terreno reportó que hubo alimentos que se entregaron a granel y figuraban de esa manera en el establecimiento, en cajones o pallets.

También se informó de alimentos sobrantes que no fueron informados a la Junaeb, como papas y zanahorias en el Colegio Las Américas, de Rancagua, y manzanas en la Escuela Bernardo Moreno Fredes, de San Fernando.

Evidencia fotográfica también indica que, en el recinto de San Fernando, algunas de las raciones de manzanas que se entregaron no cumplieron con el peso establecido. La instrucción era entregar bolsas de 1,5 kg de la fruta, y se encontraron raciones que pesaban alrededor de 900 grs.

“Los protocolos no estaban probados”

A juicio de Carlos Gajardo, director (s) de la división regional de la Junaeb en O’Higgins, el tema es a todas luces complejo.

“Como país, y obviamente como Junaeb, quisimos quedar a la altura de la situación y buscar la solución para seguir alimentando a los estudiantes que continuaron estudiando en forma virtual”, postula Gajardo, quien también está a la cabeza del departamento en la región de Ñuble.

“Tuvimos que cambiar todo un modelo de alimentación caliente, a un proceso de distribución logística. Lo más probable es que hayan existido procesos con irregularidades. Eso no quiere decir que no hayamos cometido errores y que, como esta es una de las partes más sensibles del ser humano, obviamente que a la familia y al niño que le afectó el error hay un tema de impotencia, de sentirse que fueron pasados a llevar. Sin embargo, nosotros estamos haciendo el esfuerzo a algo que fue completamente nuevo, nunca antes visto”, señala.

En esa línea, el ingeniero politécnico militar sdice que “con cada canasta fuimos aprendiendo y ese proceso nadie lo pudo prever, obviamente no tuvimos práctica y tuvimos que aprender sobre la marcha”.

Usted menciona que nadie podía prever ciertas cosas, que no estaba la práctica, pero lo que aparece en el informe es que hay irregularidades por cuanto había protocolos establecidos…

“A ver, sí, el protocolo existía. Pero estos protocolos no estaban probados, porque esto nunca antes había pasado. Cuando se empieza a diseñar el sistema de canastas, que se hace en Santiago, también hay que diseñar para que esto sea lo más ordenado posible y se cumplan los objetivos.

Entonces estos protocolos se fueron elaborando y perfeccionando en la medida que fue pasando el tiempo. No es que no se hayan modificado. Hoy todo está mucho más claro y hay una visión en esta cadena completa”.

Gajardo también responde a los cuestionamientos que Contraloría hizo respecto a la labor fiscalizadora de Junaeb: “Nosotros necesitábamos controlar todas las canastas. Y el programa PAE regular está hecho para un control que se llama ‘de lote’, donde se sacan ciertas muestras en diferentes partes, pero aquí había que controlar todo y era imposible estar en todos los establecimientos, con la cantidad de supervisores que tiene Junaeb en estos momentos”.

“Hoy, en estas canastas que hemos tenido problemas, podemos decir que hemos hecho los cambios correspondientes. Obviamente, no somos 100% efectivos y, vuelvo a insistir en las disculpas del caso, si es que a alguien le llega algo que no corresponde”, añade.

Sumarios administrativos

Director, hay puntos bien claros en el informe, como cuando se explicita en los contratos con DISTAL y SOSER que las cajas deben recepcionarse listas para su entrega, que luego se encontraron productos a granel y que había raciones menores a lo establecido ¿Cómo responde Junaeb a esos hallazgos?

“Ahí hay una serie de mejoras de procesos. Si bien es cierto que productos llegaron a granel, no necesariamente todas las empresas usaron ese método. Cada empresa usó el más eficiente en relación también a sus proveedores. Lo concreto es que estaba difuso quién recibía qué. Eso hoy está bastante más claro y preciso. Por otro lado, las empresas a través de sus sistemas de calidad han establecido protocolos, para que no pase que vengan gramos más o menos, una manzana más o una manzana menos.

Se lo consulto porque no es una manzana más o una menos, estamos hablando de 1,5 kg que se debía entregar y se detectaron bolsas de 900 grs., en un proceso que no se hace una sola vez, sino que la entrega de canastas se repite…

“Esa es la hipótesis que usted saca con la fotografía que se ve en el informe de Contraloría. Pero no quiere decir que esto fue pasando siempre en el tiempo si la empresa hubiese seguido esta mala praxis, que lo más probable es que ni siquiera haya sido intencional. Puede haber sido incluso que no tenía la capacidad de pesaje, que hoy por contrato se les exige que tenga las básculas necesarias”.

Ahí me perdí, director. Son contratos que se hacen con empresas que distribuyen alimentos ¿cómo no van a tener esa capacidad de pesaje?

“En relación a la cantidad de bolsas que tenían que preparar en su momento. Por eso se ha ido evolucionando en la entrega. Sabemos que hay un tiempo de descarga, de maquila, de todo lo que se produce y se dan esos espacios. Por eso los establecimientos reciben hoy y entregan al día siguiente. Cuando pasaba esto, era incertidumbre. Entonces a lo que me refiero a la capacidad de pesaje, es en la tasa de pesaje en la relación que tenían que armar las canastas porque era bajo mucha presión. Entonces se hubiese necesitado una báscula por manipuladora, por decir algo”.

De acuerdo a lo señalado por Gajardo, DISTAL ya no es parte de la licitación y es SOSER quien se adjudicó la región completa.

¿Esto tuvo que ver con las irregularidades detectadas por Contraloría?

“No. Coincidió que las licitaciones son bianuales o cada tres años y tocaba cambio de proveedor. Ahora, en esta licitación, obviamente se agregó el concepto de canasta o de sistema alimentación extraordinaria, por primera vez quedó establecido así, que estuviera normada la capacidad de respuesta de las empresas. No hay que ser tan lapidarios, porque ellos hicieron todo un esfuerzo y tampoco le podíamos exigir algo que se iba escribiendo y tomando acuerdos en el momento. Porque no estamos hablando de preparar un plato de porotos”.

Pero, insisto director, para que la Contraloría detectara irregularidades, debe haber existido un manual que normara la actividad…

“Las empresas no tenían un contrato en esos momentos. No estaba escrito que tenían que distribuir tantos kilos en canastas en un plazo no superior a siete días. Todo eso se fue escribiendo en el camino. Hoy eso ya está subsanado totalmente”.

¿Cómo ha mejorado la fiscalización?

“Efectivamente ese informe deja a JUNAEB como responsable total, de todo el proceso y, si bien es cierto, tiene gran parte razón. Sin embargo, hoy los establecimientos también han tomado una responsabilidad más activa y se fiscaliza. El director o el encargado tiene que firmar la recepción, certifica, y es quien tiene que hacerse responsable de esa entrega. Por otra parte, nosotros hemos optimizado nuestros sistemas de supervisión in situ, también vía telefónica”.

¿Cómo es la supervisión vía telefónica?

“Se va chequeando por teléfono a los encargados de antemano. Si, por ejemplo, tenían que recibir siete canastas, se les llama y se hace una lista de chequeo que recibieron todo. Que nuestros ojos sea ese encargado”.

¿Cómo se mejoró esa supervisión en terreno? Tomando en cuenta las denuncias a directivos que entregaban canastas a sus círculos de confianza, o lo que señaló Contraloría, de cajas que figuraban entregadas, pero no había constancia de quiénes la habían retirado…

“Aquí es el director del establecimiento o quien él designe, quien entrega una nómina clara de las personas a quién les entregó (la canasta). De haber alguna disconformidad, de inmediato se revisa la nómina.

Y si llegase a haber regularidades, se informa de inmediato a los organismos competentes para que indaguen. Tenemos la claridad, a través de la documentación, de a quién se le entrega la canasta. Obviamente va a haber siempre excepciones, pero hoy día no está esa sensación de que yo le puedo entregar a quién quiero. Porque si yo, como director, le entrego a quién quiero, estoy muy expuesto a que me hagan el sumario administrativo que corresponde. Y por otro lado, las familias también saben que pueden reclamar”.

¿En qué pueden derivar estas sanciones, a qué se arriesga ese director?

“A sumarios administrativos. Lo que nos ha pasado, es que hay establecimientos que se han quedado con canastas, por desidia, porque no hicieron la gestión, por lo que sea. No en grandes volúmenes tampoco, pero los hemos sorprendido. Ahí nosotros informamos y se manda un documento al director que incurrió en una irregularidad administrativa y que tiene que subsanarla.

Ahora, vuelvo a decir, ha sido contado con los dedos de una mano, porque en general ha sido un proceso muy apoyado por todos, con mucho cariño de parte de los profesores y mucho esfuerzo de parte de todos.

En mayo del año pasado no detectábamos nada, hoy sí se detectan cosas. No hemos sacado la cuenta, pero honestamente mi filosofía es que no vale la pena desgastarnos en ese aspecto con ese tipo de personas, e informamos a quien corresponda, para enfocarnos en que esta canasta sea mejor que la anterior. Tenemos que mantener siempre el objetivo”.